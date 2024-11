V Liberci se snaží doplnit tým o zkušeného hráče, řešením má být příchod Masopusta

Vedení fotbalového Liberce před sezonou přivedlo téměř kompletní základní jedenáctku a při výběru posil koukalo především na jejich potenciál do budoucna. V polovině základní části ale pod Ještědem zjišťují, že bez zkušeností se nejvyšší soutěž hrát nedá. Sportovní ředitel Jan Nezmar (47) proto hledá někoho, kdo by mladý tým dokázal srovnat. Podle serveru inFotbal.cz si ve Slavii vyhlédl Lukáše Masopusta (31).

Masopusta v aktuální sezoně sužují zranění a zkušený univerzál kvůli nim vypadl ze sestavy trenéra Jindřicha Trpišovského. V úvodu sezony odehrál jediný ligový zápas (shodou okolností proti Liberci) a naskočil do tří duelů evropských předkol. V Lille ale musel střídat kvůli problémům se zadním stehenním svalem a od té doby dva měsíce stál.

Po návratu stihl za áčko Slavie jen třicet minut v pohárovém duelu v Benátkách. Dvakrát naskočil za druholigový B-tým, jeho comeback se ale v posledních týdnech přibrzdil. Neobjevil se ani na soupisce v ligových duelech s Hradcem Králové a Karvinou, chyběl ve Frankfurtu a v zápise nebyl ani ve víkendovém derby rezerv.

Případnému přesunu na sever Čech nahrává i fakt, že Slavia Masopustovi na pravou stranu hřiště přivedla konkurenta v podobě Simiona Micheze.

Liberec by podle serveru inFotbal.cz souhlasil i s výpomocí na pouhý půl rok, během kterého by Masopust měl pomoci nastartovat ambiciózní projekt, který se zatím zmítá v obrovské herní krizi.

Masopust toho letos příliš nenahrál. Livesport

Přestupu do Liberce však nenahrává minulost dlouholetého reprezentanta. Ten totiž do Edenu zamířil z konkurenčního Jablonce. Na druhou stranu pod Ještědem by se opět potkal s Nezmarem, který si ho v roce 2018 do Slavie vytáhl.

Zdá se, že na severu Čech je zaděláno na zajímavou přestupovou ságu. Záleží hlavně na tom, jak se k celé situaci postaví hráč, kterému v Edenu v červnu příštího roku končí smlouva.