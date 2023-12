Legionáři: Sedmé čisté konto v sezoně, krůček k asistenci i nejtěžší porážka

U uplynulém víkendu se čeští fotbalisté v zahraničí co do zápisů do statistik nečinili, a tak se skloňuje jméno brankáře. Václav Hladký (33) si totiž ve druhé anglické lize připsal sedmé čisté konto v sezoně a fanoušci Ipswiche, který se sedmibodovým náskokem drží druhé místo v Championship, jej zvolili nejlepším hráčem utkání. Pavel Kadeřábek (31) po měsíci a půl odehrál celé utkání a Hoffenheimu výrazně pomohl k vítězství. Naopak Češi ve West Hamu museli skousnout nejtěžší porážku za dobu svého působení v Anglii. Jak se vedlo dalším legionářům?

West Ham schytal příděl 0:5 ve Fulhamu, což je jak pro Tomáše Součka, tak pro Vladimíra Coufala nejhorší prohra v Premier League. Dosud nejvyšší porážku s oběma Čechy v sestavě si Kladiváři připsali letos v dubnu, kdy doma nestačili na Newcastle 1:5. V neděli bylo prakticky hotovo už do přestávky, kdy domácí vedli 3:0, dvěma góly po pauze vyrovnali výsledek z minulého kola, kdy smetli 5:0 Nottingham. West Ham padl v lize poprvé od 4. listopadu. V tabulce zůstal na devátém místě, na tři body se k němu dotáhl právě Fulham. Čeští reprezentanti odehráli celý zápas, Souček dostal známku 6.0, Coufal 5.9.

Podruhé v řadě nastoupil Pavel Kadeřábek v základní sestavě Hoffenheimu, který po čtyřech ztrátách bodoval naplno, když doma porazil Bochum 3:1. Pražský rodák se výrazně podílel na gólu na 2:0, před přestávkou potáhl na pravé straně míč a poslal jej do vápna na Andreje Kramariče, jenž se prosadil střelou na bližší tyč. K asistenci Kadeřábkovi chyběl doslova krůček, "sebral" mu ji totiž spoluhráč Grischa Promel, jenž se balonu lehce dotkl špičkou kopačky ještě před chorvatským útočníkem. Český krajní obránce či záložník odehrál v pátek celé utkání a ohodnocen byl známkou 7.3.

Tomáš Čvančara se do úvodní ligové jedenáctky Mönchengladbachu dostal po dvouzápasové pauze, duel v Berlíně však nesedl jemu ani celé Borussii, která s Unionem prohrála 1:3. Český reprezentační útočník se nedostal k žádné střele, na konto si připsal čtyři vyhrané souboje, dva obranné zásahy a jeden faul, po němž už v sedmé minutě mohl vidět žlutou kartu. Na trávníku strávil v sobotu 79 minut, Livesport jeho výkon ocenil známkou 6.3. Hříbata prohrála druhé z posledních tří bundelisgových utkání, v tabulce však o skóre uržela 10. příčku před Wolfsburgem.

Leverkusen potřetí v ligové sezoně ztratil body a znovu to bylo po remíze 1:1, tentokrát ve Stuttgartu. Domácí byli lepší v prvním poločase, Bayer v tom druhém, z jehož kraje se prosadil Florian Wirtz. Jediným Čechem, který se dostal na trávník, byl Patrik Schick, který v 73. minutě střídal Victora Boniface. V 90. minutě si český útočník na hranici malého vápna naskočil na centr Jeremieho Frimponga, jeho hlavičku ale obránce srazil na roh. Schick, který po vleklém zranění naskočil do čtvrtého soutěžního duelu v řadě, byl Livesportem oceněn známkou 6.2.

Nehráli: Alex Král, Union, Václav Černý, Wolfsburg, Jiří Pavlenka, Brémy, Tomáš Koubek, Augsburg, Adam Hložek a Matěj Kovář, Leverkusen

Zatímco v posledním reprezentačním bloku odehrál David Zima za národní tým dva celé zápasy, startu za Turín FC se dočkal bez jednoho dne přesně po měsíci. Do utkání ve Frosinone naskočil na posledních 10 minut místo Ricarda Rodrígueze, za tu dobu stihl český zadák dvakrát přihrát a předvést dva úspěšné obranné zásahy, hodnocen vzhledem ke krátkému pobytu na hřišti nebyl. Utkání skončilo 0:0, Turín má z posledních šesti zápasů jedinou porážku a v tabulce Serie A mu po 15 kolech patří 11. příčka, Zima je v sezoně na pěti ligových startech, do statistik se zatím nezapsal.

Nehráli: Antonín Barák, Fiorentina, Lukáš Vorlický, Atalanta, Daniel Samek, Lecce

Pozn.: Cagliari s Jakubem Janktem dohrává 15. kolo v pondělí.

Michal Sadílek opět nescházel v základní sestavě Twente, jež v zápase 15. kola Eredivisie porazilo doma Excelsior 4:2. Celek z Enschede dosáhl na druhý triumf v řadě, díky němuž v tabulce ztrácí jen dva body na druhé místo, z něhož se v Nizozemsku putuje přímo do Ligy mistrů. V pátek to přitom s domácími vypadalo všelijak, ve 13. minutě totiž prohrávali už 0:2. Do přestávky ale snížili, půl hodiny před koncem vyrovnali a v závěrečné desetiminutovce přidali další dvě branky. Sadílek odehrál celé utkání a oceněn byl známkou 7.7, svou třetí nejvyšší v této sezoně.

Nehrál: Ondřej Lingr, Feyenoord

Výber z dalších soutěží

Václav Hladký přispěl první vychytanou nulou od konce října k triumfu Ipswiche nad Middlesbrough 2:0. Celek, který v roce 1962 vyhrál anglický titul, má po 22 letech nakročeno zpět mezi ostrovní elitu, v Championship se dva zápasy před polovinou soutěže drží bod za vedoucím Leicesterem. Hladký byl za sobotní výkon oceněn známkou 7.4.

Pozn.: V Portugalsku Češi nehráli

Očima Jana Morávka

"Václav Hladký prožívá krásný příběh. Je to super a nezbývá než věřit, že si Ipswich bude výkonnost držet dál a udrží se nahoře. Championship je hrozně dlouhá a náročná soutěž, takže si myslím, že na myšlenky na postup je zatím ještě brzy. Nicméně to mají zajímavě rozehrané a u Vaška je super, že pravidelně chytá. Je na místě, aby se jeho jméno řešilo v souvislosti s národním týmem, protože formu má a zasloužil by si to. Udržel už sedm čistých kont, což v takto náročné lize není vůbec sranda. Navíc třeba s Coventry inkasoval až v 96. minutě vlastní branku. S Milwallem také dostal gól až v závěru, obdržel i nějaké góly z penalt. Zkrátka dostal branky, kterým mohl jen těžko zabránit. Myslím, že nový trenér reprezentačních brankářů by si ho měl více všímat. Tím spíš, když se brankářka otázka bude jednoznačně řešit. Jiří Pavlenka přišel v Brémách o místo, Tomáš Vaclík v MLS nechytal, Matěj Kovář chytá jen poháry a dvojice Aleš Mandous a Jindřich Stanek má sice pravidelný zápřah a formu, ale jsou to brankáři, na které jdou za zápas dvě tři střely. Vašek každý týden obstojí v Anglii, což je pro brankáře daleko složitější prostředí. Tím spíš by si šanci v národním týmu zasloužil."