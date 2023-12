Příběh českého gólmana baví Anglii. Naváže Hladký v Premier League na legendární krajany?

Poutavý fotbalový příběh, který s Ipswichem píše Václav Hladký (33), baví Anglii. Ještě v roce 2021 chytal český brankář na ostrovech až čtvrtou ligu, teď se ovšem pere o postup do Premier League. V nejlepší lize světa by mohl navázal na legendy Luďka Mikloška, Pavla Srnčíka a Petra Čecha. "O tom, že bych si v Anglii zachytal nejvyšší soutěž, jsem vždycky snil," přiznává bez vytáček rodák z Brna.

List The Sun příběh českého gólmana označuje za pozoruhodný a ukazuje, jak moc se během pár měsíců mohou osudy otočit naruby. Z pohledu Hladkého k lepšímu. Byť je nutné přiznat, že cestu mezi tyče mu uvolnilo i zranění konkurenta Christiana Waltona krátce před zlomovou sezonou. Historie se však neptá, Hladký chytá a je oporou.

Zkušený Čech podává skvělé výkony a Ipswich má v Championship na druhém místě, z něhož se postupuje přímo do Premier League, pohodlný destibodový náskok před konkurenty z barážových příček. "Nebudu lhát, byla a je to fantazie. Rozjeli jsme se a baví to mě i celý tým. Určitě v tom tažení chceme pokračovat. Víme, v čem jsme silní. Víme, že dokážeme ještě mnohem víc," uvedl pro SunSport.

Hladký je momentálně za hvězdu, přitom dlouho čekal na šanci. Trpělivě makal v roli náhradníka a teď si užívá odměny. V hlavě však stále má i období, kdy plnil roli týmové dvojky. "Bylo to těžké. Každý brankář chce chytat a vyhrávat. Ale když prohrajete, je důležité, co si z prohry vezmete. Musíte se z každého utkání poučit a neopakovat chyby. Pak se po každé porážce vracíte silnější," podotkl.

"Když vidíte pokroky, jaké jsme za poslední dva roky udělali, nepochybujte o tom, že chcete být u toho. Snažil jsem se si všechno užívat s týmem i trenéry, i když jsem nechytal. Teď je samozřejmě lepší, že u všeho můžu být přímo na hřišti," neskrýval Hladký.

Tažení Ipswiche překvapuje celou fotbalovou Anglii. Nepočítalo se s tím, že by měl hrát o přímý postup, dokonce ani s tím, že by měl bojovat o vstupenku do play off. Jenže zatím prohrál v soutěži jen s Leedsem a West Bromem, jinak pravidelně sbírá body. "Soutěž je těžká a věděli jsme, že nevyhrajeme všech 46 zápasů. To je přece fotbal," ohlédl se za výsledky gólman.

"V minulé sezoně jsme hráli s Burnley a Rotherhamem v FA Cupu a dokázali jsme, že se těmto týmům můžeme rovnat. Takže mě nepřekvapilo, že nám to jde, protože jsme po těch zápasech věděli, že jsme mohli být ještě lepší," konstatoval sebevědomě český brankář. "O tohle se dál snažíme. V tabulce jsme nahoře, ale víme, že je toho mnohem více, co můžeme dokázat."

Ipswich prokazuje dobrou a stabilní formu od začátku sezony. Livesport

Pozornost si za úspěšnou práci vysloužil také sedmatřicetiletý manažer Kieran McKenna. Týmu se ujal v říjnu 2021 a Hladký si jeho práci nemůže vynachválit. "Je to nejlepší trenér, s kterým jsem kdy pracoval. To vím určitě," uvedl gólman, jenž v Česku působil například v Liberci a v Brně. "Umí skvěle vycházet s hráči, je příjemný na každého včetně náhradníků. Byl jsem jedním z nich a choval se fantasticky. Je radost s ním pracovat," svěřil se Hladký.

Nejbližší utkání si užije o to víc, že budou v hledišti jeho nejbližší. "Přijedou z Čech na pár zápasů, všichni se na to těšíme,“ přiznal. A co teprve, kdyby Ipswich dotáhl tažení do postupového cíle. To by byla teprve senzace. Hladký by mohl mezi elitou šířil slávu české brankářské školy. "Sním o tom od dětství. Ale teď, když jdu spát, sním ještě víc. Přemýšlím, jak by to mohlo být. Je to vzrušující a všichni chceme, abychom byli součástí toho snu."