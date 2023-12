Livesport Daily #140: Ramsdale je herec, mně koncentrace problém nedělá, říká brankář Hladký

Soustředit se 90 minut na fotbal? Podle slov brankáře londýnského Arsenalu Aarona Ramsdalea (25) je to minimálně pro něj nemožná záležitost. Zajímalo nás, jak to mají jiní brankáři a proto jsme v dnešní epizodě Livesport Daily zavolali gólmanovi druholigového anglického Ipswiche Václavu Hladkému (33). Kromě koncentrace jsme se ho ptali i na jeho osobní výkony v této sezoně, protože český gólman zatím v Championshipu září a jeho tým drží postupovou druhou příčku.

"Byl jsem několikrát na Arsenalu a vždycky se zaměřuji na brankáře. A to, jak se chová Ramsdale, na to se nemůžu dívat, hrozně mě to zvedá ze sedačky. Pořád na všechno reaguje, tleská nad hlavou, je to herec, to není můj šálek kávy. Takže mě to jeho vyjádření vlastně vůbec nepřekvapilo," říká upřímně Václav Hladký.

On sám prý problémy s koncentrací nemá a to ani v bouřlivém prostředí druhé anglické ligy. "Nikdy jsem neměl problém, že bych se odpojil od zápasu. Samozřejmě vám občas něco proběhne hlavou o tom, co třeba musíte udělat druhý den. Svůj vliv má i to, když něco pokazíte nebo se vám naopak něco povede. Ale nikdy nepřestávám být plně soustředěný na daný okamžik a zápas," popisuje brankář, který v minulé sezoně oslavil s Ipswichem postup do druhé nejvyšší soutěže a v ní aktuálně pošilhává po dalším postupu.

"Nedá se říct, že bychom si před sezonou dali za cíl druhé místo, ale jsme na správné cestě. Startem sezony jsme si nastavili laťku velmi vysoko a teď v tom chceme pokračovat," říká Hladký, který naposledy ve středu vychytal vítězství 3:1 nad Millwallem.

