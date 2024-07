Dvě červené karty naštvaly kouče Boleslavi. Po druhé už to bylo čekání na konec, míní Kostka

Suchý odevzdal kapitánskou pásku a musel předčasně do sprch.

Zklamání se mísilo s naštváním. Takový průšvih trenér Mladé Boleslavi David Holoubek nečekal. Že se může prohrát na půdě Jablonce, s tím třeba mohl počítat, ale naštvaly jej dvě červené karty, které viděli jeho svěřenci Benson Sakala (27) a Marek Suchý (36). Přitom byl přesvědčený, že i v deseti by jeho tým dotáhl zápas k remíze. "Po špatném výkonu zasloužená prohra a samozřejmě mě štvou dvě červené karty, což je omezení do příštího ligového zápasu," neskrýval rozčarování trenér Mladé Boleslavi po prohře 0:2.

Holoubek čekal úplně jiné představení od svého týmu. I proto neskrýval zklamání. "Z naší strany to nebylo vůbec povedené. My nedali první gól, soupeř ho naopak dal a po červené kartě už to bylo pro nás složité, i když jsem cítil, že jsme schopní i v oslabení utkání zremizovat, ale po druhé červené kartě už jsme tahali za hodně kratší konec," komentoval dění na trávníku Holoubek.

Tvrdil, že střídající hráči Boleslav zvedli. Jenže, když byli hosté v devíti, s výsledkem už se nepovedlo nic udělat. "Tento tým má podstatně na víc, než v Jablonci ukázal. Takto jsme se nechtěli prezentovat, takto jsme nehráli ani jedno přípravné utkání," kroutil nešťastně hlavou s tím, že bude třeba se hlavně připravit na vstup do předkola Konferenční ligy.

Stejně jako trenér nebyl spokojený po utkání také Dominik Kostka. "V první půli jsme měli špatnou rozehrávku, hodně nepřesností a prohraných soubojů. Když jsme obdrželi branku a později červenou kartu, bylo to pro nás hodně kritické," přiznal fotbalista.

Po pauze ale určitě chtěli Středočeši s výsledkem něco udělat. "Šli jsme do toho s tím, že nic není ztracené. "Po druhé červené kartě už to bylo jenom přežívání a čekání na konec. Chyby si musíme vyhodnotit a soustředit se na důležitý čtvrteční zápas v evropském poháru," doplnil pro klubový web Kostka.