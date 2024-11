Londýnské derby tabulkových sousedů skončilo remízou, Newcastle porazil rozjetý Nottingham

Hráči Arsenalu remizovali v 11. kole Premier League v londýnském derby na půdě Chelsea 1:1. Utkání gólově otevřel pro hodině hry Gabriel Martinelli (23), domácím se ale podařilo brzy vyrovnat. Radost fanouškům Gunners tak udělala hlavně účast Martina Ödegaarda (25) v základní sestavě, jenž bojoval poslední měsíce se zraněním. Kanonýři i Blues v tabulce přeskočili Nottingham a Brighton a nyní okupují třetí a čtvrtou pozici.

Po klidném úvodu se domácí ujali vedení v 17. minutě, kdy si Bruno Fernandes naběhl na krásnou zpětnou přihrávku Amada Dialla a z hranice pokutového území se parádně trefil do dolního rohu branky. Skvělým způsobem tak oslavil svůj jubilejní 250. start v dresu United a potvrdil, že se mu na Lišky daří. Podepsal se totiž pod devátou trefu v osmi utkáních. Leicester se snažil odpovědět, ale Wilfred Ndidi se svou šancí po brejku nenaložil nejlépe a Andrému Onanovi nenadělal velké starosti.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Zatímco Leicester svou příležitost nevyužil, domácí ano. Sedm minut před koncem první půle už to bylo o dvě branky. Na křižnou přihrávku Noussaira Mazraouiho si naběhl Fernandes, jeho hlavička se odrazila na nohu Victora Kristiansena a od něj do vlastní branky. V nastaveném čase mohl Diallo přidat třetí zásah, ale poté, co se prokličkoval do zakončení, nedokázal překonat Madse Hermansena.

Po změně stran United hájili vedení, takže Leicester měl více prostoru. Toho se snažil využít Jordan Ayew, který v předchozích dvou venkovních ligových startech vstřelil rozhodující branku, jenže z otočky trefil jen boční síť. Na hře svěřenců Steva Coopera byla hodně znát absence Jamieho Vardyho, bez něhož se jen stěží dostávali do zakončení. Domácí hrozili z protiútoků a jeden takový využili. Střídající Alejandro Garnacho se po přihrávce Fernandese odhodlal ke střele, kterou zakroutil do horního rohu branky a upravil na konečných 3:0.

United potvrdili, že na Leicester umí, když z posledních 18 vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži jen dvakrát padli a prosadili se ve 29 ligových duelech v řadě. Lišky vyhrály jen jednou z 15 ligových návštěv Old Trafford a v tabulce Premier League zůstaly za svými hostiteli.

Díky solidnímu startu do sezony se Forest držel v první čtyřce, ale přestože vyhrál poslední dva domácí ligové zápasy, jeho forma na City Ground se dá ještě vylepšit. Ve snaze o to domácí neztráceli čas, začali ofenzivně a nakonec sklidili ovoce, když standardní situace přinesla první gól zápasu. Anthony Elanga byl poskytovatelem, posadil perfektní centr na hlavu Murilla, který nasměroval svůj míč do sítě a vstřelil svůj první gól za Nottingham. Newcastle se téměř okamžitě snažil odpovědět, když Bruno Guimaraes z dálky donutil Matze Selse k zákroku.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Po tomto gólu to bylo směrem k brance Forestu jednosměrné, ale domácím je třeba přiznat, že bouři přestáli dobře. Přes veškerý tlak si Newcastle nedokázal vypracovat žádnou skutečně jasnou šanci a Joelintonova hlavička, která neškodně proletěla nad břevnem, byla nejblíže vyrovnání v prvním poločase. Náskok domácích se málem zdvojnásobil, když se Forest brzy po přestávce dostal do brejku dva na dva, ale Nicolás Domínguez se rozhodl jít sám a svou střelu namířil jen přímo do nohou Nicka Popea.

To se ukázalo jako špatné rozhodnutí, protože jen o chvíli později Newcastle vyrazil na druhý konec hřiště a vyrovnal. Po rohovém kopu Anthonyho Gordona se Forest nepodařilo odvrátit míč z pokutového území a Alexander Isak nejrychleji zareagoval a zajistil Strakám zasloužené vyrovnání. Isak mohl brzy poté zdvojnásobit svůj gólový příděl, když se po rychlém protiútoku dostal k zakončení po centru Joea Willocka, ale přestože mu byl v pokutovém území poskytnut čas a prostor, jeho střela z voleje mířila mimo.

To se ukázalo být jen dočasnou úlevou pro Forest, kteří se brzy ocitli v závěsu poté, co Joelinton z úhlu z pravé strany zakroutil do sítě krásnou střelu levačkou. Forest se sice pokoušeli o vyrovnání, Harvey Barnes se však postaral o to, aby nedošlo k dramatickému závěru, když přišel z lavičky a a zakrátko přízemní střelou k levé tyči uhájil pro Newcastle tři body, které prodloužily neporazitelnost hostů v Premier League na sedm zápasů.

Poté, co v minulém kole odevzdal dva body v nastaveném čase Leicesteru City, čelil Ipswich Tottenhamu. Ani Spurs nebyli v pohodě, protože v týdnu padli 2:3 v Evropské lize s Galatasarayem. V úvodu utkání se do šance dostaly oba týmy. Sammie Szmodics donutil k zákroku Guglielma Vicaria a poté Son Heung-minovu prudkou přihrávku eliminoval Brennan Johnson. Blízko otevření skóre byli hosté z Ipswiche v deváté minutě, ale Cameron Burgess po rohovém kopu orazítkoval jen brankovou konstrukci. Na druhé straně vyzkoušeli pozornost Arijaneta Murice Son a Dominic Solanke.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Ange Postecoglou, jehož svěřenci v předchozích třech ligových utkáních vždy prohrávali, nebyl z výkonu svého týmu nadšený a po půlhodině hry to platilo dvojnásob. Centr Jense Cajusteho vyhlavičkoval Cristian Romero jen k Szmodicsovi, který zastříhal nůžkami a otevřel skóre. Tottenham se následně dostal do několika šancí, ale z gólu se těsně před pauzou radovali opět hosté. K dorážce se ve vápně dostal Liam Delap a zaznamenal svůj třetí ligový gól z cizích trávníků v řadě.

Ipswich v této sezoně ztratil již 12 bodů v duelech, ve kterých vedl, což měli jeho hráči jistě na paměti. Nicméně s dvougólovým náskokem na začátku druhé půle měli Tractor Boys velmi slušnou výchozí pozici. Pět minut po změně stran se prosadil Solanke, ale radost Kohoutů vydržela jen krátce, než ji po konzultaci u videa sudí za hru rukou utnul. Tlak domácích vygradoval v 69. minutě. Pedro Porro se ujal rozehrávky rohového kopu a Rodrigo Bentancur důraznou hlavičkou snížil.

Tento gól připravil pro fanoušky v Londýně zajímavou zápletku do závěru utkání. Spurs se hnali za vyrovnáním, ale Solanke nedokázal z bezprostřední blízkosti v nastaveném čase překonat Murice, jenž se blýskl perfekním zákrokem. Tottenham po šesti vyhraných domácích duelech v řadě padl a zůstal ve středu tabulky se čtyřbodovým mankem na čtvrtý Brighton. Poté, co Spurs na konci října nechtěně dopřáli Crystal Palace první vítězství v sezoně, byli stejně štědří i k Ipswichi, který se díky tomu dostal ze sestupového pásma.

V základní sestavě Arsenalu se po dvou měsících objevil Ödegaard, který laboroval se zraněním kotníku. První výraznější příležitost měli již ve třetí minutě domácí Blues. Cole Palmer mířil z velké dálky pod břevno, David Raya ale dokázal střelu vytěsnit nad branku.

Ve 24. minutě našel Pedro Neto centrem Mala Gusta, francouzský obránce ale zblízka hlavičkoval pouze nad břevno. O pár minut později se po sérii rychlých přihrávek dostal v pokutovém území k odraženému míči Martinelli, jeho střela však mířila pouze do středu brány a nechal tak vyniknout Roberta Sáncheze.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ve 32. minutě již Kai Havertz brankáře Chelsea překonal, radost hráčů Gunners ale byla předčasná, jelikož brance předcházel ofsajd. Těsně před přestávkou měli ještě domácí možnost dvakrát zahrávat ze slibné pozice volný přímý kop, v obou případech však Palmer trefil pouze zeď.

V první nebezpečnější situaci druhé půle se v 53. minutě ocitl Wesley Fofana, jeho střelecký pokus ale skončil nad břevnem Rayovy branky. V 60. minutě se fanoušci na Stamford Bridge konečně dočkali první regulérní branky. Ödegaard našel centrem na zadní tyči zcela osamoceného Martinelliho, jenž podél bezmocného Sáncheze poslal míč do sítě. O 10 minut později však bylo vyrovnáno. Neto si navedl míč do středu a z prostoru před pokutovým územím tvrdou střelou k tyči překonal brankáře Kanonýrů. Závěr utkání již příliš šancí nepřinesl. Tu největší zahodil Leandro Trossard, těžil však z ofsajdového postavení a branka by s největší pravděpodobností nebyla uznána

Branka již nepadla nepadla ani v pětiminutovém nastavení, a tak se na Stamford Bridge body dělily. Fotbalisty Chelsea čeká po reprezentační přestávce venkovní utkání na hřišti Leicesteru, svěřenci Mikela Artety přivítají na Emirates Stadium překvapení letošní sezony z Nottinghamu.

Tabulka Premier League