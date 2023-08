Superstřelec dal sbohem Anglii. Kanea zlákaly trofeje, Bayern utratí rekordní částku

Harry Kane má definitivně namířeno do Bayernu.

Nejlepší anglický střelec všech dob, legenda Tottenhamu. Harry Kane (30) má všechno, jen ne trofeje. Těch se kapitán anglické reprezentace v Tottenhamu nedočkal, a tak dal po dlouhých letech severolondýnskému klubu sbohem. Podle informací italského novináře Fabrizia Romana, který se specializuje na transfery, hvězda Spurs definitivně míří do Bayernu Mnichov. Bavorský celek zaplatí rekordních 100 milionů eur, dalších 20 pak zahrnují bonusy.

Bayern se s Tottenhamem dohodl už během čtvrtka, sám Kane ale podle BBC upřednostňoval spíš pokračování v londýnském celku, v němž působí od mládežnických let. Deník Bild nebo televize Sky Sports ale v pátek informovaly, že kapitán anglické reprezentace přece jen odletí do Mnichova na zdravotní prohlídku. V Bavorsku je pro něj připravena čtyřletá smlouva.

Kaneův přestup se stane nejdražším nákupem v šedesátileté historii bundesligy. Anglický kanonýr by se měl stát novou ofenzivní oporou, kterou Bayern marně hledal po loňském odchodu Roberta Lewandowského do Barcelony. Senegalec Sadio Mané se neprosadil podle představ a po jedné sezoně zamířil na začátku srpna do saúdskoarabského Al Nassru.

S 58 góly nejlepší střelec anglické reprezentace má v Tottenhamu smlouvu do roku 2024. V týmu Kohoutů působí od roku 2004 s výjimkou dvou let, která strávil na hostování. Před dvěma lety měl o něj zájem Manchester City, klubový šéf Daniel Levy ale tehdy 100 milionů liber (2,8 miliardy korun) odmítl.

Kane se stal třikrát nejlepším kanonýrem anglické ligy, v níž dal 213 gólů. Po Alanu Shearerovi (260) je druhým nejlepším střelcem v historii soutěže. S Tottenhamem i reprezentací ale stále čeká na první trofej. Na klubové úrovni jí byl nejblíže v roce 2019, kdy Londýňané ve finále Ligy mistrů nestačili na Liverpool. S reprezentací před dvěma lety došel do finále mistrovství Evropy, v němž před domácím publikem ve Wembley Angličané podlehli Itálii v penaltovém rozstřelu.

Bayern během letního přestupního zatím posílili Raphaël Guerreiro, Konrad Laimer a Kim Min-Jae.