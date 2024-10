Livesport Daily #357: Když dám za sezonu přes 15 gólů, budu spokojený, hlásí kanonýr Kliment.

Olomouci náramně vyšel vstup do nové sezony fotbalové ligy a potvrdila to i v posledním kole, kdy dokázala na Letné zvítězit nad Spartou 3:2. Její tahoun, už devítigólový Jan Kliment (31), u toho na hřišti kvůli trestu za žluté karty nebyl, i tak si výhru nad účastníkem Ligy mistrů pořádně užil. I o tom si povídáme v dnešním díle podcastu Livesport Daily, ve kterém rozebíráme Klimentovo střelecké znovuzrození, jeho vztah k trenérům Janotkovi i Koubkovi a lehce probereme i večerní zápas Sparty ve Stuttgartu, v němž útočník v minulosti působil.

"V pátek to na Letné všechno proběhlo nejlépe, jak mohlo,” vrací se k minulému ligovému kolu, do kterého nesměl zasáhnout. “Pro tým to bylo asi vlastně dobře, kdybych hrál, nemuselo by se to povést. Soupeři se na mě připravují trochu jinak, mohli by na mě být víc nachystaní. Z tohoto hlediska nás mohla Sparta trochu podcenit a nám se to povedlo," přemítá Kliment.

Páteční soupeř Sigmy se teď chystá na Ligu mistrů, Sparta se dnes představí ve Stuttgartu, kde Kliment jednu sezonu působil. "Nejsem tam už s nikým v kontaktu, je to dávno. Každopádně to bude pro Spartu strašně těžké, Stuttgart má skvělou formu. Z jeho výsledků a výkonů jde trochu strach. V době, kdy jsem byl v klubu, tam všichni mluvili o tom, že se dlouhodobě nedaří a že je snad na Stuttgartu nějaké prokletí. Tak to je teď určitě pryč. Jsem na Spartu zvědavý, realisticky tipuju, že prohraje 1:3," předpovídá bývalý útočník Viktorie Plzeň.

Ten má aktuálně na kontě už devět ligových branek a je jasné, že musí přemýšlet o tom, na jakém čísle bude po sezoně. "Samozřejmě, každý se mě na to ptá. Vzhledem k tomu, jak to teď vypadá, bych byl spokojený, kdybych dal víc než 15 gólů. Nechci si ukousnout nějaký velký krajíc," uzavírá Kliment.

