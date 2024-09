Bohemians získali vytouženého gólmana. Frühwald se stal nejdražší posilou v novodobé historii klubu

Tomáš Frühwald (21) se stal novou brankářskou posilou fotbalistů Bohemians 1905. Talentovaný gólman přestoupil do pražského klubu z Ružomberoku a v Ďolíčku podepsal blíže nespecifikovanou dlouholetou smlouvu. Podle předsedy představenstva prvoligového klubu Dariusze Jakubowicze je slovenský reprezentant do 21 let nejdražší posilou v novodobé historii "Klokanů", částku však na webu neuvedl.

Frühwald s Ružomberokem v minulé sezoně získal domácí pohár. Slovenské mužstvo si díky tomu zahrálo kvalifikaci Evropské a později Konferenční ligy a vypadlo až v závěrečném 4. předkole s arménským Noahem. Frühwald odchytal všech osm zápasů předkol.

V Bohemians posílil brankářský post, kde kvůli zranění v posledních utkáních chyběli jednička Michal Reichl i zkušený Roman Valeš. "Jsem velmi rád, že se nám podařilo přivést mladého, ale již zkušeného brankáře se starty v evropských pohárech a zároveň juniorského reprezentanta Slovenska. Do Bohemky přichází gólman, který se může stát oporou pro několik let," řekl Jakubowicz.

"O takové řešení jsme velmi stáli a nebudu zastírat, že nebylo jednoduché jej získat. Pro Bohemians se jedná o nejdražší přestup do klubu v novodobé historii. Věřím, že jde o dobrou investici, která se nám mnohonásobně vrátí," dodal.