El Hadji Malick Diouf (19) má formu jako hrom. Fanoušci jsou z mladíka v sešívaném dresu unešení. Střílí nádherné góly a je velkou oporou vicemistra z Edenu. I jeho zásluhou je Slavia na první příčce Chance Ligy. "Jsem šťastný, když dá gól někdo jiný. Ale vážně, neumím si teď představit, že by tady zůstal v příští sezoně. V zimě kolem něj bude rušno," nechal se slyšet trenér Jindřich Trpišovský po derby s Bohemians.

V minulé sezoně se Diouf rozjížděl. Zvykal si na Slavii a nebyl schopný opakovat dobré výkony. Navíc jej srazilo vyloučení proti AC Milán. Křehká psychika mladého hráče dostala tvrdou ránu. Teď je ale všechno jinak a v nové sezoně je slávista jednou z největších hvězd Chance Ligy. Možná i tou úplně největší. To, jak vyniká, musí uznat i fandové největších rivalů. Na kontě má za osm zápasů už pět gólů.

"Je to o jeho kvalitě, má výbornou střelu. Zase to krásně trefil z první. Není to náhoda, má skvělou kopací techniku a výběr místa. Pořád to trénuje, furt to zkouší. Možná Nico Stanciu měl podobnou střelu z první nártem. To je dar," zářil štěstím Trpišovský po derby v Ďolíčku.

Od začátku prý hráči věřil. Zkrátka tušil, jaký v něm Slavia získala poklad. A proto jej také angažovala. Kouč je přesvědčený, že budou zápasy, kdy bude Diouf vynikat, jen přibývat. "Myslím si, že v tom bude pokračovat. Hned v Karviné ve svém prvním zápase dal gól. Má skvělou biomechaniku pohybu a razanci střely," chrlil Trpišovský chválu na svého svěřence.

Je mu ale také jasné, že pokud bude Diouf v parádních výkonech pokračovat, neunikne pozornosti větších klubů ze nejslavnějších lig. "Jsem šťastný, když dá gól někdo jiný," usmál se Trpišovský. "Ale vážně, neumím si teď představit, že by tady zůstal v příští sezoně. Ještě když se podíváte na jeho skvělá čísla, které má za pár zápasů. Uvidíme ale, je to fotbal, stát se může cokoliv," přemýšlel nahlas.

"Každopádně jeho výkony musí svítit v radarech týmů, kombinace věku a bodů je jasná. Po deseti minutách nás zaujal, bouchne vás přes oči. Kvalita je velká. Doufám, že tenhle tým, jak se začal budovat, udržíme. Bude to i o něm, hodně předbíháme. Koncentraci na Slavii má stoprocentní. Je dobře vybalancovaný, co se týče emocí a koncentrace. Skvěle se s ním pracuje. Určitě kolem něj bude v zimě rušno," dodal trenér současného lídra ligové tabulky.