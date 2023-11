Legionáři: Hlavní oblíbenec fanoušků, 100. zápas mezi elitou i otevření gólového účtu

Trvalo to, ale Václav Černý (26) si v Německu otevřel gólový účet, během pěti dnů skóroval v domácím poháru i v Bundeslize. Václav Hladký (32) se s Ipswichem vyhřívá na druhém místě Championship a těší se přízni fanoušků, kteří jej podruhé v řadě zvolili nejlepším hráčem měsíce. O úroveň výš, tedy v Premier League, si Vladimír Coufal (31) připsal jubilejní 100. zápas. Michal Sadílek (24) byl v Nizozemsku po téměř dvou letech vyloučen. Jak se vedlo dalším legionářům?

Po překvapivém pohárovém skalpu Arsenalu byli fanoušci West Hamu před ligovým kláním v Brentfordu namlsaní, leč Kladiváři je zklamali. Na Community Stadium sice tým okolo Jarroda Bowena dokázal do přestávky otočit na 2:1, ovšem domácí dvěma góly ve druhém poločase rozhodli o vítězství 3:2. V lize to pro úřadující vítěze Evropské konferenční ligy byla třetí porážka v řadě, po níž zvolna klesají tabulkou, aktuálně jsou na 11. příčce. Proti Brentfordu nastoupili v základní sestavě i oba Češi, ale ničím zásadním nezaujali.

Tomáš Souček odehrál celé utkání a v 52. minutě dostal druhou žlutou kartu, svou druhou v sezoně a celkově 15. v Premier League. Livesport sobotní výkon reprezentačního kapitána ocenil známkou 6.0, jeho nejnižší v aktuálním ročníku. O fous lépe na tom byl Vladimír Coufal, jenž vyfasoval hodnocení 6.7, i on absolvoval plnou minutáž. Rodákovi z Ludgeřovic přesto duel patrně utkví v paměti, byl pro něj totiž 100. v elitní lize. Coufal ve West Hamu o svých kvalitách bezpochyby přesvědčil, přesto i po více než třech letech stále čeká na první gól.

Coufalovy statistiky v Premier League. Opta by Stats Perform

Další týden, další utrpení pro fanoušky Unionu. Klub z východního Berlína prodloužil černou sérii ligových porážek na osm, napříč soutěžemi padl dokonce už dvanáctkrát za sebou. Na body čeká od 26. srpna, kdy si poradil s nováčkem z Darmstadtu. Naposledy nestačil doma na Frankfurt 0:3, když už ve 14. minutě prohrával o dvě branky. To byl ještě na hřišti Alex Král, který na něm vydržel do 73. minuty. Krátce předtím vyslal z hranice šestnáctky střelu, která ale plachtila daleko od levé tyče. Livesport reprezentačního záložníka ocenil známkou 6.4.

Václav Černý prožil nadmíru úspěšný týden. V úterý rozhodl premiérovým gólem v dresu Wolfsburgu o vítězství 1:0 nad Lipskem v DFB-Pokalu a v neděli na pohárovou trefu navázal i první ligovou brankou. Někdejší tahoun Twente ve 37. minutě domácího zápasu proti Werderu vyrovnával na 1:1, když zpětnou přihrávku uklidil do sítě pro sebe netypicky pravačkou, balon navíc procedil mezi nohama obránce i brankáře. Zápas skončil 2:2, český křídelník byl v 56. minutě střídán a Livesport jeho počínání ohodnotil známkou 7.1.

Ze čtyř Čechů, kteří mohli zasáhnout do zápasu Hoffeheimu s Leverkusenem, se na hřišti ukázal pouze Adam Hložek. A jak už bývá pravidlem, dostal od trenéra Xabiho Alonsa jen titěrný časový úsek, autora prvního gólu Floriana Wirtze střídal v úvodu šestiminutového nastavení. Hodnocen nebyl, stav 3:2 pro lídra Bundesligy on ani nikdo další už nezměnil. Někdejší sparťan se však i přes nízké vytížení, nebo možná spíš právě díky němu, může nadále těšit z nadprůměrných čísel. V aktuální sezoně totiž dá gól nebo na něj nahraje každých 47 minut.

O něco větší minutáží se může chlubit Tomáš Čvančara, i on však v sobotu scházel v základní sestavě Mönchengladbachu. Borussia v divokém duelu ve Freiburgu od sedmé minuty prohrávala, do přestávky sice dokázala otočit na 3:1, jenže domácí i díky penaltě z šesté minuty nastavení vyrovnali na konečných 3:3. Hříbata tak promarnila možnost poprvé v sezoně vyhrát dva ligové zápasy v řadě. Čvančara se na hřiště dostal v 71. minutě, k zakončení se nepropracoval a Livesportem byl ohodnocen známkou 6.3.

Nehráli: Pavel Kadeřábek, Hoffenheim, Patrik Schick a Matěj Kovář, Leverkusen, Tomáš Koubek, Augsburg, Jiří Pavlenka, Brémy

Jakub Jankto v součtu s pohárovým utkáním v Udine nastoupil v základní sestavě Cagliari potřetí v řadě. Potěšující pro něj může být skutečnost, že celek ze Sardinie všechna tři utkání vyhrál a po strašidelném vstupu do sezony se začíná zvedat. Naposledy si v neděli doma poradil s Janovem 2:1 a poprvé v sezoně opustil zónu sestupu. Český křídelník strávil na hřišti 77 minut a nedlouho před vystřídáním vyslal od postranní čáry nebezpečný centr, který však brankou neskončil. Livesport ohodnotil Janktův výkon známkou 6.5.

Zkraje sezony toho i vinou nemoci příliš neodehrál, v posledních týdnech se však minutáž Antonína Baráka začíná zvyšovat. Rodák z Příbrami zasáhl do tří soutěžních zápasů Fiorentiny za sebou, přičemž v nedělním domácím utkání s Juventusem figuroval vůbec poprvé v aktuálním ligovém ročníku v základní sestavě. Ve 13. minutě střílel zdálky vysoko nad, krátce poté vyslal chytrým dloubáčkem do šance Lucase Beltrana, který ale v dobré pozici neuspěl. Fialky prohrály 0:1, Barák pobyl na trávníku 58 minut a od Livesportu obdržel známku 6.6.

Nehráli: Lukáš Vorlický, Atalanta, Daniel Samek, Lecce

Pozn.: Turín FC s Davidem Zimou čeká dohrávka se Sassuolem v pondělí.

Michal Sadílek obdržel v 66. minutě utkání v Utrechtu druhou žlutou kartu a musel předčasně do sprch, bylo to jeho první vyloučení v Eredivisie od prosince 2021. Oslabené Twente v utkání 11. kola Eredivisie pouze remizovalo 1:1, potřetí v sezoně ztratilo body, nenavázalo na cenný skalp Feyenoordu z přechozího víkendu a zároveň promrhalo příležitost posunout se na druhou příčku tabulky před AZ Alkmaar. Reprezentační záložník obdržel za nedělní výkon známku 5.6, nejnižší v aktuálním ročníku.

Nehrál: Ondřej Lingr, Feyenoord

Výběr z dalších soutěží

Václav Hladký je stabilní jedničkou Ipswiche, který po třetině Championship může pomýšlet na postup do Premier League. Ještě než bývalý brankář Zbrojovky či Liberce v sobotu pomohl výkonem ohodnoceným známkou 6.8 k remíze 2:2 v Birminghamu, jej fanoušci jednoho z nejstarších anglických klubů opětovně vyhlásili nejlepším hráčem měsíce.

Aleš Čermák se po více než měsíci prosadil v Niké lize. Někdejší záložník Plzně v 85. minutě zápasu v Košicích přihrál na třetí gól Dunajské Stredy, která vyhrála 3:0. Čermák odehrál celé utkání a dostal známku 7.8, na straně poražených absolvoval s kapitánskou páskou plnou minutáž obránce Martin Šindelář, jenž byl ohodnocen známkou 6.2.

Šimon Gabriel se po letním podpisu v Ružomberku poprvé na Slovensku gólově prosadil. V utkání ve Skalici to byla trefa rozhodující, avšak smolná, jelikož český stoper mířil ve 21. minutě do vlastní sítě. Hosté po porážce 0:1 zůstali na devátém místě tabulky, syn bývalého reprezentanta a bratr obránce Midtjyllandu Adama obdržel hodnocení 6.1.

Pozn.: V Portugalsku Češi nehráli.

Očima Jana Morávka

"Václav Černý se teď dvakrát po sobě prosadil, o jeho progresu mluvil i trenér Niko Kovač. Myslím, že jeho proces zvykání si probíhá přesně tak, jak bych očekával. Jít z Nizozemska do Německa je další krok výš. Obzvlášť na jeho pozici, co se týká rychlosti a soubojů. Vašek to zvládá výborně. Měl virózu, ale už dostává minuty a vstřelil dva góly. Musíme si uvědomit i fakt, že má obří konkurenci. V televizi byl na něho hezký záběr, jak toho má už o poločase "plné brýle". Schválně jsem se podíval na statistiky a měl naběháno 6,2 km a 17 sprintů, což jsou fantastické hodnoty. V tom utkání patřily k nejlepším. Komentátoři se pak sice divili, že jde dolů brzy, ale mě to nepřekvapilo, na hřišti nechal všechno. Nyní se mu konkurent Patrick Wimmer zranil, asi to bude na delší dobu, takže bude mít do základní sestavy zase blíž. Líbí se mi jeho spolupráce s Joakimem Maehlem na pravé straně, dobře kombinovali. Vašek byl cítit, měl nějaká další zakončení. Pravá strana Wolfsburgu byla rozhodně lepší než levá. Doufejme, že to tak půjde i dál a Vašek půjde nahoru. Myslím, že je v dobrém klubu a má i kvalitního trenéra, takže pro to má všechny předpoklady."