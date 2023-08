Hladký po boku Bellinghama. Náhradník v rukavicích září a Ipswich prožívá pohádkový start

Václav Hladký (32) kroutí na Ostrovech šestou sezonu, z toho třetí v anglickém Ipswichi. V minulých dvou sezonách plnil roli dvojky a připsal si jen 13 ligových startů, dosavadní jednička týmu se ale krátce před sezonou zranila. Český brankář tak musel nastoupit a šanci zužitkoval na výbornou. Ve třech utkáních udržel dvě čistá konta, inkasoval jediný gól, a za svůj výkon proti QPR se dokonce dostal do sestavy 3. kola druhé nejvyšší anglické soutěže.

Hladký, jenž v roce 2019 přestoupil z Liberce do skotského St. Mirren, se přes čtvrtoligový Salford dostal až do tehdy třetiligového Ipswiche. V týmu se potkal i s dalším českým brankářem Tomášem Holým, který plnil roli týmové jedničky. Na začátku minulého ročníku ovšem přestoupil do Carlisle United, přednost v bráně ale poté dostal 27letý Christian Walton.

Nic navíc nenaznačovalo tomu, že by se Hladký dostal mezi tři tyče. Jeho sok vychytal klubu postup a za udržené nuly obdržel zlatou rukavici League One. Anglický brankář si ovšem před sezonou poranil patu a jeho absence byla odhadnuta na několik měsíců.

Šance dokázat svůj um tak spadla Holému přímo do klína. Brněnský rodák se jí chopil, jak nejlépe mohl. Hned v závěru prvního ligového zápasu se blýskl skvělým zákrokem a zasloužil se o to, že tři body zůstaly jeho celku. "Omlouvám se, že jsem o něm někdy pochyboval," napsal jeden z fanoušků po utkání na Twitter.

Solidní výkony navíc Hladký předvedl i v dalších dvou duelech, v nichž udržel čistá konta. Proti QPR, které Ipswich porazil 1:0, hrál dokonce tak dobře, že se dostal do sestavy kola vedle bratra slavného Judea Bellinghama Jobeho či Joshe Sargenta.

Ipswich Town se navíc nachází na prvním místě tabulky druhé anglické ligy, což po postupu čekal málokdo. Další zápas, do nějž může Hladký v dresu držitelů Poháru UEFA ze sezony 1980/81 zasáhnout, sehraje doma proti Leedsu 26. srpna.