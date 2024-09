Ligová navigace: Liberecká mizérie, Horejšova univerzalita a vzdušná bitva o Vršovice

S další sezonou fotbalové ligy odstartovala i nová rubrika Livesport Zpráv. Ta před každým kolem přináší statistický rozbor všech zápasů víkendu v nejvyšší soutěži. Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět?

Pátek 27. září

Obhájce titulu se bude chtít naladit na své druhé vystoupení v Lize mistrů proti soupeři, na nějž umí. Z posledních devíti vzájemných duelů na Letné jej osmkrát porazila, z toho šestkrát s čistým kontem. Brankář Vindahl neinkasoval napříč všemi soutěžemi už 426 minut, navíc mu výrazně pomáhá i celý tým. V minulých čtyřech duelech na něj propustil jen 10 přesných střel (průměr 2,5 na zápas).

Absence: García (zranění), Cobbaut, Ross, Sörensen (všichni nejistý start) – Dohnálek (trest za ČK), Kliment (4 ŽK), Juliš, Navrátil (oba zranění), Růsek (rekonvalescence), Leibl (nejistý start).

Statistika zápasu: Sigma bude při absenci nejlepšího střelce ligy Jana Klimenta (devět branek) kvůli žlutým kartám spoléhat výhradně na standardky. Dala z nich všechny čtyři góly, jejichž autorem nebyl Kliment – dva po rohu, jeden po trestném kopu a jeden z penalty.

Sobota 28. září

Přestože by si na to zřejmě před sezonou vsadil málokdo, po osmi kolech dělí oba soupeře v tabulce pouhé dva body. Dobrá zpráva pro domácí, špatná pro hosty… Dukla se zatím doma s oběma soupeři ze spodní poloviny tabulky vypořádala (Bohemians 1:0, České Budějovice 3:0), Liberec naopak selhal v Teplicích, pro něž jsou to jediné body v sezoně. Na Julisce se mu navíc nedaří, z posledních pěti návštěv tam čtyřikrát nedal gól a čtyřikrát prohrál.

Absence: Lichý (trest za ČK), Hora, Pech – Koželuh, Plechatý, Rabušic, Ševínský (všichni zranění).

Statistika zápasu: Severočechům to na hřištích soupeřů nejde. V tomto kalendářním roce z nich odjížděli poraženi v sedmi z 10 případů, tedy v 70 % utkání. Horší bilanci než oni mají z týmů, jež působily v nejvyšší soutěži i na jaře, jen České Budějovice (73 %).

Duel dvou celků přímo ohroženým sestupem bude zásadní především pro předposlední Teplice. Ty zažívají nejhorší vstup do ligy v klubové historii a je to dané i častou fluktuací hráčů. Kouč Zdenko Frťala z části i vinou mnoha zranění nemůže najít optimální jedenáctku. Dosud vystřídal celkem 26 hráčů (spolu se Slavií nejvíc ze všech), jeho nejvytěžovanější hráč, záložník Daniel Trubač, odehrál jen 598 minut (jasně nejméně ze všech lídrů klubů).

Absence: Kalabiška – Danihel, Knapík, Labík, Svatek, Švanda, Takács (všichni zranění), Havel, Mičevič (oba nejistý start).

Statistika zápasu: Pro Pardubice jsou žlutomodří jejich nejoblíbenějším protivníkem v nejvyšší soutěži. Od premiéry mezi elitou v sezoně 2020/21 s nimi z 10 zápasů sedmkrát uspěli, s nikým jiným tak vysokou úspěšnost nemají.

Když se v kabině Slovácka vysloví jméno příštího soupeře, zavládne pohoda. Právě s Karvinou má totiž klub historicky nejlepší bilanci z týmů, které jsou v této sezoně v lize. Z minulých 10 vzájemných klání devětkrát zvítězil a jednou remizoval. Všech šest domácích duelů v tomto období (od února 2019) navíc zvládl vždy s rozdílem dvou branek – v pěti případech to bylo se skóre 2:0.

Absence: Daníček (zranění) – Moses (4 ŽK), Endl (nemoc), Ezeh (zranění), Bergqvist (nejistý start).

Statistika zápasu: Slezané si ovšem v tomto ročníku počínají nadmíru zdatně. S 11 body v osmi utkáních mají druhý nejlepší start sezony v dějinách klubu, navíc vévodí ukazatelům, v nichž dosud strádali. Například mají třetí nejvyšší počet přihrávek po Spartě a Slavii (3447).

Jen málokdy se v tomto ročníku stalo, aby se v zápasech Jablonce či Hradce prosadily oba týmy. První z nich čtyřikrát udrželi čisté konto a ve stejném počtu zápasů se neprosadili, Východočeši mají v obou ukazatelích o jeden duel méně. Jejich kouč Horejš ještě loni na jaře vedl Jablonec a ve vzájemných kláních má příznivou bilanci. Se Severočechy dvakrát vyhrál, s Hradcem na jaře remizoval na hřišti soupeře 1:1.

Absence: Černák, Fortelný – Heidenreich, Kučera, Mihálik, Náprstek (všichni zranění).

Statistika zápasu: Hradecký obránce Filip Čihák překonal trefou v minulém kole své dosavadní kariérní maximum (dvě branky za sezonu). Víckrát se z obránců prosadil jen slávista Diouf (čtyři zásahy). Čihák je navíc se třemi góly nejlepším střelcem Hradce.

Neděle 29. září

Okolnosti velí Baníku vyhrát. Doma úplně změnil tvář a zatímco loni byl podle výsledků na svém stadionu celkově až 10., když uspěl v pouhých šesti ze 17 vystoupení, aktuálně je v tomto ohledu jedním ze tří stoprocentních celků (vedle Slavie a Plzně). Pokud Dynamo zdolá, bude to jeho pátý úspěch před vlastními fanoušky v řadě, což se mu naposledy povedlo před pěti lety.

Absence: Munksgaard (zranění) – Ekpai (trest za ČK).

Statistika zápasu: Jihočeši vyrovnali v minulém kole proti Spartě (0:2) negativní rekord ligy. V osmi úvodních zápasech sezony vstřelili pouhý gól, tatáž mizérie postihla už jen Zlín v sezoně 1995/96. Valaši následně na konci sezony sestoupili…

Do duelu dvou pohárových zástupců, které ve čtvrtek čeká vystoupení na evropské scéně, půjde jako favorit Viktorie. Ta nechala strasti z týden starého debaklu 0:3 v Edenu za sebou a parádním comebackem ve Frankfurtu (z 1:3 na 3:3 během sedmi minut) získala sebevědomí zpět. Naposledy se jí proti Středočechům vyplatil její tlak do šestnáctky – při výhře 3:0 zařídila všechny góly z bezprostřední blízkosti.

Absence: Durosinmi, Kabongo, Souaré, Sýkora (všichni zranění), Baier (nejistý start) – John, Kozel (oba zranění), Král (nejistý start).

Statistika zápasu: Pokud na něčem musí Mladá Boleslav zapracovat, jsou to stadardní situace. Společně se Slováckem a Karvinou z nich ještě v sezoně nedala gól, naopak z nich šestkrát inkasovala (což je nejvíc v lize společně s Duklou).

Vršovické derby se sedmkrát v řadě stalo kořistí sešívaných a nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být v neděli jinak. Slávisté sahají po historickém rekordu ligy, o nějž se zatím dělí s Libercem (ze sezony 2006/07). Pokud v Ďolíčku neinkasují, jako první celek v nejvyšší soutěži zvládnou úvodních devět kol sezony s pouhým jedním obdrženým gólem. V posledních čtyřech kláních s klokany dostali jediný gól, minule v 93. minutě na 2:1.

Absence: Dostál, Hála, Valeš – Fila, Masopust, Ogbu, Schranz, Staněk, Vlček, Vorlický (všichni zranění).

Statistika utkání: V duelu se dá očekávat spousta centrů do šestnáctky. Vždyť Slavia už jich má třetí rok nejvíc ze všech (aktuálně 246), hned za ní jsou právě Bohemians (191). Chorý a spol. už po takovéto přihrávce dali tři góly (vede Olomouc se čtyřmi).