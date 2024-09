Sparta je blízko k získání náhrady za Krejčího, na Letné má podepsat Cobbaut

Pražská Sparta po postupu do základní fáze Ligy mistrů posiluje defenzivu. Podle serveru inFotbal.cz v pondělí podstoupí v Praze zdravotní prohlídku levonohý belgický stoper Elias Cobbaut (26). Podle serveru je už Sparta domluvená na přestupu s italskou Parmou. Cobbaut by mohl být přímou náhradou za Ladislava Krejčího (25), jenž odešel před touto sezonou do španělské Girony.

Infotbal.cz se odkazuje na zprávu belgického deníku Nieuwsblad, který tvrdí, že jednání jsou v plném proudu: "Zdá se, že je Cobbaut na cestě do Česka. Sparta hraje Ligu mistrů mimo jiné proti Manchesteru City a Atlétiku Madrid, o to je to pro Cobbauta zajímavější," píše zmíněný zdroj.

Předchozí hráčovy sezony. Livesport

Cobbaut je hráčem Parmy od léta 2021. Do italské nejvyšší soutěže zamířil na hostování z Anderlechtu Brusel. Hostování se nakonec proměnilo v přestup za 3,5 milionu eur. Kariéru hráče pak ale zbrzdilo zranění kolena a poslední celý soutěžní zápas odkopal v rámci hostování v belgickém KV Mechelen. Nyní mu běží poslední rok kontraktu, i proto by mohl mít italský klub zájem o to, aby hráče zpeněžil.

Podle informací eFotbal.cz by měl sportovní ředitel Tomáš Rosický myslet už na příští sezonu, kdy si vyhlédl posilu do defenzivní řadyve slavném klubu z Jižní Ameriky. Konkrétně by mělo jít o posilu ze slavného klubu v Argentině.