Další slova k zinscenovanému duelu ČFL: Budou to s námi mít těžké, říká kouč Dynama

Nechtějí být jen dalšími z řady poškozených, kteří sklopí hlavu a jsou rádi, že jsou rádi. Rezerva fotbalistů Dynama České Budějovice v čele s trenérem Dušanem Žmolíkem (41) má jasný postoj. Kouč Jihočechů, který v neděli dopoledne v Praze přihlížel tomu, jak rozhodčí Michal Paták (47) se svými asistenty účelně řídí úspěch domácí Admiry v zápase ČFL (2:1), v rozhovoru pro Livesport Zprávy prohlásil, ať si příště vyberou jiný klub: "Tihle lidé to budou mít v našich zápasech strašně těžké."

Rezerva Dynama zůstává po třech odehraných kolech ČFL stále bez bodu, naposledy v neděli na ně reálně ani dosáhnout nemohla. Zasáhla totiž "vyšší síla" – trojice rozhodčích Michal Paták, Lukáš Langmajer a Lukáš Kříž. Ti se podepsali pod poločasovým vedením domácí Admiry, když nejprve zabránili zdviženým praporkem dvěma samostatným únikům českobudějovického Libora Bastla (jeden skončil gólem), načež jejich "šéf" s kontroverzní minulosti nařídil v nastavení samotného přidaného času (hrálo se 10 místo avizovaných tří minut navíc) pokutový kop, kterému se podivovali i domácí hráči.

"Jsem hrdý na lidi v realizačním týmu, jak to zvládli během zápasu, po něm a následující dny. Jak zareagovali na určitou 'nabídku', která nám měla pomoci v následujících zápasech," říká trenér rezervy Dynama Žmolík.

Sestřih nepochopitelných verdiktů ze zápasu Admira – Dynamo B. SK Dynamo ČB

Vzápětí lodivod Jichočechů smeká i před svými svěřenci. "Jsem hrdý na hráče, jak dokázali zvládnout zápas a s jakou bojovností a ctí ho dohráli. Nic jsme nerozkopali, nikoho neurazili a nikomu neublížili, tak jak to je v mnoha podobných případech běžné," upozornil.

"S naprostým respektem beru omluvy jednotlivců, které se k nám dostávají, protože jsem si vědom toho, že to mohou být osoby, které fotbal milují a taky jim to není lhostejné. Zároveň vím, že tyto osoby hasí průšvihy, o kterých si myslím své," dodal.

Se všemi členy týmu měl kouč, který na Složišti působí od ledna 2022, v pondělí sezení. A z jeho slov běhá fanouškům mráz po zádech. "Hráčům jsme řekli, že s velkou pravděpodobností nehráli takový zápas naposledy. Vyhodnotili jsme si, že příště mohou být nešťastní jiní kluci a my v uvozovkách veselí. Kluci od nás mají informaci, že jsou v prostředí (našeho týmu), které je bude podporovat a mohou se zachovat tak, jak jim šeptá jejich přesvědčení, výchova a podobně. Nemusejí mít dilema, jak se v těchto situacích chovat," vysvětluje Žmolík postoj svého týmu.

"Tím zároveň posíláme do světa následující informaci: Pokud se takhle dokážeme zachovat, budou to mít tihle lidé v našich zápasech strašně těžké a je proto lepší si vybrat jiný zápas," zní z kabiny Dynama.

Podle svých slov je připraven na všechno. "Neděláme si iluze a hráče jsme na to upozornili. Neznamená to, že teď bude něco křišťálově čisté. Může nastat opak a můžeme to pocítit. To však bereme jako výzvu se ještě posunout a natolik se zlepšit, abychom případné škodící lidi dostali do nezáviděníhodných situací," uzavřel.

Podezřelé sázky

Fotbalová asociace ČR (FAČR) dostala od kurzové společnosti Fortuna informaci o podezřelých sázkách na nedělní třetiligový zápas ČFL mezi Admirou Praha a "béčkem" Českých Budějovic, při němž v nezvykle dlouhém nastavení prvního poločasu nařídil rozhodčí Michal Paták pro domácí tým kontroverzní penaltu za údajný faul. FAČR v tiskové zprávě uvedla, že asociace chystá trestní oznámení na neznámého pachatele, její předseda Petr Fousek podá podnět k etické komisi a případem se také bude zabývat na nejbližším zasedání výkonný výbor.

"Fortuna je významným partnerem českého fotbalu a s jejím generálním ředitelem Davidem Vaňkem jsem dnes hovořil. Máme nejen stejné indicie ohledně zmiňovaného utkání, které FAČR monitoruje v rámci svého Integrity programu, ale zejména také stejný pohled na to, že je nepřijatelné takovým nechutným způsobem poškozovat fotbal. FAČR se nejenom připojí k podání trestního oznámení, ale osobně budu iniciovat podání podnětu také Etické komisi FAČR vzhledem k okolnostem a hrubému ovlivnění utkání," uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

Na závěr svého prohlášení Fousek dodal: "Také předpokládám, že případ posoudí Disciplinární komise ŘKČ včetně zápisů, zpráv, videí a dalších důkazů. Záležitost vzhledem k důležitosti případu každopádně také zařadíme na program nejbližšího jednání Výkonného výboru FAČR."

Zápasem, který je v kompetenci Řídící komise pro Čechy (ŘKČ), se v úterý večer bude zabývat její komise rozhodčích. Listiny sudích a delegátů ŘKČ sice do pravomoci výkonného výboru a komise rozhodčích FAČR pro profesionální soutěže (první a druhou ligu) nespadají, ale Fousek už v pondělí uvedl, že očekává nekompromisní závěry.

Dá se předpokládat, že Paták bude nadobro vyřazen i z řízení amatérských soutěží. Sedmačtyřicetiletý sudí během 13 sezon v první lize odpískal jako hlavní sudí 185 zápasů a na mistrovství Evropy 2016 ve Francii působil jako brankový sudí. V červenci téhož roku ho komise rozhodčích pod vedením Poláka Michala Listkiewicze kvůli několika kontroverzním rozhodnutím vyřadila z listiny pro profesionální soutěže. Poté nastoupil do Příbrami jako sportovní ředitel.