Schickův návrat se blíží. Moje sezona začíná, hlásí kanonýr Leverkusenu

Skvělá zpráva pro český fotbal. Dlouhé měsíce čekání na návrat kanonýra Patrika Schicka (27) na trávníky je u konce. Bombarďák, který v sezoně 2021/22 nastřílel 24 branek a byl mezi nejlepšími snajpry německé nejvyšší soutěže, po vleklých problémech s třísly již nějakou dobu trénuje s týmem a nyní je připraven naskočit do zápasu. "Moje sezona právě začíná,“ neskrýval reprezentant nadšení v rozhovoru pro německý Bild.

Leverkusen rozjel Bundesligu skvěle, vyhřívá se na první příčce tabulky a teď pro něj navíc přichází další dobrá zpráva. Schick překonal dlouhodobé zdravotní trable a je připravený na comeback. "Jsem zpátky v tréninku s týmem. Vypadá to velmi dobře, už nemám žádné bolesti, které jsem měl v posledních měsících, vlastně v posledním roce. Mám ze všeho ohromnou radost," uvedl pro Bild český fotbalista po pondělním odpoledním tréninku.

Z každého jeho slova bylo znát, jak si užívá toho, že může opět být se spoluhráči na tréninku. "Individuální trénink je úplně jiný. Není to fotbal, když trénuješ sám. Dodá kondici, ale klíčové je být na hřišti ve skupině s týmem," tvrdil přesvědčivě.

O motivaci má postaráno, chce pomoci Bayeru protáhnout skvělý bundesligový start. "Z tribuny vypadá naše hra skvěle, ale já už chci být konečně u toho na hřišti. Když jsem musel vše sledovat jen v roli diváka, není to štěstí vždycky úplné. Ale konečně je to tady, moje sezona právě začíná," zářil Schick.

Na hřiště by se mohl dostat už v sobotu 21. října, kdy se Leverkusen představí na půdě Wolfsburgu. Schick vidí comeback jako realistický. "Právě k tomuto utkání jsme vše směřovali. Zápas ve Wolfsburgu byl náš cíl, je to reálné," konstatoval kanonýr a zdůraznil, jak těžké chvíle má za sebou. "Zranění, co jsem měl, je pro fotbalisty jedno z nejtěžších. Jsem rád, že je vše za mnou a mohu se soustředit na budoucnost a vrátit se zpět k přípravě s týmem."

Schicka v posledních měsících sužovaly problémy s třísly. Livesport

Podle vedení Leverkusenu by po dlouhé nucené pauze měl naskakovat do sestavy postupně. Nikdo nechce nic uspěchat. Bild každopádně upozorňuje, že návrat Schicka je dobrou zprávou pro trenéra Xabiho Alonsa, který by měl mít k dispozici širší a kvalitnější kádr. A to i přesto, že skvostný úvod do angažmá v Bayeru prožívá Schickova náhrada Victor Boniface –⁠ nigerijský forvard vstřelil v úvodních sedmi ligových zápasech stejný počet gólů.

Radost může mít pochopitelně i český národní tým, který finišuje kvalifikaci o postup na Euro 2024 a v posledních zápasech se trápí. Někdejší střelec Sampdorie či Lipska může být esem v klíčových bitvách o postup v Polsku a s Moldavskem.

Schick naskočil do soutěžního zápasu naposledy 9. března na dvě minuty v Evropské lize proti Ferencvárosi.