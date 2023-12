Derby Week: Ipswich Town proti Norwich City, duel pýchy východní Anglie

Ipswich Town čeká na výhru nad rivalem už 14 let.

Ipswich Town a Norwich City jsou ve východní Anglii široko daleko nejlepšími kluby. Za jejich dlouhou historii sice ani jeden z nich nestrávil mnoho času v nejvyšším patře anglického fotbalu, ale když už tam byl, často zanechal silný dojem. Mezi 60. a 80. lety minulého století patřil mezi smetánku Ipswich Town. V roce 1962 se stal mistrem ligy, v roce 1978 vyhrál FA Cup a o tři roky později dokonce získal Pohár UEFA. Skvělou sezonou pro Norwich City byl ročník 1992/93, inaugurační sezona Premier League, kdy Kanárci doletěli na třetí místo za Manchesterem United a Aston Villou.

Oba kluby reprezentují největší města regionu východní Anglie, který je známý také pod historickým názvem East Anglia. Jeho základními kameny jsou hrabství Norfolk a Suffolk. Centrem Norfolku a největším městem oblasti je Norwich. V celé jeho aglomeraci žije asi 370 tisíc obyvatel. Jen 80 kilometrů směrem na jih leží hlavní město sousedního a konkurenčního Suffolku, Ipswich, jehož populace je zhruba poloviční.

Region je pro svou úrodnou půdu významnou zemědělskou oblastí. Derby dvou tamních největších klubů se proto často nazývá Old Farm derby, což je vtipné poupravení označení slavného Old Firm Derby z Glasgow mezi Celtikem a Rangers. Se zemědělskou tradicí koresponduje i přezdívka fotbalistů Ipswiche, kterým se říká Tractor Boys (Traktoristé). Žluto-zelené dresy Norwiche také svádějí ke spojení s rozsáhlými obilnými poli a zeleninovými farmami v okolí, souvisejí však s přezdívkou klubu, jež zní Canaries (Kanárci). Tak jsou hráči Norwiche známi už od začátku 20. století, protože tehdejší předseda klubu kanárky choval.

Raději Pride of Anglia

Byť jsou obyvatelé východní Anglie šprýmaři a nezdráhají se utahovat si i sami ze sebe (čehož důkazem je mimo jiné i to, že fanoušci Ipswiche se za přezdívku klubu rozhodně nestydí, naopak se za "Tractor Boys" sami považují a přízviskem se chlubí), pro tamní největší zápas preferují jiný název než Old Farm derby. Bitvu o fotbalového krále regionu nazývají mnohem honosněji a poetičtěji – Pýcha (východní) Anglie, čili Pride of Anglia.

O tento titul se však nehlásí jen tamní dva nejúspěšnější a nejtradičnější kluby. Mezi další větší oddíly z širšího regionu východní Anglie patří Colchester United, Peterborough United a Cambridge United. Colchester aktuálně působí v League Two (4. liga), Peterborough a Cambridge o patro výš. Ze třetí ligy v minulé sezoně postoupil do Championship i Ipswich Town, kde se opět po několikaleté odmlce potkává s největším rivalem, Norwichem. O tom, kdo se stane "Pýchou Anglie" se tak letos opět rozhoduje ve druhé nejvyšší anglické soutěži.

Norwich a Ipswich jsou centry východní Anglie. P3K / Google Maps

O hlavních úspěších Ipswiche na domácí scéně byla řeč už v úvodu. Zejména v dekádě mezi lety 1973 a 1983 patřil mezi absolutní špičku anglického fotbalu a pravidelně ho reprezentoval i na evropské scéně. Traktoristé ve své historii brázdili všechny tři hlavní klubové soutěže kontinentu té doby (Pohár mistrů evropských zemí, Pohár vítězů pohárů a Pohár UEFA) a na mezinárodním poli se jim dařilo tak dobře, že jsou dokonce jediným anglickým týmem, který nikdy neprohrál domácí zápas v rámci evropských pohárů.

A to stanul proti takovým týmům jako Real Madrid, AC Milán, Inter Milán, Lazio Řím nebo FC Barcelona. Mimochodem všechny vyjmenované doma porazil (Barcelonu dokonce dvakrát). Z celkem 31 zápasů na svém stadionu na Portman Road odešli hráči Ipswiche v 25 případech jako vítězové, šestkrát s evropských soupeřem remizovali. Zatím posledním utkáním klubu v rámci fotbalové Evropy je prohra ve 2. kole Poháru UEFA v sezoně 2002/03 se Slovanem Liberec (Ipswich doma vyhrál 1:0, v Liberci stejným poměrem vyhrál Slovan, který poté zvládl i penaltový rozstřel).

Norwich tolika úspěchů (a tak velkých) jako regionální rival nedosáhl. Kanárci dokázali vyhrát "jen" Ligový pohár (a to dvakrát, v letech 1962 a 1985). Přesto i oni drží jeden zajímavý evropský rekord mezi anglickými týmy. Jsou totiž jediným, který dokázal porazit Bayern Mnichov na jeho Olympijském stadionu. Podařilo se mu to v Poháru UEFA v ročníku 1993/94. Ze svého bývalého domova se Bayern přesunul do moderní Allianz Areny v roce 2005 a v ní už s anglickými celky prohrál víckrát.

Nejstarší chorál na světě

Ipswich Town byl založen už v roce 1878, Norwich City o téměř čtvrtstoletí po něm (1902). Silnou tradici a historii fotbalu ve východní Anglii podtrhuje chorál Norwiche s názvem "On the Ball, City". Ten je totiž považován za nejstarší stále užívaný fotbalový chorál na světě. Fanoušci Norwiche jej zpívají už od založení klubu. Píseň je ještě starší než klub samotný. Traduje se, že ji pro své předchozí fotbalové týmy složil jeden ze zakladatelů Norwiche City a pozdější klubový předseda Albert T. Smith.

S hudbou je v současnosti úzce spojen i Ipswich Town. Jeho velkým fanouškem je totiž světově známý zpěvák a textař Ed Sheeran. Rodák ze Suffolku je i jedním z významných sponzorů klubu – má místo dokonce na nejprestižnější části dresu, kde se objevuje logo jeho hudebního alba, popřípadě odkaz na jeho koncertní turné.

První East Anglian derby se odehrálo už v roce 1902. To sobotní bude mít pořadové číslo 149. Dosavadní bilance je vyrovnaná – 60 duelů vyhrál Ipswich, 58 Norwich. V nejvyšším patře anglického fotbalu se jich uskutečnilo ale jen 28. Celkově totiž Ipswich strávil v nejvyšší soutěži jen 26 sezon, Norwich City o jednu víc.

V aktuálním ročníku se souboj o titul Pride of Anglia odehraje v rámci Championship. Ipswich jakožto nováček Championship zažívá zatím fantastickou sezonu. Aktuálně figuruje na špici tabulky, což by mu na konci sezony zajistilo přímý postup do Premier League (rovnou jdou první dva celky). Významný podíl na skvělých výkonech má i český brankář Václav Hladký, který v brance týmu nechyběl ještě ani v jednom ligovém utkání. O angažmá v Ipswichi a o mnohém dalším mluvil před dvěma týdny v podcastu Livesport Daily.

Pozastaví spanilou jízdu Traktoristů rivalové z Norwiche? Forma hovoří ve prospěch Ipswiche, ten však v derby už od roku 2009 nevyhrál, celkem to je už 12 zápasů v řadě. Old Farm derby má výkop v sobotu ve 13:30 SEČ. Sledujte ho na Livesportu.

Další derby týdne

Čtvrtek 14. prosince

Írán – Persian Gulf Pro League

Persepolis – Esteghlal

Tehran derby (Teheránské derby)

Teheránské derby patří mezi nejvyhrocenější a největší fotbalová klání v Asii. Klub Persepolis reprezentuje pracující třídu nejen hlavního íránského města, ale i celé země. Esteghlal je historicky klubem vyšší vrstvy. Atmosféru derby momentálně negativně ovlivňuje celková krize v zemi.

Pátek 15. prosince

Polsko – Ekstraklasa

Zaglebie Lubin – Slask Wroclaw

Derby Dolnego Slaska (Dolnoslezské derby)

O Dolnoslezském derby pojednával Derby Week před prvním střetem obou klubů této sezony. Ten v červenci vyhráli fotbalisté Zaglebie. Slask Wroclaw ale včetně této porážky v derby padl v dosavadním průběhu sezony zatím jen dvakrát a drží se na prvním místě tabulky.

Sobota 16. prosince

Austrálie – A-League

Melbourne Victory – Sydney FC

The Big Blue ("Velká modrá bitva")

Mezi dvěma největšími městy Austrálie – Sydney a Melbourne – panuje velká rivalita. Fotbalové derby největších týmů obou měst se nazývá The Big Blue. Klubovou barvou obou celků je totiž modrá a také v australské angličtině výraz blue znamená boj, rvačka nebo hádka.

Belgie – Jupiler Pro League

Standard Lutych – Charleroi

Derby wallon (Valonské derby)

Standard Lutych má za sebou dvojité Belgické clásico proti Anderlechtu a hned ho čeká další derby. Protivníkem mu bude Royal Charleroi Sporting Club, spolu se Standardem jeden ze dvou tradičních ligových celků reprezentujících valonskou (francouzsky mluvící) část Belgie.

Neděle 17. prosince

Club Brugge – KAA Gent

Slag om Vlaanderen (Bitva o Flandry)

Gent a Bruggy jsou krásná historická města v belgickém Vlámsku. Jsou od sebe vzdálena jen 50 kilometrů a jsou domovem dvou úspěšných klubů. Club Bruggy patří mezi ty vůbec nejlepší v zemi posledních let. Evropské poháry pravidelně hraje i Gent.

Chorvatsko – HNL

Dinamo Záhřeb – Hajduk Split

Vječni derby (Věčné derby)

Dinamo Záhřeb z hlavního města jednoznačně kraluje chorvatskému fotbalu, historicky i v současnosti. Největším soupeřem mu je Hajduk ze druhého největšího sídla, Splitu. Za oběma kluby stojí početné a fanatické skupiny fanoušků – Bad Blue Boys (Dinamo) a Torcida (Hajduk).

Anglie – Premier League

Liverpool FC – Manchester United

North-West derby (Severozápadní derby)

Liverpool a Manchester si jako města konkurují už od průmyslové revoluce. Po rozvoji fotbalu spolu soupeří i na hřišti. LFC a ManU jsou historicky nejúspěšnějšími anglickými kluby. Liverpool získal celkem 68 trofejí, United 67. Severozápadní derby patří mezi nejsilnější rivality světa.

Německo – Bundesliga

Bayern Mnichov – VfB Stuttgart

Südderby (Jižní derby)

Mnichov a Stuttgart jsou největšími městy jihu Německa. Derby mezi jejich fotbalovými kluby je spíš jednostrannou záležitostí. Zášť fanoušků VfB vůči Bayernu vedle síly rivala umocňuje i to, že jim Bayern "vzal" hráče, jako byli Giovane Elber, Mario Gómez nebo Benjamin Pavard.

Izrael – Ligat ha'Al

Hapoel Haifa – Maccabi Haifa

Haifa derby (Haifské derby)

Podobně jako v jiných izraelských městech je střet mezi fotbalovými kluby s názvy Hapoel a Maccabi velkou rivalitou. Derby Hapoel vs. Maccabi rozebíral Derby Week na příkladu Tel Avivu. I v Haifě oba oddíly reprezentují rozdílné sociální třídy a hodnoty. Spolu však sdílejí stadion pro víc než 30 tisíc diváků.

Pondělí 18. prosince

Portugalsko – Primeira Liga

Sporting – FC Porto

Leos vs. Dragoes (Lvi vs. Draci)

Benfica a FC Porto jsou historicky nejlepšími kluby v Portugalsku. Benfica Lisabon získala 38 titulů, FC Porto 30. Rivalitu mezi nimi umocňuje konkurence mezi hlavním městem Lisabonem a druhým největším, Portem. Vzájemný zápas se nazývá podle zvířat, které jsou hlavními symboly obou klubů.