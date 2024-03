Bylo to strašně rychlé, říká Vácha o angažmá v Hradci. S Horejšem už se zná delší dobu

Během podzimu se předčasně kvůli názorovým neshodám pakoval z pražské Sparty, kde fungoval u druholigové rezervy. Teď se ale Lukáš Vácha (34) dočkal nové výzvy, když jej jako asistenta trenéra Davida Horejše (46) angažoval Hradec Králové. Ten vystřídal na pozici hlavního kouče Václava Kotala (71), u nějž se trenérskému řemeslu "Vašon" v počátcích učil. "Pan Kotal je legendou klubu. Hodně věcí jsem se od něj naučil," složil bývalému kouči poklonu bývalý hráč Sparty.

Teď ale bude Vácha pod hradeckými "Lízátky" spolupracovat s trenérem Davidem Horejšem. "Bylo to strašně rychlé. Přesun byl skutečně bleskový. Ale známe se už delší dobu, takže dobře víme, v čem spočívají přednosti toho druhého. Pro nás oba je angažmá v Hradci obrovskou příležitostí, které si velice vážíme a jsme za ní opravdu rádi. Já jsem za ní hrozně vděčný," svěřil se nový asistent kouče hradeckého klubu webovým stránkám Votroků.

Vácha vnímá, že nyní již bývalý kouč Kotal je ikonou hradeckého klubu. "Je po právu legendou, měl jsem měl tu čest s ním spolupracovat, když jsem začínal trénovat jako mentor B-týmu Sparty. Spoustu věcí jsem se od něj naučil a jsem mu za to velice vděčný. Určitě chceme navázat na jeho práci a doufáme, že nás stejně jako jeho budou podporovat i hradečtí fanoušci. Chceme s nimi společně jít – za Hradec!" konstatoval trenér pro web FC Hradec Králové.

Poslední výsledky Hradce. Livesport

Přiznává, že řadu věcí pochytil od trenérů, které poznal během bohaté hráčské kariéry. Vše jen musí nyní zkusit aplikovat na hradecký tým. "Věřím, že týmu mohu pomoci například tím, že umím dobře spolupracovat s mladými hráči. Hradec má takových talentů opravdu hodně, spoustu jich znám již z B-týmu Sparty," uvedl s tím, že filozofie nového trenéra Horejše bude také brzy vidět na trávníku.

"Chceme mužstvo semknout, vytvořit prostředí, které bude pro všechny v týmu ryze domácí. Všichni budou hned vědět, co se děje, co chceme hrát, jakým způsobem se budeme prezentovat. Hodláme být opravdu velice kompaktní – nejen jako tým, zahrnuje to také fanoušky a vůbec celý Hradec jako město, protože dobře víme, jak těžký boj nás čeká," prohlásil před sobotním duelem v Jablonci.

Hradec se nachází na 12. místě (před 23. kolem) Livesport

Těší se ale pochopitelně i na domácí stadion a hradecké fanoušky. "Osobně mám hrozně moc rád podporu fanoušků. Tady v Hradci je velice kvalitní také díky nové aréně, která je opravdu nádherná. Vím, že město i zdejší příznivci na ni hodně dlouho čekali a o to víc si jí nyní vážíme i my. Je jasné, že s fanoušky chceme táhnout za jeden provaz, být jeden tým, jeden Hradec. Už jsem to prezentoval i na svém instagramovém profilu – teď jsme všichni Votroci!"