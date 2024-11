Zbraň v boji o Ligu mistrů? Nottingham pokukuje po Telovi, Bayern se hostování nebrání

Aktuálně pátý tým Premier League Nottingham by rád využil personálního přetlaku v kabině Bayernu Mnichov a přivedl talentovaného francouzského forvarda Mathyse Tela (19). Lákadlem by pro něj mohlo být minimálně větší herní vytížení.

Tel přišel do Bavorska v červenci 2022 jako perspektivní mladík, který by se mohl časem stát hlavní palební silou. Tohoto plánu se Bayern zatím nevzdává, proto by se nebránil vyslat někdejší tvář Rennes na hostování.

Nottingham neskrývá záměr posílit útok, neboť cítí, že by mohl bojovat o účast v dalším ročníku Ligy mistrů. Podle informací stanice Sky Deutschland již zástupci anglického klubu německou stranu kontaktovali a ptali se na dostupnost mladé hvězdičky.

Telovy statistiky z posledních sezon. Livesport

Anglický klub, jehož aktuální sezona zastihla ve skvělé formě, by rád rozšířil ofenzivní řady již během ledna a bavorský obr se zapůjčení nebrání. Problém by ale mohl být z pohledu konkurence, neboť Tela monitorují také Brémy. Trvalý odchod z Allianz Areny je prakticky nereálný, francouzský hráč má s Bayernem kontrakt platný do roku 2029.