Fotbalový víkend ONLINE: Po 30 letech pálil poprvé za Atlético Simeone. United nejhorší za 38 let

Neděle 3. listopadu

23:20 – FC Janov čeká v pondělí dohrávka 11. kola Serie A v Parmě a za Grifone může debutovat Mario Balotelli. Někdejší reprezentační útočník, jenž naposledy působil v Adaně Demirspor, se poprvé od podpisu smlouvy objevil v nominaci kouče Alberta Gilardina.

23:11 – Luís Freire skončil na lavičce Rio Ave. Devětatřicetiletému portugalskému trenérovi se staly osudným neuspokojivé výsledky a pouze dvě výhry z úvodních 10 kol Ligy Portugal (2-3-5).

21:58 – Příznivci Liverpoolu si mohou oddechnout. Základní stavební kámen defenzivy Reds Ibrahima Konaté nedohrál utkání s Brightonem (2:1) kvůli podezření na zlomeninu zápěstí, čerstvé vyšetření ale dodalo nejlepší možné zprávy. Stoper bude připravený hned na další zápas, jak sám sdělil fanouškům na svých sociálních sítích.

21:30 – Ačkoliv se Spartě v poslední době příliš nedaří, mohla díky jednomu z hráčů uvolněných na hostování slavit dílčí úspěch. Dvacetiletý Ondřej Kukučka, jenž je zapůjčený do Slovácka, totiž vstřelil svou první branku v české nejvyšší soutěži do sítě rivala v boji o nejvyšší příčky z Plzně. Díky úzcé výhře 1:0 tak mladý stoper na dálku pomohl svému kmenovému klubu alespoň udržet se v těsném závěsu za Viktorií. Více informací najdete v článku.

21:12 – Fanoušci Manchesteru United zažívají nejhorší vstup do anglické nejvyšší soutěže od roku 1986. Tehdy získali Rudí ďáblové po 10 kolech pouhých osm bodů, nyní mají na kontě bodů 12. Proto se také tým, jenž se nedávno zbavil kouče Erika ten Haga, nachází v Premier League až na 13. příčce.

20:58 – Nevydařený víkend pro pomyslný trojlístek týmů na vrcholu Chance Ligy završila Slavia, která ve 14. kole jen remizovala s Hradcem Králové 1:1. Sešívaní tak využili porážek Sparty s Plzní jen částečně a v čele tabulky drží osmibodový náskok právě před Západočechy. Více informací najdete v článku.

20:45 – Stále teprve sedmnáctiletý Kendry Paéz, který po dosažení plnoletosti posílí Chelsea, oslavil návrat do základní sestavy ekvádorského Independiente gólem. Ofenzivně laděný záložník narozený v roce 2007 podle spekulací rovnou po uskutečnění přestupu odejde na hostování do sesterského Štrasburku, kde se bude seznamovat s evropským fotbalem.

20:17 – Dominic Solanke nadále dokazuje, že Aston Villa pod vedením Unaie Emeryho je jeho oblíbeným soupeřem. Při triumfu Spurs 4:1 se anglický reprezentant prosadil hned dvakrát, díky čemuž drží průměr jedné vstřelené branky na zápas. Během čtyř duelů s Villans totiž nasázel stejný počet gólů, nikdo v lize není proti svěřencům španělského lodivoda produktivnější.

19:53 – Rozjetá Barcelona je jediným týmem z TOP 5 předních evropských soutěží, který má čtyři rozdílné střelce s alespoň pěti zásahy. Ve dresu Blaugranas se to letos v LaLize již podařilo Robertu Lewandovskému se 14 góly, Raphinhovi se sedmi brankami, Laminemu Yamalovi a Danimu Olmovi s pěti přesnými zásahy.

19:32 – S odchodem Erika ten Haga z lavičky Manchesteru United pookřál Bruno Fernandes. V této sezoně Premier League totiž vyslal 30 střeleckých pokusů a ani jednou nerozvlnil síť, střela číslo 31 z pokutového puntíku do brány Chelsea již byla gólová. Pod vedením dočasného kouče Rudých ďáblů Ruuda van Nistelrooye mu tak stačilo jediné ligové klání ke skórování, čímž navázal na dva přesné zásahy z ligového poháru, během nějž si legendární útočník připsal debut na lavičce United.

19:12 – Moisés Caicedo se poprvé v kariéře gólově prosadil na hřišti soupeře v rámci Premier League. V 74. minutě šlágru kola anglické nejvyšší soutěže mezi Chelsea a Manchesterem United vyrovnal na 1:1 krásnou střelou zpoza vápna, v Anglii přitom hraje již svou čtvrtou sezonu.

18:02 – Rangers v semifinále skotského League Cupu otočili nepříznivý vývoj, když otočili z 0:1 na 2:1 a postoupili přes Motherwell do finále. K tomu jim dopomohl i český křídelník Václav Černý, který asistoval při vítězné brance. V rozhodujícím zápase se Rangers utkají s odvěkým rivalem Celtikem.

17:36 – Fiorentina přivedla coby volného hráče brankáře Davida de Geu. I díky tomu může slavit vzácnou sérii, ke které ji zkušený Španěl přispěl. La Viola totiž udržela ve čtyřech po sobě jdoucích venkovních utkáních čisté konto, povedlo se jí to teprve potřetí v historii. Naposledy nedovolila v neděli skórovat Turínu (1:0). Tolik zápasů bez inkasovaného gólu odehrála také mezi zářím a listopadem 2007. Předtím mezi březnem a květnem 1966.

16:21 – Tottenham v zápase 10. kola Premier League s Aston Vilou inkasoval jako první, což se mu v roce 2024 stalo už podvanácté. Žádný z klubů Premier League nemusel letos dotahovat manko vícekrát.

15:35 – Simeone. Příjmení, které je silně spjato s Atlétikem Madrid a jeho novodobými úspěchy. Oblíbený argentinský trenér a někdejší záložník Diego v madridském klubu působil i jako hráč. Poprvé v jeho dresu v LaLize skóroval proti Realu Madrid 5. listopadu 1994 ve svém devátém utkání za klub. Nyní, téměř na den přesně o 30 let později, na něj navázal jeho syn Giuliano Simeone. Jednadvacetiletý forvard se v neděli premiérově prosadil ve svém osmém ligovém zápase, v němž Atlétiku v 37. minutě zajistil vedení 1:0 nad Las Palmas.

15:11 – Hamburk se v utkání 11. kola druhé německé Bundesligy střetl s Norimberkem. Asistenci na první gól si připsal Adam Karabec, byla pro něj už čtvrtá v sezoně. V sestavě hostů, kteří v 63. minutě vyrovnali na 1:1, nechyběl Ondřej Karafiát.

14:54 – Neapol podlehla 0:3 Atalantě Bergamo. Antonio Conte tak jako trenér zažil teprve druhou domácí porážku v Serii A s rozdílem tří gólů, první přišla v zápase Atalanta – Juventus (2:5) ze 7. listopadu 2009.

14:42 – Sobotní porážka 2:7 ve Frankfurtu potvrdila mizerný začátek sezony Bochumi, která má po devíti kolech jediný bod. Stejně na tom v historii soutěže byly jen Greuther Fürth v ročníku 2021/22 a 1. FC Saarbrücken v sezoně 1963/64, VfL však má oproti dvěma jmenovaným horší rozdíl ve skóre (-20).

13:20 – Atalanta Bergamo zásluhou dvou gólů Ademoly Lookmana vede 2:0 v Neapoli. Nigerijský útočník tím potvrdil skvělou formu – za rok 2024 je to nejproduktivnější hráč ze Serie A ve všech soutěžích (16+11).

13:06 – Fotbalisté Vyškova v 15. kole druhé ligy zvítězili na Žižkově 3:0 a upevnili si třetí příčku v neúplné tabulce. Rezerva Baníku podlehla Brnu 1:2 a Zbrojovka v soutěži zvítězila téměř po třech měsících. Béčko Slavie zdolalo poslední Varnsdorf 2:1, rezerva Olomouce remizovala s Líšní 1:1. Více informací najdete v článku.

Tabulka ChNL. Livesport

12:50 – Na individuální ocenění mají nárok i brankáři a platí to například v Nizozemsku. Nejlepším hráčem tamní Eredivisie za měsíc říjen byl zvolen Thomas Didillon, gólman Willemu II ve třech zápasech inkasoval jen jednou, a to v utkání proti Ajaxu.

12:24 – Hansu Rostock, kam v létě přestoupil ze Sparty obránce Jan Mejdr, ve třetí německé lize povede Daniel Brinkmann, jenž nahradil Bernda Hollerbacha. Bývalý mládežnický reprezentant Německa do této chvíle vedl rezervní mužstvo Paderbornu.

11:40 – James Rodríguez se koncem srpna vrátil do Madridu, kde posílil Rayo Vallecano, už nyní se ale začíná mluvit o jeho dalším stěhování. Zkušený kolumbijský záložník se neprosadil, není spokojen se svým herním vytížením a podle španělského tisku chce odejít.

10:33 – Pro bývalou hvězdu Realu Madrid Marcela skončilo angažmá v brazilském Fluminense předčasně kvůli sporům s trenérem. Šestatřicetiletý fotbalista měl v závěru sobotního ligového zápasu jít na hřiště, ale cosi řekl Manu Menezesovi a ze střídání sešlo. Klub v prohlášení jen uvedl, že mu ukončil smlouvu po vzájemné dohodě. Platit měla ještě dva měsíce. Více informací najdete v článku.

09:45 – Rúben Dias je dalším zraněným hráčem Manchesteru City. Obránce vinou zdravotních problémů nenastoupil v sobotu proti Bournemouthu (1:2) a manažer Pep Guardiola prozradil, že fotbalista během listopadu nebude k dispozici ani portugalské reprezentaci.

09:01 – Dortmund v poslepované sestavě v sobotu porazil Lipsko 2:1, jenže za to zaplatil ztrátou dalšího hráče. Na marodce je nově i Marcel Sabitzer, záložník si po změně stran přivodil svalové zranění a čeká ho podrobné vyšetření.

08:19 – Na zprávy od lékařů aktuálně čeká Ibrahima Konaté. Obránce Liverpoolu nedohrál sobotní utkání proti Brightonu (2:1), vinou zranění zápěstí pro něho duel skončil o poločasové přestávce.

07:27 – Atlanta zvítězila ve druhém utkání play off MLS 2:1 nad Interem Miami, a vynutila si tak rozhodující třetí zápas. První vzájemné střetnutí totiž ovládl floridský klub taktéž 2:1. O výhře United rozhodl před 68 455 fanoušky na Mercedes-Benz Stadium portugalský útočník Xande Silva ve čtvrté minutě nastaveného času. Lionel Messi odehrál stejně jako Luis Suárez celý zápas. Třetí utkání se bude hrát 9. listopadu v Miami. Více informací najdete v článku.

Sobota 2. listopadu

23:28 – Při porážce 2:3 s Ajaxem se za PSV střelecky prosadil Ivan Perišič a stal se stal historicky šestým fotbalistou, jenž skóroval jak v zápase Eredivisie, tak ve finále mistrovství světa. Před ním se to povedlo mimo jiné Ronaldovi a Mariovi Götzemu.

21:55 – Baník porazil Spartu v české nejvyšší soutěži poprvé od dubna 2018 a po 16 zápasech. Na Letné dosáhl na ligovou výhru dokonce poprvé od od srpna 2014 a po 12 utkáních.

21:28 – Výhrou nad Lipskem (2:1) kouč Nuri Sahin ovládl s Dortmundem v Bundeslize všech pět prvních domácích zápasů, což se dříve podařilo pouze Marcu Roseovi, který jich při svém debutu vyhrál sedm.

21:23 – Ve šlágru 11. kola Eredivisie mezi Ajaxem a PSV (3:2) se za hostující mužstvo střelecky prosadil Luuk de Jong. Nizozemský útočník se trefil do sítě amsterdamského giganta už v osmém zápase nizozemské nejvyšší soutěže v řadě. Naposledy proti jednomu soupeři v osmi po sobě jdoucích ligových duelech skóroval mezi roky 1982 a 1986 Nor Hallvar Thoresen, jemuž se to v dresu eindhovenského klubu podařilo proti Go Ahead Eagles.

21:17 – Ajax připravil v desátém kole Eredivisie svému rivalovi z PSV vůbec první neúspěch. Eindhovenský celek poprvé v sezoně na domácí scéně ztratil body a v Amsterdamu prohrál 2:3. Domácí stratég Francesco Farioli se tak v trenérské historii de Godenzonen stal teprve druhým, který při svém premiérovém ročníku na lavičce zvládl vítězně nejen duel proti PSV, ale i ten proti Feyenoordu (na konci října). Naposledy se tenhle "double kill" nizozemských gigantů povedl Marcel Keizerovovi v roce 2017.

21:09 – Podobně jako Spartě nevyšla generálka na středeční zápas Ligy mistrů na Letné ani Brestu. V zápase 10. kola prohrál doma s Nice 0:1 a v tabulce je až desátý.

20:41 – Bayern v zápase s Unionem Berlín (3:0) vstřelil pod vedením trenéra Vincenta Kompanyho 50. gól. Je tak prvním klubem z TOP pěti evropských lig, který této hranice v letošní sezoně dosáhl. Aktuálním lídrům Bundesligy k tomu stačilo 14 zápasů.

20:20 – Bournemouth ukončil výhrou 2:1 vítěznou šňůru Manchesteru City, Sky Blues vydrželi bez porážky v Premier League 32 zápasů, což je klubový rekord. V nejvyšší anglické soutěži má ale k historickému výsledku daleko. Nejdelší bodovou šňůru táhl Arsenal (49 zápasů), blízko pokoření této mety byl v roce 2020 Liverpool (45).

19:57 – Harry Kane dorovnal svůj rekord z minulého sezony. Od začátku podrobného zaznamenávání dat v sezoně 2004/05 nasbíral spolu s Omarem Marmoushim nejvíc gólových účastí během prvních devíti kol Bundesligy. Anglický ostrostřelec jich má na kontě 17, Egypťan 16.

19:47 – Eintracht Frankfurt rozdrtil v sobotním bundesligovém utkání poslední Bochum o pět branek, postoupil na třetí místo a před čtvrtečním zápasem s pražskou Slavií v Evropské lize ukázal, že je ve střelecké formě. Slavii před cestou do Německa čeká v neděli ještě venkovní zápas s Hradcem Králové, který je v tabulce na devátém místě.

19:37 – Po prohře Arsenalu s Newcastlem a Manchesteru City s Bournemouthem je to od začátku sezony 2017/18 teprve potřetí, kdy oba nejlepší týmy z minulého ročníku Premier League prohrály ve stejný den. K podobné situaci došlo pouze 7. března 2021 a 14. ledna 2023.

19:30 – Liverpool v 10. kole Premier League dovršil obrat proti Brightonu (2:1) a pod vedením Arneho Slota vyhrál v nejvyšší soutěži osmý z 10 zápasů aktuální sezony. Tak dobrou bilanci na úvod angažmá dosud žádný kouč Reds neměl.

19:01 – PSG využilo v 10. kole Ligue 1 pátečního zaváhání Monaka a po výhře nad Lens 1:0 zvýšilo náskok v čele tabulky na šest bodů. Brest před středečním zápasem v Lize mistrů na Letné hraje s Nice.

18:32 – Jablonec ve 14. kole první ligy porazil Teplice 3:0 a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Trenér Luboš Kozel si připsal 100. vítězství v nejvyšší soutěži v roli hlavního kouče.

18:21 – Karviná otočila zápas 14. kola Chance Ligy s Olomoucí a zvítězila 2:1. Slezané ve 14. vzájemném duelu v nejvyšší soutěži poprvé vyhráli.

17:25 – Hoffenheim v devátém bundesligovém kole prohrál St. Pauli 0:2. Z Čechů se v základní sestavě domácích objevil jen Adam Hložek jehož trenér Pellegrino Matarazzo stáhl o přestávce. V 66. minutě naskočil také David Jurásek a pár chvil před vypršením základní hrací doby ho doplnil Pavel Kadeřábek.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

16:48 – Twente hraje v 11. kole Eredivisie na hřišti Willemu II a na lavičce hostů sedí také český záložník Michal Sadílek. Ten je v zápasové výpravě klubu z Enschede poprvé od května letošního roku. V červnu si při reprezentačním srazu poranil na vyjížďce na tříkolce nohu, z čehož se dosud zotavoval.

16:25 – Nástup k sobotnímu utkání Chance Ligy mezi Duklou a Mladou Boleslaví se nesl ve slavnostním duchu. Domácí útočník Jakub Řezníček převzal za nedávné dovršení stovky gólů v nejvyšších soutěžích odznak člena Klubu ligových kanonýrů. A do Klubu legend, který sdružuje hráče s 300 ligovými starty, po minulém kole vstoupil jeho spoluhráč Jakub Hora.

16:18 – West Ham v 10. Premier League hraje v Nottinghamu bez Tomáše Součka, jehož skolila viróza. "Udělám, co je v mých silách, abych byl připraven na příští týden," vzkázal fanouškům.

16:04 – Arsenal po porážce 0:1 v Newcastlu táhne v Premier League sérii tří zápasů bez vítězství (0-1-2), což se mu v letošním kalendářním roce ještě nestalo.

16:03 – Osasuna ve 12. kole LaLigy zodlala nováčka z Valladolidu 1:0 a v tabulce se posunula už na čtvrté místo. Celek z Pamplony prožívá mimořádně vydařený start do sezony, od návratu do nejvyšší soutěže v roce 2019 skončil nejlépe sedmý. Sobtoní zápasy Valencie s Realem Madrid a Villarrealu s Rayem Vallecano byly kvůli záplavám odloženy.

Pořadí v čele LaLigy. Livesport

15:32 – Francouzský stoper Chelsea Wesley Fofana nebyl daleko od změny angažmá. Jak uvedl v rozhovoru pro magazín Téléfoot, v létě ho oslovila Marseille. "Volali mi a srdce se mi rozbušilo. Nevěděl jsem, jestli budu součástí projektu The Blues, pak jsem ale mluvil s trenérem a ten mi řekl, že se mnou počítá. Proto jsem do Marseille vzkázal, že chci dávat sto procent Chelsea,” řekl.

14:50 – Slavia slaví 132. narozeniny a při té příležitosti přislíbila prezentovat v nejbližším domácím utkání Chance Ligy (10. listopadu s Karvinou) celostadionové choreo. "Bude doprovázeno ohňostrojem, máte se na co těšit,” láká vedoucí celek tabulky.

14:37 – Neymar se snaží vymanit z kontraktu v Saúdské Arábii a už se poohlíží po dalším angažmá. Ve hře je podle informací webu Football España návrat do Santosu či přestup do Interu Miami, kde by rozšířil enklávu někdejších hráčů Barcelony v čele s Lionelem Messim.

13:49 – Šanghaj Port je opět mistrem čínské ligy a k úspěšné obhajobě ho dovedl trenér Kevin Muscat, který slaví titul už ve třetí zemi. Někdejší australský reprezentační obránce navázal na prvenství z domovské Austrálie a Japonska.

13:37 – Už dvakrát za sebou se v ligové základní sestavě AC Milán neobjevil Rafael Leao, jinak tomu nejspíš nebude ani v Monze. Dle listu Gazetta dello Sport jde o pokračování rozbrojů mezi portugalským křídelníkem a trenérem Paulem Fonsecou.

12:46 – Newcastle v sobotu odpoledne vyrukuje na Arsenal a londýnský celek by si měl dát pozor především na soupeřova útočníka Alexandera Isaka. V průměru totiž švédský forvard střílí branku na poli Premier League každých 133 minut, historicky měl přitom lepší bilanci v dresu Magpies už jenom Andy Cole, jenž se v průměru trefil každých 121 minut.

12:02 – Někdejší obránce Realu Madrid nebo Juventusu Fabio Cannavaro by se mohl stát novým trenérem druholigového španělského Deportiva La Coruňa, které ho mělo v pátek oslovit. Jednapadesátiletý držitel Zlatého míče za rok 2006 a italský mistr světa naposledy vedl Udinese, kde odtrénoval šest zápasů.

11:54 – Mezi více než dvěma stovkami obětí ničivých povodní ve Valencii je i bývalý hráč zdejšího fotbalového klubu José Castillejo. O úmrtí osmadvacetiletého záložníka informovali na sociálních sítích zástupci prvoligového týmu, který se nyní snaží na svém stadionu Mestalla poskytnout pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou.

11:03 – Rúben Amorim toužil po dokončení sezony ve Sportingu a převzetí Manchesteru United až následovně. Vedení Rudých ďáblů nicméně trvalo na okamžitém nástupu, ke kterému nakonec portugalský kouč svolil.

10:17 – Gavi se po návratu z dlouhého zranění zařazuje do barcelonské sestavy postupně. Dle informací španělského Sportu by byl připraven odehrát i celý zápas, Hansi Flick ovšem nechce nic uspěchat a 20letému záložníkovi dávkuje zátěž postupně.

09:23 – V pátečním 1. kole kole FA Cupu došlo k prvnímu velkému překvapení nového ročníku nejstarší pohárové soutěže světa. Tamworth, celek z páté ligy, zaskočil uchazeče o postup do druhé nejvyšší soutěže Huddersfield. K vítězství stačil outsiderovi jediný gól – míč prošel po dlouhém autovém vhazování do sítě s přispěním brankáře Chrise Maxwella, jemuž byl připsán jako vlastní.

09:12 – Zájemci o služby Bryana Mbeuma v čele s Arsenalem si musí připravit tučnou částku. Brentford totiž cenovku kamerunského křídelníka stanovil na 60 milionů liber.

08:44 – Rúben Amorim se v 39 letech stane nejmladším trenérem Manchesteru United od dob Wilfa McGuinnesse. Tomu bylo při nástupu k anglickému klubu v červnu 1969 dokonce 31 let.

07:26 – Lisabonský Sporting rozstřílel Amadoru 5:1 a velkou zásluhu na tom měl Viktor Gyökeres. Švédský kanonýr dal čtyři branky, což se mu v dresu portugalského klubu povedlo vůbec poprvé, letos za Sporting odehrál 16 utkání a nasázel už 20 gólů.

Pátek 1. listopadu

23:33 – Irským mistrem je po 18 letech Shelbourne. Tým z Dublinu vyhrál v závěrečném kole Premier Division gólem z 85. minuty 1:0 na hřišti Derry a o dva body předčil městského rivala Shamrock Rovers, držitele rekordních 11 titulů. Shelbourne triumfoval v soutěži, jež se od roku 2003 hraje systémem jaro-podzim, posedmé v historii, a zajistil si účast v prvním předkole Ligy mistrů.

Pořadí irské Premier Division. Livesport

23:14 – Jefferson Lerma rozšířil marodku Crystal Palace, kolumbijského záložníka trápí stehenní sval a do sestavy se vrátí až po listopadové reprezentační pauze. Vedle něho jsou zraněni i Eberechi Eze a Adam Wharton.

22:42 – Útočníkovi Ipswiche Chiedozie Ogbenemu podle všeho skončila sezona. Irský reprezent si minulý týden přetrhl achilovku a nyní má za sebou operaci.

22:38 – Kabinu Girony kosí další zranění, trenér Míchel má nově k dispozici pouze 12 zdravých hráčů do pole. K dispozici není ani Gabriel Misehouy, talentovaný nizozemský záložník bude vinou zranění stehenního svalu chybět zhruba šest týdnů.

21:31 – Monako v předehrávce 10. kola Ligue 1 doma nečekaně podlehlo nováčkovi Angers 0:1 a po druhé porážce za sebou může ztratit z dosahu vedoucí PSG. Knížecí klub byl přitom ještě po sedmém kole v čele pořadí s jednobodovým náskokem na obhájce titulu, ale z dalších tří utkání vytěžil jen bod a před víkendovým pokračováním programu zaostává za lídrem o tři.

Pořadí v čele Ligue 1. Livesport

21:18 – Morgan Rogers by si mohl protáhnout působení v Aston Ville. Anglický útočník po zimním příchodu z Middlesbrough přesvědčil a klub s ním podle informací The Athletic jedná o nové smlouvě.

20:39 – Stanislav Lobotka přišel o poslední tři zápasy Neapole a k dispozici nebude ani na sobotní souboj s Atalantou. Slovenský záložník stále doléčuje zranění stehenního svalu, které si přivezl z posledního reprezentačního srazu. Vrátit by se měl příštího týdne.

20:31 – Unai Simón se chystá návrat do sestavy Athletiku Bilbao. Španělský reprezentační brankář dlouhodobě laboroval se zraněným zápěstím a po evropském šampionátu se podrobil operaci, nyní už je fit a v pátěk trénoval s týmem.

19:37 – Utkání Evropské ligy mezi Twente a Laziem (0:2) má dohru. Hostující záložník Loum Tchaouna čelil rasistickým urážkám fanoušků a UEFA incident nenechala bez povšimnutí – nizozemskému klubu vyměřila pokutu 83 tisíc eur (2,1 milionu korun), pro další domácí duel s belgickým Royale Union SG navíc bude mít Twente uzavřenou část stadionu.

19:26 – Robert Lewandowski nastřílel ve třech říjnových zápasech LaLigy sedm branek a po zásluze mu patří cena pro nejlepšího hráče měsíce. Této anketě letos zatím kralují výhradně hráči Barcelony, před polským útočníkem dostali ocenění jeho spoluhráči Lamine Yamal a Raphinha.

19:18 – Poměrně dlouho se Girona bude muset obejít bez Arnauta Danjumy. Nizozemský křídelník si v týdnu poranil stehenní sval a nyní si od lékařů nevyslechl dobré zprávy – mimo hru bude pět týdnů.

18:25 – Autor 123 gólů v anglické lize Dwight Yorke je novým trenérem reprezentace Trinidadu a Tobaga. Někdejší hvězdný útočník Aston Villy, Manchesteru United, Blackburnu, Birminghamu či Sunderlandu se stal nástupcem Anguse Evea, který na lavičce výběru z karibské země skončil v létě. Jeho cílem bude dovést národní tým poprvé od roku 2006 na mistrovství světa.

18:23 – UEFA udělila Srbsku pokutu 52 tisíc eur (1,3 milionu korun) za to, že se jeho fanoušci při utkání Ligy národů se Švýcarskem 12. října vysmívali hymně soupeře a vystavovali plakáty s nápisy proti Kosovu. Evropská fotbalová unie potrestala i Maďarsko (34 500 eur) a Bosnu a Hercegovinu (25 000 eur) za "rasistické či diskriminační chování fanoušků" během vzájemného říjnového zápasu LN.

17:54 – Viktor Gyökeres je dle informací portugalských médií jedním z hráčů nespokojených s odchodem Rubéna Amorima ze Sportingu. Švédský útočník by nicméně svého dosavadního kouče, pod kterým vylétl mezi nejžádanější evropské střelce, prý mohl do Manchesteru United následovat.

17:22 – Dlouhodobá rivalita provází Manchester United s Liverpoolem, tyto dva anglické velkokluby se navíc nyní střetnou i na poli transferovém. Oba celky totiž mají zájem o Rayana Ait-Nouriho, který aktuálně působí v barvách Wolverhamptonu.

16:40 – AS Řím ve čtvrtek porazil FC Janov 1:0 a jubilejní 300. start v Serii A si na konto připsal Stephan El Shaarawy. Italský útočník většinu zápasů posbíral za klub z hlavního města (214), vedle toho hrával za AC Milán (83) a právě Janov (3).

16:22 – Baník Ostrava čeká další venkovní utkání v rychlém sledu, Pavel Hapal by přitom rád nějaké body odvezl i z pražské Letné. "Čeká nás nesmírně silný soupeř s velice kvalitním širokým kádrem, jako je to v případě Sparty pokaždé. Je to třetí zápas venku během jednoho týdne, ale věřím, že navážeme na ty dva předchozí a že jsme schopni být úspěšní i na Spartě. Určitě ale musíme být kompaktnější v defenzivní činnosti než v pohárovém utkání ve Varnsdorfu, kde jsme soupeři dovolili příliš," říká trenér Slezanů před šlágrem 14. kola.

16:03 – Justin Bijlow si na své konto o víkendu připíše první soutěžní start v letošní sezoně. Roli jedničky mezi tyčemi Feyenoordu plní Timon Wellenreuther a nepovedlo se mu utkání proti Ajaxu (0:2), trenér Brian Priske se proto odhodlal ke změně a v souboji s Alkmaarem dostane šanci Bijlow.

15:00 – Douglas Luiz si minulý týden před duelem Ligy mistrů se Stuttgartem přivodil svalový problém a pro tuto chvíli musí odložit návrat do sestavy Juventusu. Brazilský záložník ještě netrénuje, nenastoupí v sobotu v Udine a zřejmě ani v úterním klání LM s Lille.

14:56 – Pouze jediné utkání letos odehrál Takehiro Tomiyasu. Japonský obránce měl od léta problémy s kolenem a krátce po návratu do sestavy si zranění obnovil, Arsenalu bude znovu k dispozici nejdříve za tři týdny. "Neočekávám, že se vrátí ještě před reprezentační přestávkou," sdělil manažer Mikel Arteta.

14:05 – Na přeplněné marodce Girony se objevil další hráč, mimo hru je křídelník Arnaut Danjuma, který si ve středu poranil stehenní sval. Trenér Míchel má před sobotním utkáním s Leganés k dispozici jen 13 hráčů do pole.

13:50 – Savinho v týdnu utrpěl zranění kotníku, nyní si však může oddechnout. Křídelník Manchesteru City absolvoval podrobné vyšetření, které odhalilo, že se nejedná o závažný problém. Brazilský ofenzivní hráč by měl chybět maximálně dva týdny.

13:34 – V Saúdské Arábii si brousí zuby na další hodně známé jméno a tím je Thibaut Courtois. Brankář působí v Realu Madrid, velký zájem o něho má Al Ahli a chystá se předložit zajímavou nabídku, podle belgických zdrojů dokonce má jít o nabídku, kterou bude jen těžko možné odmítnout.

12:42 – Thomas Müller v polovině září oslavil 35. narozeniny a co nevidět začne řešit další budoucnost. Zkušený německý fotbalista je celou kariéru věrný Bayernu Mnichov, kde mu příští rok vyprší smlouva. Zájem o jeho služby údajně je v zámořské MLS, sám Müller se podle některých zdrojů stěhování do Spojených států amerických nebrání.

11:51 – Jeroen Rijsdijk byl propuštěn z funkce trenéra Sparty Rotterdam. Nizozemský klub letos v lize vyhrál jen dvě utkání a včera sice postoupil do dalšího kola poháru, celek USV Hercules ale vyřadil až po prodloužení.

11:46 – Federico Chiesa už měsíc laboruje se svalovým zraněním a jeho návrat do sestavy Liverpoolu se prozatím konat nebude. Ofenzivní italský fotbalista znovu nastoupí až po listopadové reprezentační pauze, prozradil to manažer Arne Slot.

11:32 – Nicolás González si začátkem října poranil stehenní sval a v tuto chvíli stále není fit. Útočník Juventusu nenastoupí zítra proti Udinese, nepravděpodobný je i jeho start v duelu s Lille.

10:47 – Juventus má v plánu přivést během ledna nového obránce a na jeho seznam se dostal Radu Dragusin. Rumunský reprezentant za turínský klub v minulosti hrával, aktuálně nenastupuje pravidelně v Tottenhamu.

10:25 – Nad valencijským regionem se tento týden prohnala bouře Dana, způsobila povodně a vše se projevilo i na fungování sportovních událostí. Jedním z nejhůře postižených fotbalových klubů je druholigové Levante, které aktuálně nemá kde trénovat. Pomocnou ruku nakonec podala sousední Valencia, ta menšímu klubu nabídla možnost využití jejího tréninkového komplexu.

09:36 – Paulo Dybala rád střílí góly mimo víkendové dny. V dresu AS Řím se v průběhu prvního poločasu čtvrtečního klání italské nejvyšší soutěže trefil do sítě Turína FC, a zapsal tak už 33. kariérní gól v těch zápasech, které se konaly mezi pondělím až pátkem. Na poli Serie A zaznamenal stejný počet přesných zásahů už jenom Francesco Totti, druhý Ciro Immobile má v této pomyslné statistice o jednu trefu méně na svém kontě.

09:00 – AS Řím ve čtvrtek porazil Turín FC 1:0 a jen z domova zápas sledoval Artem Dovbyk. Ukrajinský útočník na poslední chvíli vypadl z nominace, důvodem byla chřipka.

08:43 – Lucas Paquetá se začátkem prosince dočasně vrátí do Brazílie, kde bude pokračovat vyšetřování sázkařské aféry, do níž má být záložník West Hamu zapleten. Jednání přímo v parlamentu si vyžaduje jeho přítomnost a brazilský reprezentant tak 3. prosince vynechá utkání proti Leicesteru.

08:19 – Po třech zápasech se ve čtvrtek večer dočkali výhry hráči AS Řím. Před duelem s Turínem FC si domácí tým musel při rozcvičování vyslechnout pískot nespokojených fanoušků, alespoň částečně si je pak usmířil nejtěsnějším možným vítězstvím.