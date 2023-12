Příroda zvítězila nad ligovým fotbalem, sobotní program F:L nabídl jediný zápas

Sněhová kalamita zavinila odložení čtyř sobotních utkání 17. kola FORTUNA:LIGY. Kvůli nezpůsobilému terénu se neuskuteční sobotní zápasy Jablonce s Teplicemi, Mladé Boleslavi s Karvinou a Bohemians 1905 s Libercem, ani nedělní duel Ostravy s Plzní. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Z původního programu kola zbývají jen tři zápasy, už v pátek bylo odloženo i utkání Českých Budějovic s Hradcem Králové. Z sobotních duelů zůstal pouze zápas mezi Olomoucí a Slováckem s výkopem v 15:00. V neděli jsou v plánu utkání Pardubic se Spartou a Zlína se Slavií. Náhradní termíny odložených zápasů určí LFA v nejbližších dnech. Bohemians už na svém webu informovali, že Liberec přivítají ve středu 13. prosince.

Fotbalovou ligu zasáhla vinou nepřízně počasí vlna odkladů, jakou soutěž léta nepamatuje. Podle LFA se všechny domácí kluby snažily udělat maximum pro to, aby se zápasy mohly odehrát. "Na všech stadionech byly dle regulí již několik dní spuštěny systémy vytápění a zaměstnanci domácích celků se pro realizaci zápasů snažili udělat vše, co bylo v jejich silách. Extrémní podmínky posledních dní ale neumožní utkání odehrát," uvedla LFA.

"Po kontrole delegovaných osob bylo nutné střetnutí odložit. Na hracích plochách se drží i nadále sněhová pokrývka, která stále přibývá, a zároveň jsou trávníky silně podmáčené," doplnila asociace.

Jablonečtí spustili vyhřívání trávníku už ve středu 22. listopadu, neboť sníh zasypal stadion na Střelnici již v minulém týdnu před domácím zápasem s Pardubicemi. Tentokrát však byly přívaly výrazně větší.

"Vyhřívání hřiště je v provozu delší dobu, ale největší komplikací před zápasem s Teplicemi je pokračující sněžení. Sníh tedy pomalu odtává, ale připadá další a další. Najet na hřiště s technikou nelze, protože horní vrstva je podmáčená," uvedl na webu mluvčí jabloneckého klubu Martin Bergman.

Umožní počasí středeční dohrávku?

Také činovníci Bohemians dělali vše pro to, aby se zápas s Libercem navzdory kalamitě mohl odehrát. Pracovníci od brzkého rána odstraňovali sníh z trávníku. "Hrací plocha v Ďolíčku byla i přes odklizení sněhu prohlášena za nezpůsobilou," uvedl vršovický klub, který krátce před verdiktem na sociální síti X umístil fotografie z aktuální situace na hřišti.

Přívaly sněhu se nevyhnuly ani mladoboleslavskému stadionu. Středočeši si místo zápasu zatrénovali na vedlejším hřišti s umělou trávou. "V noci z pátku na dnešek spadlo hodně sněhu. Protože sněžení má pokračovat i celý den, odklízecí technika nemůže vjet na hrací plochu, aniž by ji poškodila. O náhradním termínu se rozhodne nejdříve v pondělí," uvedl pro klubový web mladoboleslavský mluvčí Jiří Koros.

Středočeský klub má ve středu hostit do tohoto kola jediný odložený zápas ligové sezony proti Plzni. Viktoria v létě vzhledem k účasti v závěrečném 4. předkole Evropské konferenční ligy využila možnost nesehrát srpnový duel šestého kola v Mladé Boleslavi. Pokud to počasí dovolí, týmy se utkají ve středu od 17:00.

Plzeňští se do Ostravy přesunuli v pátek rovnou z Tirany, kde ve čtvrtek zvítězili v Evropské konferenční lize nad Ballkani 1:0, a ve slezské metropoli dokonce trénovali. Sněžení a podmáčený terén ale nedělní utkání zhatily. Podle Baníku se zřejmě zápas odehraje až v jarní části sezony. "Naše výprava se ihned vydává domů do Plzně a začínáme se chystat na středeční dohrávku v Mladé Boleslavi," uvedl mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Slavii odklad zamítli

Olomoučtí činovníci dokázali upravit trávník do podoby, kterou rozhodčí Michael Kvítek schválil za způsobilou. Před výkopem začalo na Hané znovu sněžit a terén byl na hranici regulérnosti. Hrát se muselo se žlutým míčem. Na odklízení sněhu intenzivně pracují rovněž v Pardubicích, do přípravy terénu na nedělní utkání s obhájcem titulu Spartou se zapojilo i nejužší vedení klubu.

Činovníkům se během dne povedlo odstranit veškerý sníh z hrací plochy. "Děláme vše pro to, aby se zápas uskutečnil. Od osmi hodin od rána tu pracujeme ve velkém počtu lidí. Dnes bude zelená tráva a hřiště bude způsobilé. Je otázka, co se odehraje večer a přes noc, co se týče počasí. Jsme ve spojení s LFA, ráno si budeme znovu volat. Případně sem bude poslán delegát LFA nebo rozhodčí, aby posoudil stav hrací plochy," řekl klubové televizi pardubický sportovní ředitel Vít Zavřel.

LFA zatím počítá s tím, že se v neděli bude hrát také zápas Zlína se Slavií. "Slavia požádala LFA z důvodu nebezpečné cesty pro autobus a vozidla klubu a našich fans, z důvodu obavy o zdraví hráčů i regulérnost soutěže o odložení zápasu ve Zlíně. Naše žádost byla zamítnuta. Takže v 16:00 vyrážíme," uvedl Tvrdík na sociální síti X.

Odložení velké části programu kola kvůli nepříznivému počasí zažila fotbalová liga naposledy v éře před nástupem vyhřívaných trávníků. V březnu 2005 se neuskutečnilo dokonce šest z osmi zápasů 18. kola a hrálo se jen na stadionech, které měly vyhřívané terény. Sparta tehdy přivítala Blšany a Jablonec hostil Slovácko.

V únoru 2006 byl start jarní části ochuzen o tři duely. Kvůli nezpůsobilému stavu hracích ploch byla odložena utkání Olomouc – Plzeň, Ostrava – Most a Blšany – Mladá Boleslav. V posledních letech se kvůli nepřízni počasí a špatnému stavu terénu v původním termínu neodehrály maximálně jednotlivé zápasy. V minulé sezoně byl v březnu odložen duel Jablonce se Slováckem.