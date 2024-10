Sto milionů korun. Zhruba tolik Slavia v lednu poslala do italského Turína za Davida Zimu (23). Z olomouckého rodáka udělala nejdražší posilu klubové historie a očekávala od něj okamžitý přínos. Ten se však nedostavil. Zima se pral s tlakem a pod tíhou očekávání často chyboval. Nyní je zpět a při zranění Igoha Ogbua se stal srdcem obrany sešívaných. Právě na něj proto v derby připadne klíčový úkol – uhlídat rozjetého Victora Olatunjiho (25).

V úvodu ročníku byl trumfem pro evropské poháry. V předkolech Ligy mistrů nastupoval pravidelně a ve čtyřech zápasech proti Royale Union SG a Lille vynechal pouze pět minut. V lize ale paběrkoval.

Z prvních osmi zápasů na domácí scéně se hned čtyřikrát vůbec nepodíval na hřiště a až do poloviny září proti českým soupeřům neodehrál v jednom zápase víc než hodinu. Kalamita v obranných řadách Slavie ho ale postavila do pozice nepostradatelného.

Preview utkání Slavia – Sparta. Livesport

V průběhu zápasu s Plzní převzal Ogbuovu pozici ve středu obranné trojice a od té chvíle nechyběl na hřišti ani minutu. Ač na pozici prostředního stopera nikdy nehrál, nigerijského tvrďáka zastoupil víc než dobře.

"Když se nám Igoh zranil, mluvil jsem o tom, že je to velká ztráta, že přicházíme o X faktor. David ho ale zvládl neuvěřitelně nahradit. To, co předvedl v posledních zápasech, je skvělé. Středního stopera přitom v minulosti v podstatě nikdy nehrál," řekl před zápasem s Ajaxem trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Čím si Zima vysloužil takovou chválu? Hlavně perfektně zvládnutým duelem s Bohemians. V Ďolíčku vládl na zemi i ve vzduchu a eliminoval rozjetého útočníka Júsufa. "To jakým způsobem ho uskákal bylo neuvěřitelné," zmínil Trpišovský.

Statistiky Davida Zimy z vršovického derby. Profimedia / Belga Photo / Laurie Dieffembacq / Opta by Stats Perform

Vzdušné souboje přitom nikdy nepatřily mezi Zimovy hlavní přednosti. Na pozici krajního stopera jich tolik podstupovat nemusel, a když se do nějakého dostal, většinou měl fyzickou výhodu. O silové útočníky se totiž staral Ogbu, a na českého stopera tak zbývali subtilnější fotbalisté z kraje hřiště.

Proti Bohemians v první náročné zkoušce obstál, ve čtvrtečním duelu s Ajaxem ale bylo vidět, že mu souboje s urostlými forvardy příliš nevoní. Brian Brobbey na Zimu ve vzduchu několikrát vyzrál a po jednom z dlouhých nákopů dokonce běžel sám na brankáře Antonína Kinského.

Právě počínání v soubojích s nizozemským silákem by před derby mělo být pro realizační tým Slavie určitým varováním. To, že Zima propadne i v duelech se sparťanem Olatunjim, se klidně může stát. Je totiž téměř jisté, že rozjetý Nigerijec dokáže zanalyzovat návod, který mu ve čtvrtek připravil nizozemský kolega.

Victor Olatunji v aktuálním ročníku Chance Ligy. Livesport / Chance Liga / Michal Cizek / AFP

Červenobílí by proto měli s takovou variantou počítat a zapracovat na zajišťování, které proti Ajaxu příliš nefungovalo. Celek z Amsterdamu měl až moc často otevřené dveře vstříc Kinského brance a jen se štěstím své šance nevyužil.

Kdyby se do podobných situací dostali Letenští, mohlo by to Slavii mrzet.