Chorý je pro Viktorii citlivé téma. V Plzni se o něm nesmějí bavit, hrozí pokuty

Plzeň bije na poplach. Třetí místo začíná být v ohrožení. Na dostřel Viktorii je totiž v tabulce Chance Ligy ostravský Baník, na jehož půdu svěřenci trenéra Miroslava Koubka v sobotu zamíří. V kapse mají Západočeši tříbodový náskok a lepší skóre, varováním ale budiž tápání útočníků Viktorie, kteří gólově paběrkuji. Mluvit o tom, jak chybí týmu kanonýr Tomáš Chorý (29), je sice v Plzni pod pokutou zakázáno, ale čísla hovoří jasně. "Doba temna v Baníku skončila. Doba, kdy se bude měřit v tabulce s Plzní, přichází," říká Miroslav Matušovič (43), bývalý hráč Ostravy či Sparty.

Když si naposledy Miroslav Koubek před televizními kamerami při hodnocení ofenzivní produkce svého týmu posteskl, že Tomáš Chorý týmu prostě v některých momentech chybí, vedení Viktorie se to pranic nelíbilo a pohrozilo podle informací eFotbalu kouči, že až se to stane příště, vyfasuje za podobná slova pokutu. Až tak citlivé téma to pro západočeský klub je. A Matušovič tomu rozumí.

"Chápu, že je to pro šéfy Plzně jako červený hadr pro býka, ale řekněte mi druhou tak kvalitní devítku, jako je Chorý. Komu by takový hráč nechyběl," konstatuje Matušovič, jenž chodí zápasy nejvyšší soutěže komentovat do studia O2 TV. Podle něj prostě Chorý potřeboval udělat další krok v kariéře a tím byl logicky přesun na vyšší level k vicemistrovi do Vršovic. "To, jak je Chorý důležitý, musela poznat i česká reprezentace. Takový hráč by chyběl každému."

Koubek se ve svém vyjádření nespletl. Nutno přiznat, že prodejem reprezentačního útočníka do Slavie udělala Viktoria skvělý obchod, je ale na místě pojmenovat i druhou stránku mince. A tou je produktivita útočníků. V jejich podání je to totiž vzhledem k ambicím západočeského klubu zatím daleko za očekáváním. Všechno z pozice ofenzivního záložníka zachraňuje klenot jménem Pavel Šulc. Ten se trefil pětkrát, což je skoro třetina gólové produkce Západočechů v nejvyšší soutěži. Na branku vypálil pětadvacetkrát a jeho hodnota očekávaných branek (xG) je 4,81.

"To je výhoda Plzně, že Šulce v téhle fazoně má. Otázkou je, jak dlouho ve Viktorce ještě vydrží, ale momentálně je to plus. Baník takového hráče nemá," uvědomuje si Matušovič. "Ale věřím, že Baník doma ukáže sílu. Na rozdíl od Plzně už má před sebou jen ligu, ta doba, kdy bude atakovat v tabulce Viktorku přichází," naznačuje, že obrázek posledních let, kdy se na prvních třech příčkách točilo jen trio Sparta, Slavia, Plzeň může být brzy minulostí.

Plzeňští útočníci jsou zatím za Šulcem v tabulce střelců o parník zpět a nejde jen o nastřílené góly, ale i další zmíněná kritéria. Typologicky měl Chorého zastoupit urostlý Daniel Vašulín. Snahu mu upřít nelze, ale ukázaná platí. Jeden vstřelený gól za devět zápasů, k tomu patnáct střel na branku a xG 1,6? Netřeba si nic nalhávat, čekalo se víc. Omluvenka v podobě toho, že si jen útočník potřebuje zvyknout na herní styl Viktorie, pomalu ztrácí na platnosti. Hroťák by měl být zkrátka vidět více.

"Vzpomínám si, že to není tak dlouho, co hrál za Viktorku René Dedič, který je teď v Třinci. Ten byl postavou podobný a také mu to v Plzni nevyšlo. Viktorka má nějaký systém skautingu, Vašulín se v lize ukazoval dobře, tak ho zkusili. Ale je třeba vidět, že je jiný než Tomáš Chorý, má to složité. Třeba bude vážně chtít jen více času," přemýšlí nahlas Matušovič. "Kdyby dal více gólů, tak možná tohle téma ani neřešíme," dodává.

Vydrova bilance v Plzni. Livesport

Své by mohl o gólové produktivitě vyprávět Matěj Vydra. Ten za Viktorii zasáhl do sedmi duelů a počtem vstřelených branek se vyrovnal Vašulínovi. Na branku pálil dvanáctkrát a xG ve výši 1,51 také není hodnotou, kvůli které by v Plzni otevírali šampaňské.

Na metě jedné vstřelené branky je také ofenzivní univerzál Prince Kwabena Adu. Ten sice působí na hřišti energicky, ale 11 střeleckých pokusů proměnil v jediný přesný zásah v Chance Lize, kde dostal od trenéra Miroslava Koubka důvěru už v pěti duelech. Hodnota xG 2,35 dává tušit, že by střelecké konto hráče mělo být jinde. "Plzeň ho určitě nebrala jen tak, vyskautovala ho. Tady prostě asi je třeba více času. Nemůžete chtít, aby někdo v pondělí přiletěl a v úterý sypal za nový tým góly," staví se na obranu útočníka expert.

Už třikrát si zahrál za Viktorii Brazilec Ricardinho, gólově však mlčí. V průměru se totiž dostane k ohrožení branky jednou za zápas, což je hodně málo. Jeden start v české nejvyšší soutěži má ve statistikách před uvolněním do Slovanu Bratislava také Tožan Idjessi Metsoko. K ohrožení branky se nedostal, nedal gól a xG je tudíž také na nule. Neprosadil se ani ve chvíli, kdy dostal šanci zahrát si za rezervu v ČFL.

Pořadí v čele Chance Ligy. Livesport

Na startu sezony vypadal hodně nadějně mladík Christophe Kabongo, jenže toho vyřadilo se hry vážné zranění (1 zápas, 4 střely, xG 0,19), na marodce je i Rafiu Durosinmi. Tady je ale jasné, že bez jejich služeb se musí Plzeň zatím obejít a musí si pomoci jinak. "Co se týče Kabonga, tak musím říct, že mě hodně zaujal. Komentoval jsem zápas na Dukle a žasli jsme nad tím, jak si vede. Ukazoval se zajímavě, jen zatím neměl štěstí, co se týče zranění," míní Matušovič.

Na sobotní duel se však moc těší a věří, že bude k vidění celá řada dobrých utkání. "Když budu mluvit jako fanoušek, tak se liga zkvalitnila. Mám z toho radost, kluby ukazují kvalitu i v Evropě. Věřím, že do toho všeho zapadne i zápas Baníku s Plzní," dodává.