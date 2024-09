Sparta s jistotou účasti v Lize mistrů posiluje defenzivní řady. Už pátou novou letní tváří letenského týmu se stal belgický stoper Elias Cobbaut (26), který se do Prahy stěhuje z italské Parmy. Na Apeninském poloostrově působil od roku 2021, uplynulou sezonu ale odehrál v mateřském Mechelenu. Na Spartě podepsal levonohý obránce víceletý kontrakt.

Sparta po odchodu kapitána Ladislava Krejčího sháněla posilu na levý kraj stoperské trojice a v závěru přestupového období se dočkala. Z Parmy přivedla Cobbauta, který na nejvyšší úrovni odehrál přes 178 zápasů. Kromě italského celku nastupoval za Mechelen a bruselský Anderlecht, čeká ho tak druhé zahraniční angažmá.

"Vzhledem k dlouhodobému zranění Imanola jsme cítili potřebu do obrany přivést ještě jednoho levonohého hráče," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický. "Elias Cobbaut je už zkušeným stoperem se starty v zahraničních soutěžích. Je zvyklý hrát pod tlakem a loni absolvoval velmi dobrou sezonu v Mechelenu. Svou herní typologií a fyzickými parametry by měl dobře zapadnout do našeho stylu," dodal bývalý vynikající fotbalista.

Na Letnou přichází někdejší belgický mládežnický reprezentant, který si v kvalifikaci o postup na Euro 2020 vyzkoušel i atmosféru v reprezentačním áčku. V souboru trenéra Larse Friise doplní další střední obránce Filipa Panáka, Asgera Sörensena, Martina Vitíka a Mathiase Rosse.