Výkonný ředitel Bayernu: Peretz je investicí do budoucnosti, ne dočasným řešením

Peretz by se měl stát stálicí Bayernu.

Výkonný ředitel Bayernu Mnichov Jan-Christian Dreesen prohlásil, že přestup izraelského brankáře Daniela Peretze (23) je investicí do budoucna, a ne jen dočasným krokem do uzdravení Manuela Neuera (37).

Bayern podepsal s Peretzem, který přišel z Maccabi Tel Aviv, v pátek pětiletou smlouvu. Mladý brankář se tak stal prvním izraelským hráčem, který podepsal smlouvu s mnichovským velkoklubem.

Neuer zůstává mimo hru poté, co si loni v prosinci při lyžování po neúspěšném mistrovství světa za Německo zlomil nohu. Již se vrátil k individuálnímu tréninku, ale jeho návrat do hry potrvá ještě několik týdnů.

Yann Sommer a Alexander Nubel, kteří mohli zaujmout místo Neuera, v létě Bayern opustili, a tak se Bavoři museli v prvních dvou ligových zápasech sezony spolehnout na 35letého Svena Ulreicha.

"Podpis Peretze je investicí do budoucna," řekl Dreesen na tiskové konferenci. "Je mu teprve 23 let. Věkový rozdíl s Manuelem je obrovský, takže se může hodně naučit jak od Manuela, tak od Svena. S Danielem můžeme plánovat do budoucna, a proto jsme mu dali pětiletou smlouvu," dodal.

"Abyste v Bayernu prorazili, potřebujete vášeň a energii. Jsme si jisti, že Daniel tyto vlastnosti má, a proto jsme s ním uzavřeli smlouvu," dodal Dreesen.

Peretzův příchod z něj zároveň dělá prvního izraelského hráče, který se připojil k týmu německých mistrů. "Je to poprvé, co se izraelský hráč stal součástí našeho týmu, a vzhledem k židovskému původu klubu je to něco výjimečného," řekl Dreesen.

Kurt Landauer, německý Žid, byl dlouholetým prezidentem klubu před druhou světovou válkou, načež byl zatčen nacisty, uvězněn a donucen k emigraci. Po návratu do Mnichova v roce 1947 byl znovu jmenován prezidentem klubu.

"Bez ohledu na výchovu nebo národnost je pro nás důležité jen to, abychom hráli dobrý fotbal," řekl Dreesen. "Podpis izraelského hráče nám trval trochu déle, ale doufám, že o to déle u nás zůstane."