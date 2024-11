Chramosta klepe na dveře Klubu ligových kanonýrů, stovku gólů chce završit ještě do Vánoc

Poprvé po půl roce se Jan Chramosta (34) objevil v základní sestavě Jablonce, což bylo dáno tím, že laboroval s natrženou Achillovou šlachou. A hned se ukázal jako ryzí střelec, když v duelu 14. kola Chance Ligy proti Teplicím otevřel už v 10. minutě povedeným lobem skóre a přispěl k výhře 3:0. Zaznamenal 96. ligový gól a už jen čtyři branky ho dělí od vstupu do Klubu ligových kanonýrů. Toho by rád dosáhl už před Vánocemi. Má na to šest zápasů.

"Výsledek hovoří jasně, většinu zápasu jsme měli pod kontrolou. Dobře jsme využívali prostory za obranou Teplic, z toho taky padl ten můj gól a pak už jsme si pohodlně dokráčeli pro vítězství," zhodnotil Chramosta zápas na tiskové konferenci.

"Jsem především rád, že už jsem po zranění zpátky, to zranění mě zabrzdilo na delší dobu, než jsem si myslel. Kvůli natrhnuté achilovce jsem byl půl roku mimo hru, pro mě je to velké zadostiučinění. Klukům se navíc dařilo, takže chápu, že do toho trenér nechtěl sahat. Měl jsem taky štěstí, že David Puškáč nemohl hrát kvůli kartám, proto jsem rád, že jsem tu šanci dneska využil," doplnil.

Po utkání přiznal, že mu jeho spoluhráči 96. gól připomínali hned po vstřelení branky, ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů se však neupíná.

"Hlavní předpoklad pro tu stovku je, že budu zdravý a budu moct hrát. Je to blízko, i kluci mi hned po gólu tu 96 připomínali. Na prvním místě mám ale týmový úspěch, můj gól je jen bonus navíc," přiznal Chramosta.

"Těch šest zápasů na podzim bude hodně těžkých, po celou mou kariéru se ode mě ale góly očekávají, takže je pro mě výzva to stihnout už do Vánoc. Góly jsou i pro mě kořením fotbalu a věc, která mě na ní nejvíc baví," dodal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Jeho gól velkou měrou rozhodl, že se Jablonec v neúplné tabulce posunul na čtvrté místo, což Chramostu těší nejvíc.

"Dobře jsem si odskočil od stopera a Poli (Matěj Polidar) mi dal dobrou přihrávku. Důležitý byl pak první kontakt s míčem, který se mi povedl, a pak už jsem intuitivně tušil, že je gólman vepředu a povedlo se mi ho levačkou přehodit. Bál jsem se v první moment ofsajdu, ale naštěstí to vyšlo," uvedl Chramosta.

"Je vždycky lepší sledovat v tabulce týmy pod vámi než nad vámi. Po těch letech dole v si toho čtvrtého místa vážíme. Povedla se nám příprava, trenér nastavil jasný řád. Chce hrát učitým způsobem a nám se to docela daří plnit. Jsme za takový vstup do soutěže rádi a věříme, že se nám tahle bude dařit i dál," zakončil jablonecký útočník.