Cílem Pardubic není propojení se Slavií, odmítá ředitel Zavřel. Posily hledá datový analytik

Takový vstup do ročníku si v Pardubicích nepředstavovali. Východočeši ve 12 zápasech získali pouze sedm bodů a hned v úvodu sezony nabrali devítibodové manko na prostřední skupinu o Evropu. Vedení klubu proto odvolalo trenéra Jiřího Saňáka (46) a na jeho místo přivedlo Davida Střihavku (42). "Trenéři pracovali na maximum, ale bohužel to nepřineslo výsledky," vysvětlil důvod výměny sportovní ředitel pardubického klubu Vít Zavřel (54).

Pardubice v úvodu ročníku tápaly herně i výsledkově, vedení v čele se Zavřelem ale dlouho zůstávalo trpělivé. Výměna na trenérském postu se na pardubickém stadionu začala řešit až po nezvládnutém zápase s Duklou.

"Byl to zlom. Potřebovali jsme uspět a zápas nám nevyšel. Abych řekl pravdu, tak jsme do té doby konec trenéra Saňáka neřešili," prozradil Zavřel v rozhovoru pro eFotbal a Livesport Zprávy.

Proč vzájemná spolupráce nevyšla?

"Celý realizační tým byl ve velmi těžké situaci. V létě nám odešlo osm hráčů z osy týmu včetně velmi důležitých kluků, na kterých to stálo. My jsme hlavně v úvodu sezony nedokázali na jejich odchod reagovat. Do toho se zranili Vojta Sychra s Honzou Kalabiškou a na Dukle jsme přišli i o Dominiquea Simona, který byl po svém příchodu tahounem týmu. Ostatní kluci je pak nedokázali adekvátně nahradit."

Občas to působilo, jako by hráči nevěděli, co hrát. Cítil jste to také?

"Je pravda, že herní projev nebyl dobrý. Navíc jsme některé zápasy nezvládli takticky, což nás stálo body. Trenér Saňák i celý realizační tým pracovali na maximum, ale bohužel to do sebe nezapadlo. Chtěli jsme být trpěliví, ale po 12 kolech v nichž jsme nasbírali pouhých sedm bodů jsme se rozhodli, že to ukončíme."

V létě jste se rozhodovali mezi Jiřím Saňákem a Martinem Hyským. Nelitujete při pohledu na tabulku?

"Rozhodně ne. S trenérem Saňákem jsme si plácli protože jsme o spolupráci stáli dlouhodobě. Kdyby to nedopadlo v létě, tak by to určitě vyšlo někdy v budoucnu. Bohužel jsme ale neměli výsledky, a tak jsme spolupráci ukončili. Musím ale říct, že Martin Hyský v Karviné odvádí výbornou práci a vlastně jen potvrzuje, proč jsme o něj stáli. Má vizi a dokáže ji přenést na hráče i na hřiště."

Slibujete si to samé i od Davida Střihavky, kterého jste na lavičku přivedli z rezervy pražské Slavie?

"Dalo by se to tak říct. Když jsme si analyzovali trenéry, tak nám z toho David vyšel velmi dobře. Navíc za ním jsou vidět výsledky. Je neuvěřitelné, že s kluky, kterým bylo 16, 17 let dokázal postoupit do druhé ligy. Navíc i tam bylo béčko Slavie konkurenceschopné. Celý tým byl výborně připravený po fyzické stránce a dařilo se mu i herně. Velkým plusem bylo to, že je zvyklý pracovat s mladým mužstvem."

Měli jste na uvolněný trenérský post i další kandidáty?

"Kromě Davida Střihavky jsme měli vytipovaného také jednoho zahraničního trenéra a jednali jsme s Ondřejem Smetanou. Ten měl zájem, ale nechtěl ho pustit Ružomberok."

Jak probíhala jednání se Slavií? Předpokládám, že také nebyla jednoduchá.

"To rozhodně nebyla. Těžké to bylo hlavně proto, že jsme trenéra potřebovali hned a nechtěli jsme čekat až do ledna. Slavia nám řekla, že je to pro ně takhle narychlo velmi složité. Pomohlo nám, že trenér Střihavka s realizačním týmem měli o přesun zájem. Brali naši nabídku jako velkou výzvu a posun v kariéře. To bylo při jednáních rozhodující. Uvědomujeme si však, že to pro Slavii byl velký zásah do fungování organizace."

Nabízí se, že se mezi oběma kluby prohloubí spolupráce a do Pardubic si budete stahovat hráče, kteří v Edenu nemají dostatečné vytížení. Hrálo to roli při výběru nového trenéra?

"To rozhodně ne, naším cílem není a nemůže být propojení se Slavií. Neříkám, že trenér Střihavka s návrhem na posílení o některého z jeho bývalých svěřenců nepřijde, ale nechceme jít cestou velkého množství hostování. Chceme tým posílit o kmenové hráče a nějakým způsobem se stabilizovat. Máme vytipovaných několik jmen a minimálně dvě posily bychom chtěli podepsat nastálo. Na druhou stranu, B-tým Slavie máme nakoukaný a je tam spousta zajímavých fotbalistů. Já ale do výběru hráčů nemluvím."

A jak ten proces probíhá?

"Má několik fází. Jako první vytipuje zajímavé fotbalisty datový analytik Jakub Dobiáš. V případě, že někoho objeví, do toho vstupují videoanalytici, kteří hráče sledují v zápasech. Dívají se vždy minimálně na šest duelů, aby si udělali ucelený obrázek a připravili informace trenérům. Když dají i trenéři palec nahoru, vstupuju do toho já. Jednám pak na úrovni klubů a řeším finance pro hráče i agenty."

S novým trenérem přišli i dva asistenti a kondiční kouč. Chtěli jste okysličit prostředí v A-týmu?

"Přesně tak. David Střihavka si chtěl přivést kolegy, které zná a s kterými je zvyklý spolupracovat. A my jsme měli zájem realizační tým rozšířit, takže se nám to hodilo. Zůstal tady trenér gólmanů, kondičáci i analytici, tým který se stará o áčko se tak obměnil zhruba z 50 procent."

Kromě trenéra Jiřího Saňáka a asistenta Marka Kuliče skončil také sportovní manažer Martin Shejbal. Jak složité bylo ukončit smlouvu s člověkem, který v klubu působil od jeho založení?

"Ukončit spolupráci s Martinem pro mě bylo velmi náročné, protože to byl v podstatě můj nejbližší spolupracovník. Na jaře od nás dostal maximální důvěru, měl na starosti sestavení nového realizačního týmu a pomáhal řešit i hráčské přestupy. Bohužel ten vývoj v aktuální sezoně byl takový, jaký byl a celé vedení rozhodlo, že je potřeba udělat razantní změnu i ve sportovním úseku."

Víte už, kdo ho v roli sportovního manažera nahradí?

"Vzhledem k tomu, že v klubu vznikla sportovní rada, tak Martinovu pozici přímo nahrazovat nebudeme. Zhodnotili jsme si, že v současném modelu dokážeme fungovat i bez jeho přímého nástupce."

