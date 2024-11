Akademie v Africe a nejmladší tým ligy. Naše vize bude úspěšná, říká Kania o plánech Liberce

Do fotbalového prostředí vtrhl jako divoká voda. Na jaře, kdy se finalizoval jeho vlastnický vstup do libereckého Slovanu, ho bylo všude plno a nešetřil silnými prohlášeními. Ta se mu po nepřesvědčivém vstupu do sezony vrátila jako bumerang, Ondřej Kania (31) přesto zůstává přesvědčený, že jeho cesta fotbalovým světem bude úspěšná. “Bude to moje nejlepší investice v životě,” prohlásil v podcastu Money Maker serveru Czech Crunch.

Kania má za sebou první půlrok ve fotbalovém prostředí a i přes sportovní neúspěchy ho hodnotí velmi pozitivně. S ještě větším optimismem pak hledí do dalších let. “Můj předpoklad je, že fotbal půjde finančně hodně nahoru. Je to vidět i na různých nabídkách, které mi chodí. Jsme v Liberci půl roku a už jsme několikrát mohli prodat minoritní podíl klubu,” liboval si úspěšný podnikatel.

V podcastu Money Maker dokonce připustil, že si při podpisu kupní smlouvy nepředstavoval, jak velký marketingový potenciál koupě fotbalového klubu přináší. “Opravdu jsem to nečekal. Jak obrovskou sílu to má, jsem si uvědomil až poté, co nás oslovilo Voyo s tím, že by chtěli natočit seriál o naší první sezoně v Liberci,” přiznal.

Zdá se, že z byznysového a marketingového pohledu zatím všechno funguje tak, jak má, sportovně to ale v Liberci hapruje. Slovan je po 14 kolech se 17 body na jedenáctém místě, což znamená, že by ho v nadstavbě čekal boj o záchranu.

“Co se týče té sportovní stránky, tak v té naprosto věřím Honzovi Nezmarovi. Mojí prací je zajišťovat peníze na to, aby Honza mohl realizovat svou vizi. A já jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že ta vize bude úspěšná. Jestli to bude letos nebo příští sezonu, to neumím odhadnout, ale jsem si jistý, že to přijde,” řekl Kania.

Ptáte se, jaká že ta vize je? “Řekli jsme si, že jdeme budovat klub, který v horizontu pěti let bude mít mezinárodní akademie, bude skautovat hráče z Afriky a bude koncepčně postavený tak, že bude mít nejmladší tým v lize. Chtěli jsme trenéra, který nemá tolik zkušeností s vyhráváním, ale je u něj předpoklad exponenciálního růstu,” prozradil jednatřicetiletý brněnský rodák.

Svou vizi pod Ještědem začali Kania s Nezmarem naplňovat hned v prvních měsících svého působení. Dohodli se s trenérem Radoslavem Kováčem, do týmu přivedli téměř kompletní novou jedenáctku a hned ve třech případech ukázali na talentované hráče z Afriky.

V příštích měsících by se mohli hráči tmavé pleti v Liberci objevovat ještě častěji. “Jsme poměrně daleko v navazování partnerství s nějakými africkými akademiemi. Naše koncepce je taková, že budeme mít svoje akademie, kam budou chodit hráči z regionu a my si budeme ty nejlepší stahovat do Liberce,” líčil Kania.

Mladý podnikatel, dodal, že Liberec bude pro talentované mladíky jen přestupnou stanicí. “Vidina je taková, že když prodáme nadějného hráče, že budeme mít procenta i z jejich dalšího přestupu. Pokud každý rok prodáme dva tři talentované hráče, za pět let bude mít klub pěkný pasivní příjem. Procenta z budoucího prodeje máme i u Oscara nebo Victora Olatunjiho, tak doufám, že alespoň jeden v létě přestoupí.”

Kania se v podcastu vrátil také k nevydařenému derby s Jabloncem (0:5), po němž v kabině údajně řekl hráčům, že je vítěz a v nich stejné nastavení nevidí. “Myslím, že se opravdu můžu nazývat životním vítězem. Jsem z rodiny, ve které nikdo nemá ani maturitu a v 31 letech jsem self-made miliardář. Kdo jiný je vítěz než já?” uvedl s tím, že nechápe, proč se kolem jeho vystoupení strhla taková kauza.