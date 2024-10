Pardubice mají nového trenéra, k lepším zítřkům je má nasměrovat kouč slávistické rezervy

Vedení fotbalistů Pardubic našlo náhradu za odvolaného kouče Jiřího Saňáka (46). Stal se jí dosavadní kouč rezervy Slavie David Střihavka (41). Někdejší útočník, který slavil tituly se Slavií, Spartou i Plzní a zahrál si i za Baník, Jablonec či Bohemians, si tak v aktuálně předposledním týmu Chance Ligy vyzkouší prvoligové angažmá i v pozici hlavního trenéra.

Střihavka si udělal jméno letošním postupem s rezervou Slavie do Chance Národní Ligy, tam navíc s mladým týmem razil útočný fotbal – s 23 góly jsou sešívaní čtvrtým nejproduktivnějším celkem soutěže.

"Jsem moc rád, že se nám podařilo obsadit místa v realizačním týmu. Věřím, že nově příchozí trenéři pro nás budou přínosem," uvedl pro klubový web sportovní ředitel klubu Vít Zavřel. "Přicházíme do Pardubic s tím, že chceme přinést určité věci, které jsme mezi sebou měli nastavené v našem předchozím působišti. Opíráme se o poctivou a tvrdou práci. Naším cílem je, aby tým předváděl co nejlepší fotbal, který bude přinášet ovoce v podobě výsledků," dodal Střihavka, který povede východočeské mužstvo společně s asistenty Milanem Černým a Tomášem Jablonským. Zmíněné trio doplní ještě kondiční trenér Ondřej Mach.

"Je to pro nás neskutečná zkušenost. Ještě včera jsme se loučili s kluky ve Slavii a dnes už jsme tady. Je to velký skok, ale zároveň i výzva. Já mám rád překonávání překážek, proto se na to moc těším a věřím, že to společně zvládneme," uvedl Střihavka.

Pardubice se rozhodly odvolat kouče Saňáka v neděli ráno, den po domácí porážce 2:3 s Baníkem. V dosavadních 12 duelech Chance Ligy hned devětkrát prohrály a na kontě mají jen sedm bodů, což je řadí až na 15. místo tabulky.

Východočeši doplatili na výrazné změny v letním přestupovém období, kdy jen do Liberce odešel trenér Radoslav Kováč spolu s tvůrcem hry Michalem Hlavatým, Markem Ichou a Denisem Halinským.

První ostrý test zažije Střihavka hned ve středu, kdy Pardubice vyzvou v rámci MOL Cupu třetiligové Zápy. O víkendu pak na fotbalisty z města perníku čeká důležitý souboj s Bohemians.

