Čtyři zápasy stop a pokuta 40 tisíc korun za protesty a nadávky sudím ve 4. minutě utkání s Plzní. Takový je trest pro slávistického asistenta trenéra Zdeňka Houšteckého za jeho chování v utkání proti Plzni. Loni na podzim v bitvě o Prahu zase bylo k vidění 11 žlutých karet, čtyři červené včetně členů realizačního týmu za strkanice a urážky. Proč se lavičky dvou největších týmů neumí ve vypjatých bitvách chovat? Na dotaz Livesport Zpráv odpovídali bývalí reprezentant se zkušenostmi ze zahraničních soutěžích.

ANKETA

Co říkáte na chování laviček pražských S a mělo by se začít nějak více kultivovat?

David Jarolím

bývalý reprezentant a hráč Hamburku, Norimberku či Bayernu

Rozhodčího se snaží dostat pod tlak

"V Německu se tyhle věci stávají jen výjimečně, panuje tam respekt vůči soupeři i rozhodčím. Myslím, že v Česku tohle dřív nebylo, ale teď je to dlouhodobější trend. Bohužel, je to cesta, jak se týmy snaží dostat rozhodčí pod tlak. A může se stát, že sudí tomu někdy podlehne. Člověk chce přitom vidět fotbal a ne slyšet nějaké hádky. Nezbývá než tyhle věci trestat, když k nim dochází, vypadá to blbě. Pokud dostane trenér za své chování trest a bude muset být na tribuně, tak to přece nikdo nechce.

Je to navíc špatný příklad pro děti, bývá to jejich vzor. Chápu, že někdy může na hřišti dojít k vyhrocené situaci, i rozhodčí udělá chybu, ale nedělá ji záměrně, je to taky jen člověk. Vždycky by se měl trenér soustředit na svůj tým a ne na rozhodčího. Nemám tohle chování obecně rád, takového asistenta, který by se takhle choval, jsem nikdy neměl. Chci, ať se soustředíme výhradně na náš tým. K soupeři mám respekt. I v některých derby byly tyhle situace k vidění, snad to bude tentokrát lepší."

Karel Poborský

bývalý reprezentant a hráč Manchesteru United, Benfiky či Lazia

Škodí to fotbalu i samotným klubům

"To je velmi smutný příběh. Lidé na lavičkách se chovají jako banda buranů. Když se na to v největším českém utkání musí lidé koukat, je to ostuda tuzemského fotbalu. To, co se dělo minulý rok na podzim, bylo až nedůstojné. Je na odpovědných lidech, aby tento neduh začali kultivovat, jinak se z toho stane běžná věc a nikam se nepohneme, což není dobré, protože to škodí fotbalu i samotným klubům. Nevím, jestli je dobrá cesta zvyšovat pokuty za takové chování, spíš bych čekal větší reakci od klubů a především jejich majitelů, protože je to jejich vizitka. Oni by měli bouchnout do stolu a říct, že tohle není způsob, jak by se měl jejich klub prezentovat.

Sparta i Slavia udělaly za poslední dobu velký progres, projevilo se to na návštěvnosti a především výsledcích obou týmů v evropských pohárech, ale tohle chování se s tím vůbec neslučuje. Naopak to celé devalvuje a dělá z našeho fotbalu frašku. A není to vůbec o tlaku. V Římě či v Manchesteru se hrají daleko větší derby, má to větší kulisy a více se o tom mluví, ale pokaždé to má nějakou úroveň a lidé se nejdou na hřiště přizabít."

Michal Kadlec

bývalý reprezentant a hráč Leverkusenu či Fenerbahce

V Německu by vás měli za blázna

"Je to k zamyšlení, zda je tohle správně a chceme, abychom šli touto cestou. A není to jen o lidech na lavičkách, ale přišlo mi, že i hráči někde zbytečně přidávali na agresivitě a mnohdy to bylo za hranou. Bylo hodně faulů, pádů, strkanic, hádek… Nemělo to moc společného s ligovým fotbalem. Chápu, že se bavíme o derby, kde hrají emoce velkou roli, ale pořád by se to mělo odehrát na hřišti i na lavičkách v duchu fair play a nedělat z toho frašku. Zní to zvláštně, když jsem zažil tureckou ligu, ale tam je zcela jiná kultura a nátura než u nás. Například Němci berou fotbalový zápas jako svátek. Chodí na něj celé rodiny a berou to jako tradici. A kdyby tam na sebe nabíhali členové realizačních týmů, nebo neustále řvali na rozhodčí, byli by tam před všemi za hlupáky, protože se tak chová jen blázen."

Libor Sionko

bývalý reprezentant a hráč Austrie Vídeň, Rangers a FC KodaňFC Kodaň

Je to o jedincích, kteří to nezvládají

"Nelíbí se mi to a jsem jedině pro, aby se na tom začalo nějakým způsobem pracovat, protože v současné době se vybrané lavičky ligových klubů chovají, když budu slušný, velice nestandardně. Asi není třeba jmenovat konkrétní postavy, navíc problémy byli v minulosti na obou stranách aktérů derby. Nerozumím tomu. Zažil jsem derby ve Vídni, Kodani a dokonce i v Glasgow, ale nikde jsem neviděl lavičky obou týmů v takovém stavu jako je občas k vidění v českém utkání roku.

Přitom je to všechno o lidech a jejich hlavě. Na lavičce se přece soustředím na hru svého týmu a nic jiného mě nezajímá. Pokud se mi nelíbí názor druhé strany, tak ho ignoruji, protože s tím stejně nic nezmůžu. Jen tím vyvolávám větší tlak a emoce. Ale já si myslím, že to přišlo až v posledních letech, protože když jsem české derby ještě hrával, nebyl to takový extrém. Proto si myslím, že je to o pár osobách na obou stranách, které to emocionálně nezvládají."

Václav Kadlec

bývalý reprezentant a hráč Frankfurtu či Midtjyllandu

Derby byla, je a bude válka

"Souhlasím s tím, že to občas překročí hranice. Ať už to byl nyní Houšťa (Zdeněk Houštecky, asistent trenéra Slavie) nebo v minulosti Stráca (Luděk Stracený, kustod Sparty), ale já jsem názoru, že derby emoce a náboj potřebuje. Derby pro mě znamenalo vždycky válku, pokaždé to tak bylo a myslím, že vždycky i bude. Jde v něm především o výsledek a pro něj jako hráč uděláte cokoliv. I jako fanoušek to mám rád, Nečekám od derby hezký fotbal. Patřím asi k pár lidem, kterým se poslední ligové derby v Edenu líbilo. A když se do sebe pustili Krejčí s Bořilem, bavilo mě to. Asi by se to nemělo zvrhnout někam dál, že by si mezi sebou rozdali nějaké rány, to vůbec ne, ale tohle za mě bylo tak akorát."