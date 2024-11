Disciplinární komise potrestala Váchu za rasistickou urážku dvouměsíčním distancem a pokutou

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala asistenta trenéra Hradce Králové Lukáše Váchu (35) za rasistické urážky útočníka Slavie Ondřeje Lingra zákazem činnosti na dva měsíce a pokutou 40 tisíc korun. "Votroci" kvůli rasistickým pokřikům fanoušků ve stejném utkání 14. kola první ligy zaplatí 50 tisíc korun a Sparta za nevhodné projevy diváků v duelu s Baníkem Ostrava 100 tisíc korun. Komise o tom informovala v komuniké po čtvrtečním zasedání.

Kontroverze mezi Váchou a Lingrem se odehrála v průběhu zápasu v Hradci Králové, které skončilo remízou 1:1. Vedoucí mužstva Slavie Stanislav Vlček podle serveru iSport.cz nechal po utkání zanést do zápisu, že Vácha pokřikoval na Lingra "cikáne".

Odchovanec Slavie a mistr ligy s Libercem a Spartou Vácha přiznal, že Lingra urazil a vyjádřil lítost. Po zápase se Lingrovi osobně omluvil a český reprezentant to podle něj přijal. Východočeši oznámili, že klub bude incident řešit interně.

Pro rasismus tu není místo

"Rasismus a rasisticky laděné urážky v civilizované společnosti nemají místo a to samé platí pro fotbalové stadiony. Zejména u hráčů a funkcionářů v tomto směru platí, že by měli jít ostatním příkladem, protože je celá řada fanoušků včetně nejmenších dětí vnímá jako vzory. O to víc proto považujeme chování a slova Lukáše Váchy za nepřijatelná," uvedl předseda komise Jiří Matzner.

Disciplinární komise ocenila, jak Vácha k situaci přistoupil. Lingrovi se po utkání omluvil, své provinění veřejně přiznal a rovněž dorazil na zasedání komise.

"Tento krok bereme jako polehčující okolnost, ale komise jeho slova nemůže jen tak přejít. Proto jsme přistoupili k příslušnému trestu. Podobné prohřešky nebudeme tolerovat a hodláme proti rasismu v jakékoliv formě bojovat," řekl Matzner.

Trest kvůli rasistickým pokřikům fanoušků v hledišti během duelu dostal také královéhradecký klub. Sparta pyká za pronesení a použití pyrotechniky, nevhodné a rasistické pokřiky diváků v utkání proti Ostravě.

Více těchto případů

Za rasismus byl letos potrestán i trenér pražské Dukly Petr Rada, který dostal v březnu osmiměsíční zákaz činnosti a pokutu 80 tisíc korun za to, že tehdejšího kouče Zbrojovky Brno Tomáše Polácha nazval "zoufalče cikánskej". Po odvolání mu koncem dubna odvolací komise snížila distanc z osmi na tři měsíce.

V květnu disciplinární komise zastavila na osm zápasů činnost kapitánovi Vlašimi Jiřímu Kulhánkovi za rasistickou urážku soupeře v dubnovém duelu druhé ligy s Líšní. Vlašim nařčení důrazně odmítla a Kulhánek se proti trestu odvolal. Odvolací komise mu v červnu vyhověla a zákaz startů zrušila. Hráči dala pokutu 10 tisíc korun za vulgární urážku hostujícího Ibrahima Aldina.

Distanc na jedno utkání za vyloučení dnes dostali hráč Jablonce Sebastian Nebyla a trenér jabloneckých brankářů Marek Čech.