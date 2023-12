Sníh proti fotbalu? Dánsko se ho nebojí, Bundesliga ho umí využít, česká liga se hádá

V české fotbalové lize se o víkendu odehrály jen dva zápasy z osmi plánovaných. Sněhová kalamita, která zasáhla celou republiku, ukázala i slabost současné nejvyšší soutěže. Nešlo jen o to, že některé stadiony jsou jednoduše bezbranné proti rozmarům počasí. Problémem byla i viditelná disharmonie při komunikaci. Jak řeší podobné trable v okolních zemích a na severu Evropy, ukazuje sonda Livesport Zpráv.

Jak na tom byly sousední země? V Německu byl odložen jen jeden zápas Bundesligy a mnichovský Bayern s Unionem Berlín si namísto starostí udělaly parádní promo na sociálních sítích a zpopularizovaly své projekty. Na sousedním Slovensku a také v Rakousku se odehrálo vše podle původní termínové listiny. Trable zažilo jedině Polsko. A třeba na severu v Dánsku fotbalisté navzdory počasí zvládli, co měli.

V české nejvyšší soutěži se hrálo jen v Olomouci a v Pardubicích, kde absolutorium zaslouží hlavně pořadatelé. Na ostatních stadionech se buď nehrálo vůbec, nebo (v případě moravského derby mezi Olomoucí a Slováckem) se oba trenéři shodli, že začínat utkání byl holý nesmysl. Sigma smutní, že má po utkání hraném na sílu zničený trávník a při rozcvičce se jí zranil jeden z hráčů. Na dalších stadionech delegáti nakonec fotbalisty na hřiště nepustili. Některé týmy ale absolvovaly stovky kilometrů napříč republikou.

Karviná si tak udělala výlet do Nymburka, kde strávila noc, ale do Mladé Boleslavi nakonec druhého dne ani nevyrazila. Slavia vyjela do Zlína a také se otáčela bez výsledku. Plzeň zamířila do Ostravy rovnou z Albánie, kde hrála zápas pohárové Evropy, a po mezizastávce ve Slezsku, kde si dvakrát zatrénovala, se odebrala domů. Nastalá situace udělala hodně zlé krve i mezi šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem a Ligovou fotbalovou asociací.

Mezi fotbalovými fanoušky rezonují hlasy, že v prosinci se liga vůbec hrát nemá. A že by se mělo víc využít krásného počasí v červenci, kdy jsou podmínky pro fotbal téměř ideální. K tomu fotbalový statistik Roman Jašek připomíná, že už od nepaměti se liga v Česku hraje v prosinci daleko častěji než v červenci. "Aktuálně celá veřejnost mudruje, že v prosinci se fotbal hrát nemá. Víte kolik ligových zápasů se hrálo v prosinci? Bylo jich 627 a v červenci pouze 309," poukazuje Jašek na dlouhá léta nastavené pořádky.

Proč nehrát jaro – podzim?

Na severu Evropy se snaží předcházet komplikacím tím, že praktikují systém jaro – podzim. Norsko, Švédsko či Finsko vyhlašují své mistry během října či listopadu. Švédská Allsvenskan se hraje v podstatě každý týden v červenci a pauza trvá jen tři týdny v červnu. I někdejší československá liga pamatuje roky, kdy se začínalo v březnu a končilo v listopadu, naposledy tomu tak ale bylo v roce 1956.

"Se situací, jakou teď prožila česká liga, jsem se za devět let ve Švédsku nesetkal. Taková kalamita tam nikdy nebyla ani v zimě, když jsme měli přípravu. Ale samozřejmě, je to tím, že Allsvenskan začíná v dubnu a končí v půli listopadu. Ani v Sundsvallu, který je nejvýš, nikdy nebylo tolik sněhu, aby to nezvládli připravit a odklidit. Také však měli umělý trávník," řekl Livesport Zprávám bývalý brankář Dušan Melichárek, který velkou část kariéry strávil v Malmö.

Dušan Melichárek Profimedia

Stejně jako česká, tak i dánská liga v posledních dnech čelila nepřízni počasí. A ani tam se neodehrálo tak intenzivní drama jako v Česku. "Většina Jutska je nyní opravdu pokryta sněhem, ale přes víkend nebyly žádné problémy. Vlastně už dlouho nebyly problémy kvůli počasí. Vzhledem k měnícímu se klimatu už tolik sněhu nepadá a letošní sezona je výjimkou," říká editor dánské redakce Livesport Zpráv Svend Frandsen.

Dánové přitom hrají systémem podzim – jaro. "Nikdy v historii se nediskutovalo o tom, že to má být jinak. Možná to souvisí s tím, že Dánové mají fotbalově blíž víc k Anglii než ke Švédsku a Norsku, takže fotbalové hnutí severský přístup vůbec nezajímá," dodává. Když v Dánsku napadne sníh, jsou většinou pořadatelé připraveni.

Všechny kluby mají vyhřívaná hřiště a stále zlepšují péči o trávníky. "V dánské lize je jen jediný tým, který má umělou trávu (FC Nordsjälland – pozn. red.) a je za to spíš kritizovaný, protože to fanouškům nepřijde regulérní. Příznivci Sparty možná viděli problémy se hřištěm v Kodani, když tam jejich tým hrál předkolo Ligy mistrů, ale to nebylo kvůli počasí, nýbrž kvůli spoustě koncertů, které se na stadionu Parken konají," vysvětluje Frandsen.

V Polsku se nedohrálo

Zatímco sever bere rozmary počasí s respektem a velkoryse, rušno bylo vedle české ligy také v Polsku. Tam i v prosincovém termínu pokračovala nejen Ekstraklasa, ale i nižší soutěže. V nejvyšší lize se odkládalo jedno utkání a jedno se nedohrálo, neboť v průběhu zápasu začalo sněžit. Ve druhé lize nezačala čtyři utkání a ve třetí rovnou šest. "Nehrálo se tam, kde byly opravdu špatné podmínky, ale třeba Lech Poznaň otevřeně apeloval na to, že by se jeho zápas na hřišti Korony Kielce měl konat jindy. Nakonec ale zisk tří bodů převážil další kritiku," vypráví o dění v zemi severních sousedů Michal Karas z polské redakce Livesport Zpráv.

Země, která v roce 2012 spolupořádala Euro, prý nemívá takové problémy s kvalitou hřišť. "Ještě zbývají dohrát v prosinci dvě kola a nic nenasvědčuje tomu, že by se tak nestalo. V Polsku nikdy ani nebylo téma přecházet kvůli počasí na systém jaro – podzim," dodává Karas s tím, že poslední ligové utkání Ekstraklasy je naplánováno na 20. prosince.

Fotbalové kluby napříč Evropou vědí, že je vše o přístupu, postoji a komunikaci, někdy však ani při sebevětší vůli proti rozmarům počasí nemají šanci. "Myslím, že v Česku nemá nikdo kromě Sparty, Slavie a Plzně možnost držet nonstop vyhřívání trávníku, aby se na něm sníh ani neudržel," myslí si Dušan Melichárek. Ve světě pak hodně dají na slova trávníkářů. "Například v Anglii mají takoví lidé v klubech skoro stejně důležité postavení jako trenéři, jejich slovo má velkou váhu, kvalita trávy se hodně řeší," přibližuje Frandsen.

Hřiště i tak dostávají v průběhu zimy hodně zabrat. V Česku pokračuje liga už ve středu, kdy jsou na programu dvě dohrávky v Jablonci a v Mladé Boleslavi. I když už tolik nesněží, mrazy nezmizí a zda se bude hrát, se teprve uvidí.