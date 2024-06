Chorého přestup do Slavie je blízko. Hráč se domluvil na podmínkách, kluby jednají o odstupném

Tomáš Chorý je blízko přestupu do Slavie.

Kontroverzní přestup Tomáše Chorého z Plzně do Slavie nabírá konkrétní obrysy. V sobotu dopoledne oba kluby potvrdily, že o přesunu reprezentačního útočníka intenzivně jednají. Plzeň podle informací Livesport Zpráv požaduje čtyři miliony eur. Slavia preferuje variantu s hráčskou výměnou a finančním odstupným ve výši okolo dvou milionů.

"Je netradiční oznamovat posily dřív, než je transfer dokončen, ale udělám výjimku vzhledem k rozsahu spekulací a specifice přestupu. Ano, mohu potvrdit, že usilujeme o Tomáše Chorého," řekl v podcastu Desítka z Edenu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík.

"Chorý je hráč, který splňuje naše očekávání v tom, kde dnes vidíme slabiny Slavie – hra ve vápně, hra hlavou. Je to zabiják. Zabiják, který vyhrává souboje, dává góly hlavou, má vítěznou mentalitu. Český reprezentant. Hráč, kterého nenávidíte, když proti němu hrajete, ale kterého chcete mít ve svém týmu," dodal Tvrdík.

Statistiky Tomáše Chorého Livesport

Slavia nalákala hráče na vysokou mzdu, která by se měla pohybovat kolem jednoho milionu korun měsíčně. "Tomáš Chorý nám osobně i prostřednictvím svého agenta sdělil, že chce přijmout nabídku Slavie Praha. Jde čistě o jeho rozhodnutí, které nám bylo takto prezentováno jako finální," potvrdil v prohlášení pro klubový web generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

"Za těchto okolností nedává smysl, abychom jeho odchodu jakkoli bránili, bylo by to kontraproduktivní pro všechny strany. Mohu tedy potvrdit, že jsme vstoupili do oficiálního jednání, které v tuto chvíli intenzivně probíhá," dodal plzeňský funkcionář.

Přestup vzbuzuje vlnu kontroverzí mezi fanoušky, Tvrdík ale doufá, že v případě jeho zdárného dokončení příznivci sešívaných Chorého přijmou. "Jsme si vědomi toho, že pro řadu našich fanoušků, to může být kontroverzní přestup. Ale jestli si řekneme, že smyslem naší přestupové politiky má být titul a dvakrát Liga mistrů, tak musíme postavit nejlepší tým české ligy. V tuto chvíli v něm vidíme něco, co nám chybí," vysvětlil postoj vedení.

Chorý v Plzni strávil velice plodné roky. Západočeskému klubu pomohl ke dvěma titulům a v modročerveném dresu si v sezoně 2022/2023 zahrál i Ligu mistrů. V dresu Viktorie nastoupil celkem k 226 zápasům, v nichž dal 63 gólů a 28 jich pro spoluhráče připravil.

V uplynulé sezoně se také probojoval do reprezentačního výběru a za Česko si zahrál i na letošním Euru.