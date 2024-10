Z oblíbence vyvrhelem? Fanoušci v Německu kritizují Kloppa za dohodu s Red Bullem

Jürgen Klopp (57) patří mezi nejoblíbenější fotbalové trenéry současnosti. Fanoušky si získal chytlavým herním stylem, charismatem i otevřenou povahou. Teď ale podle všeho šlápl vedle. Alespoň v Německu tak vnímají jeho dohodu s koncernem Red Bull, v němž bude od ledna řídit fotbalovou sekci, pod níž spadají kluby jako Lipsko, Salcburk, nebo New York Red Bulls.

Klopp svou budoucnost spojil s klubem, kterému většina německých fotbalových fanoušků nemůže přijít na jméno. RB Lipsko vnímají jako umělý celek, který se na špičku Bundesligy dostal jen díky výrazné finanční pomoci koncernu, jenž se proslavil výrobou energetických nápojů.

Že se Kloppovo rozhodnutí nesetkalo s pochopením ukázalo hned první bundesligové kolo po reprezentační pauze, během které Klopp svůj návrat k fotbalu oznámil. Výrazně se ozvali fanoušci v Mohuči, kde ikonický manažer 11 let působil jako hráč a v roce 2001 nastartoval svou úspěšnou trenérskou kariéru.

“Zapomněl jsi na to, proč jsi tam, kde jsi?,” napsali fanoušci na jeden z transparentů. “Bist du beKLOPPt? (Zešílel jsi?),” objevilo se bez servítek na druhém. Ultras z dvou set tisícového města proti bývalému oblíbenci vytáhli i jeho bonmot z minulého roku. “Mám rád lidi, dokud mě nezklamou,” prohlásil tehdy Klopp.

Nyní německou fotbalovou veřejnost zklamal on.

Mnohem smířlivější než fanoušci byl současný sportovní ředitel Mohuče Christian Heidel. “Že by jeho vstup do Red Bullu nějak ovlivnil odkaz, který tady zanechal? S tím na mě nechoďte. To si mohou myslet jen lidé, co mají v hlavě úplně prázdno,” prohlásil ve vysílání německé mutace televize Sky Sports.

Zamyslel se i nad Kloppovým návratem do Mohuče. “Nedokážu si představit, že by ho fanoušci vypískali. Za to, co pro klub udělal, si zaslouží spíš aplaus. Klub mu vděčí za to, že je na tom, tak jak je,” připustil.

S Heidlem se vůbec neshodl Kloppův někdejší svěřenec z Dortmundu Kevin Grosskreutz. Tomu se trenérova spolupráce s koncernem Red Bull vůbec nezamlouvala. “Když jsem to zjistil, myslel jsem si, že se mi to zdá. Je to zvláštní krok a to říkám jako hráč, který Jürgenovi vděčí za hodně. Z pohledu fotbalového fanouška je to opravdu k ničemu,” řekl bývalý německý reprezentant.