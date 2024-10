Atraktivní duel vyústil v první remízu Hradce. Karvinou čtyřikrát spasila branková konstrukce

První zápas 11. kola Chance Ligy mezi domácí Karvinou a Hradcem Králové i přes nespočet šancí skončil bez branek. Východočeši díky premiérové ligové remíze poprvé v sezoně bodovali na hřišti soupeře. Slezané pak prodloužili domácí neporazitelnost na čtyři utkání, za což mohli v záživném duelu vděčit dobře postavené brankové konstrukci.

Hradec Králové vyrazil na půdu tabulkového rivala z Karviné s tím, že na venkovní body čekal již čtyři utkání v řadě. Naopak svěřenci Martina Hyského v posledních třech zápasech na domácí půdě neprohráli a bylo tak jasné, že na prolomení nelichotivé série museli Votroci zlepšit výkon. Bodovat však chtěli i domácí, od začátku tak byla vidět touha obou týmů otevřít skóre.

Po jednom z rychlých brejků se do obrovské příležitosti dostal Petr Juliš, jeho střelu ale zastavila tyč. Ani napodruhé nedostal křídelník Hradce balon do sítě, když ve 14. minutě skvěle hlavičkoval po rohovém kopu, ale Jakub Lapeš míč vytěsnil na břevno. Minutu nato Tomáš Petrášek zachraňoval balon na brankové čáře poté, co na druhé straně hřiště Patrik Čavoš přehlavičkoval Adama Zadražila.

Následně diktovala tempo hry Karviná. Při obléhání branky Hradce se ve 30. minutě rozhodl vypálit z dálky Giannis-Fivos Botos, jeho dělovku zastavilo až břevno. V nastaveném čase se do tutovky dostal Amar Memič, ale tváří v tvář ho skvěle vychytal Zadražil. Slezané i po výměně stran udávali tempo zápasu a Hradec spíše hrozil z brejků. Narozdíl od prvního půle však šance nepřicházely.

Větší příležitost zařídil až domácí Andrija Ražnatovič v 76. minutě, když napřáhl z dálky a donutil Zadražila k dalšímu skvělému zákroku. Zlomit utkání ve svůj prospěch mohli Východočeši v 79. minutě, když se po druhé žluté kartě nechal vyloučit Douglas Bergqvist. Z následné standardní situace nebezpečně zakončoval Ondřej Mihálik a znovu nastřelil tyč, která již potřetí zachránila Karvinou.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

O šest minut později se branková konstrukce otřásla popáté, když Mihálikovu střelu vyrazil na břevno Lapeš. Oba celky tak nakonec získaly po bodu, Východočeši se posunuli na průběžné sedmé místo. V příštím kole pojedou hráči Karviné 20. října do Českých Budějovic, Hradec o den dříve přivítá Sigmu Olomouc.