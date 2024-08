Defenzivu Českých Budějovic má zpevnit Slovák Križan, se Slovanem má tři tituly

Obranu Českých Budějovic posílil Richard Križan (27), slovenský stoper podepsal s Dynamem roční smlouvu s opcí na další dvě sezony.

"Je to fajn kluk. Je vidět, že už má nějaké zkušenosti," řekl trenér František Straka. "Určitě budu apelovat na to, co mu je vlastní, a to je organizace obrany. Tu už nám v tréninku ukázal a já po něm budu chtít, aby to přenesl i do zápasu. Věřím, že bude splňovat to, co od něj očekáváme," dodal kouč, který převzal mužstvo po druhém kole a stále s ním čeká na první bod.

Bývalý slovenský mládežnický reprezentant Križan získal v uplynulých třech sezonách titul se Slovanem Bratislava. Vinou vážného zranění kolena ale odehrál v minulém ročníku jen pět prvoligových zápasů. Slovenskou ligu hrál také za Trenčín a Nitru. Krátce působil v maďarském klubu Puskás Akadémia.