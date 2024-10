Slavia ovládla 312. derby pražských “S”, když v rámci 11. kola Chance Ligy zvítězila v Edenu nad Spartou 2:1. Domácí fanoušky rozburácel již ve druhé minutě Mojmír Chytil, na něhož ještě v první půli navázal povedenou střelou zpoza vápna Christos Zafeiris. Letenští sice zaslouženě snížili zásluhou Albiona Rrahmaniho, jenž byl na hřišti necelé dvě minuty, na odvrácení třízápasového čekání na výhru se ale nezmohli. Sešívaní nyní vedou ligu o šest bodů.

Duel prvního týmu tabulky proti úřadujícímu šampionovi by sám o sobě zadělal na atraktivní podívanou. Tím spíš, že se jednalo o derby pražských “S”. V Edenu se čekala pekelná atmosféra, která by domácí motivovala k rychlému vstupu do střetnutí týmů, které hrdě reprezentují český fotbal v evropských pohárech. Očekávání se naplnila hned ve druhé minutě.

Po levé straně se nádherně prosmýkl El Hadji Malick Diouf, jehož střílený centr nasměroval do brány Chytil. Sparta se poté na polovinu soupeře dostávala jen díky rychlým protiútokům, z jednoho ale mohla skórovat. Ermal Krasniqi našel v přečíslení zpětnou přihrávkou Veljka Birmančeviče, ten však netrefil míč čistě. Na polovině hřiště se vzápětí dostal k míči Zafeiris, který si to namířil do otevřené obrany Sparty.

Ta před ním couvala, čehož záložník využil a ve 22. minutě vystřelil zpoza šestnáctky mimo dosah Petera Vindahla. Po druhém gólu tlak Slavie odpadl, Letenští se ovšem do žádné větší šance nedostali, naopak domácí ještě zahrozili skrze střely Davida Douděry. Po pauze se postupem času hra začala vyrovnávat.

Vrchol snažení sparťanů přišel v 65. minutě, kdy sehráli dokonalý protiútok, na jehož konci stál Rrahmani. I přes to, že byl proti třem obráncům, dokázal překvapit Antonína Kinského střelou na bližší tyč. Za pár chvil mohlo být srovnáno, nicméně Kinský si se střelou Lukáše Haraslína poradil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Od těchto momentů se obrana Slavie zase konsolidovala a hosté se dlouho nedokázali dostat do kloudné šance. Náznak přišel až v 82. minutě, kdy Birmančevič po kličce téměř překonal Kinského, ten ale na poslední chvíli zasáhl pohotovým skokem.

Nic dalšího si ale sparťané nevypracovali, navíc v úplném závěru obdržel Martin Vitík druhou žlutou kartu a byl vyloučen. Po reprezentační přestávce si pražská “S” vezmou na starosti aktéry podještědského derby. Slavia se vydá 20. října na hřiště Jablonce, Sparta doma přivítá o den dříve Liberec.