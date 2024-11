Nepohlídali jsme jedinou standardku, mrzelo Trpišovského. Slavia se vždy soustředí na sebe

Jedenáct zápasů trvala vítězná série Slavie v Chance Lize, až ji v neděli v duelu 14. kola utnul Hradec Králové, který se sešívanými doma remizoval 1:1. Slavia i přesto zvýšila svůj náskok v čele tabulky na osm bodů, protože Plzeň i Sparta o víkendu své zápasy prohrály. To však kouče lídra soutěže Jindřicha Trpišovského (48) neuchlácholilo a ztráta bodů po vyrovnání Tomáše Petráška jej mrzí.

"Mrzí nás, že je z toho přes velké úsilí jen bod, byli jsme k výhře blízko. Musíme koukat jen sami na sebe a zvládat svoje zápasy. Máme před sebou do konce podzimu šest zápasů a ty musíme zvládnout. Soustředíme se vždycky na sebe, ne na soupeře v tabulce," uvedl Trpišovský pro O2 TV Sport.

"Celkově to byl náročný, soubojový a velmi těžký zápas, ale to je v Hradci pokaždé. Dobře jsme do něj vstoupili, ale ze situací ze stran jsme se neprosadili," litoval kouč Slavie.

Slavia se ujala v 74. minutě vedení po gólu Lukáše Provoda, o pět minut pozdějí však po rohovém kopu vyrovnal Petrášek.

"Tomáš Chorý to skvěle sklepl na Lukáše Provoda a šli jsme do vedení. Bohužel jsme nechali Petráška při rohovém kopu naskočit si na dobrý centr a dostali jsme gól, který nás stál body. Tým do toho dal maximum, uskákal spoustu dlouhých autů a standardních situací, ale tuhle jedinou jsme nepohlídali," mrzelo Trpišovského.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Naopak jeho protějšek David Horejš si bodový zisk proti lídrovi soutěže chválil. "Jsem hrozně moc spokojený s výkonem, který jsme dnes předvedli. Věděli jsme, že proti nám stojí obrovská kvalita. Slavia je aktuálně tým s jednoznačně nejlepší formou v lize. Kluci přesně splnili, co jsme po nich chtěli, a to jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Musím před nimi smeknout," přiznal.

"Říkali jsme si, že to bude hlavně o naší hře. Prosadili jsme se ze standardky, věděli jsme, že je to naše silná zbraň. Roh byl skvěle zahraný. Myslím, že jsme si zasloužili bodovat, remíza se Slavií je velice cenná," dodal Horejš.