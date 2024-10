Chytil dal nejrychlejší gól v derby a v závěru trpěl. Na lavičce to bylo šílené, přiznal

Mojmír Chytil (25) se stal autorem nejrychlejšího gólu v derby v samostatné ligové historii. Po vítězství nad Spartou 2:1 nicméně uvedl, že ještě víc si cení své první výhry v souboji odvěkých rivalů. Trenér Jindřich Trpišovský (48) ho v 60. minutě vystřídal a jak útočník poukázal, zbývající půlhodina na lavičce pro něj byla nekonečná.

V derby "S" se trefil poprvé a hned si připsal jeden z rekordů derby. Skóre otevřel již po 65 sekundách. "Asi je mi jedno, že mám nějaký rekord. Hlavně je to moje první výhra v derby, za to jsem strašně rád. Všichni si ji užijeme dostatečně. Derby jsem si užil moc, ještě to neskončilo. Jen posledních třicet minut na střídačce bylo moc dlouhých," řekl po utkání 11. kola.

Vydařený začátek byl pro průběh zápasu zásadní. "Doma chcete vlítnout na každého soupeře, zase se to povedlo. Diouf po kombinaci přešel přes dva hráče, já si našel prostor před brankou. Rychlý gól nás trochu přibrzdil, jako bychom měli obavy o výsledek. Ale dali jsme pak v prvním poločase i druhý a zvládli to. Zatlačit soupeře, to platí na každého," poukázal Chytil.

Hned pět minut poté, co ho vystřídal Ondřej Lingr, vstřelil sparťan Albion Rrahmani kontaktní gól. "Na lavičce to pak bylo šílené, neutíká to tam. Třicet minut bylo strašně dlouhých. Konec rozkouskovaný, při brejcích soupeře jsem trnul. Kinský chytil velkou šanci Birmančevičovi, ale zvládli jsme to," oddechl si.

Tlak obhájců titulu v závěru byl podle něj s ohledem na vývoj skóre logický. "Sparta má velkou kvalitu, nechtěli jsme být zalezlí, ale možná podvědomě jsme se zatáhli. Vyústil z toho i jejich gól. Narazily na sebe dva velmi kvalitní týmy. Tíha okamžiku nás dovedla k tomu, že soupeř pak měl tlak," uvedl olomoucký odchovanec.

V závěr nastavení se nechal vyloučit Oscar, který hlavou udeřil Rrahmaniho. "Že je Oscar zakřiknutý kluk? My ho známe trochu víc… Není tak úplně tichy a zakřiknutý, jak si myslíte. Bohužel se to stalo, stojíme za ním. Derby bylo vyhrocené a on odehrál fantastický zápas, ostatně jako pokaždé," prohlásil Chytil.