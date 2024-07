Bitva o titul? Podle expertů bude mít navrch Sparta. Zlámal věří Slavii, vidí jediné nebezpečí

Dotáhne Sparta své snažení o mistrovský hattrick? Nebo její dvouleté panování českému fotbalu ukončí rival z Edenu, který během léta pořádně zbrojil? Experti, které Livesport Zprávy oslovily před startem Chance Ligy, se neshodnou. Jasno však mají o jediné věci. O titul si to rozdají právě pražská "S". Těsně navrch má podle nich letenský klub, ale třeba gólman Zdeněk Zlámal věří sešívaným. Prozradil také, kdy fandové z Edenu na Tribuně Sever vezmou za "svého" útočníka Tomáše Chorého.

Lafata tuší mistrovský hattrick

Útok na mistrovský hattrick čeká od pražské Sparty historicky nejlepší kanonýr české ligy David Lafata. Nezapře v sobě, že oblékal rudý dres a pral se o úspěchy na Letné. "Hlavním favoritem je pro mě Sparta. Slavii bude mít v zádech, ale doufám, že to dopadne jako naposledy a titul se bude slavit na Letné," přesvědčoval kanonýr ve výslužbě na tiskové konferenci před startem Chance ligy.

I když byla letní pauza krátká, už se těší až to vypukne. Do výkopu prvního zápasu zbývá vlastně už jen pár hodin. Proč by podle Lafaty měla triumfovat právě Sparta? "Kádr na titul má. Ale bude záležet na tom, jak se jí budou vyhýbat zranění. I jak jí to půjde v pohárech. Na titul podle mě má, ale uvidíme na hřišti," nechal si trochu otevřená titulová vrátka.

Livesport Daily #304: V českém fotbale nás čeká mimořádný rok, říká Marek Kindernay z O2 TV Sport Livesport

Dobře si uvědomuje, že mistři přišli nejen o trenéra Priskeho, strůjce mistrovského projektu Letenských, ale i o kapitána Ladislava Krejčího, který byl duší týmu na hřišti i v kabině. "Jsem zvědavý na Spartu pod Friisem. Pracoval sice s trenérem Priskem, ale zásah to je. Ale ještě větší zásah je odchod Ládi Krejčího. Na hřišti ho nahradí spíš, ale v kabině to asi nepůjde," naznačil, kde by mohla mít Sparta problém.

Lafata neskrývá přesvědčení, že v zádech bude mít tým z Letné tradičního rivala z Edenu. Nejprve se kanonýr omluvil, že tolik nesleduje, jak sešívaní nabíjejí kádr. Pak se ale o Slavii rozpovídal. "Něco udělat museli, když si druhé místo vyhodnotili jako neúspěch. Uvidí se, jestli jim to bude stačit," shrnul své dojmy.

Hlavu si nedělá ani z toho, že do Slavie přišla celá řada hráčů, a to včetně reprezentanta Tomáše Chorého z Plzně. "Dokážu si ho ve Slavii představit. A jestli říkají, že Slavii pomůže, tak jim asi takový hráč chyběl," usmál se při zmínce o jednom z největších českých přestupů léta. "Na českou ligu je to nadstandardní hráč. Ale kádr má kvalitnější Sparta. A po letech zkoušení, při hledání posul stylem pokus – omyl, teď má posilování hlavu a patu. Sparta neposiluje za každou cenu, když někdo přijde, je to trefa," dodal.

Livesport Daily #303: Po přestupu jsem půl roku nevycházel z bytu. Liga mistrů je priorita, říká Sadílek Livesport

Sám vnímá, že se Letenští během posledních sezon hodně posunuli správným směrem a o pořádný kus dopředu. "Dva tituly jsou toho důkazem. Nechci říct, že ten první byl náhodný, ale všechno se sešlo a i nějaké výsledky Spartě nahrály. Ale ten druhý titul byl zasloužený. Udělala ho s přehledem. Sparta měla sílu. A když se na ni člověk koukal, věděl, co chce hrát," chválil své následovníky v rudém dresu.

Lafata také vnímá, že všechny kluby pracovaly v létě na tom, aby se prezentovaly lepšími výkony. Boj o titul ale nebude jen záležitostí pražských "S". "Přímý postup do Ligy mistrů je velkým lákadlem. Fanoušci se mají na co těšit. Pražská S jsou odskočený, ale Plzeň se nebude chtít vzdát. Bude je hodně prohánět," naznačil, kdo by snad mohl být třetím do party mezi aspiranty na titul. "Ještě tam je Liberec, ale pak už jsou ty nůžky mezi týmy hodně otevřené," doplnil.

Zlámal: Když přijdou góly, i Tribuna Sever Chorému odpustí

Ani bývalý vynikající gólman Zdeněk Zlámal při dotazu na to, kdo získá mistrovský titul, nevytasil žádné překvapení. Jen na rozdíl od dalších oslovených expertů věří tomu, že na český fotbalový trůn usedne Slavia. "Sparta si to rozdá se Slavií. Ale po tom, co skončil Krejčí a odešel i trenér Priske, tak je pro mě favoritem Slavia. Bude tam daleko větší hlad a chuť urvat titul," naznačil.

Věří tomu, že se sešívaní poperou i s tlakem, pod kterým budou. Přece jenom už pár sezon na titul v Edenu čekají. "Tlak bude větší, ale urvou to silou. Bude to boj do posledního kola, bude to o detailech," konstatoval chlapík, co si během kariéry zachytal i ve Slavii, ale třeba také ve Skotsku.

Zápasový program Slavie. Livesport

Co by mohlo převážit ligové dostihy ve prospěch Slavie? Podle Zlámala šéfové z Edenu nabíjeli kádr posilami zvučného kalibru. "Slavia posílila výborně, šla na větší jistotu. Na druhou stranu, co by mohlo Slavii nakonec zlomit vaz, je ta konkurence. Když se podívám třeba na útočníky, tak je to dva týmy, co by hrály o titul. To nemusí dělat dobrotu v šatně," pojmenoval nahlas nebezpečí.

Je jasné, že hráči budou řádně nažhavení, ale i kdyby se trenér rozkrájel, všem v kádru stejný herní prostor zaručit nemůže. A některá z opor to nemusí překousnout. "Trenér Trpišovský je tak zkušený a komunikativní, že to ukočíruje. To bude jeho největší překážka, ukočírovat šatnu, ty kohouty v ní. Bude to hodně o komunikaci a rozložení sil."

Speciální kapitolou je pak útočník Tomáš Chorý. "Hrál jsem s tátou Tomáše i s ním. Znám je, tu jejich sparťanskou minulost. Byli to sparťani. Táta už bude ale asi fandit synovi," usmál se Zlámal, když se pustil do hodnocení největšího přestupu českého léta.

Dobře ví, že explzeňského hráče nečeká nic snadného. "Bude si muset získat fanoušky výkony. Co jsem poslouchal vyjádření, a to i mezi kamarády, tak úplně spokojení nejsou, ale převažuje to, že jsou rádi, že bude na jejich straně a nebude hrát proti nim. On je nepříjemný, bude nová výzva. Rozhodne se na hřišti. Když odehraje pár dobrých zápasů a dá pár gólů, tak na to i na slavné tribuně Sever na všechno zapomenou," ukázal známému cestu k bezproblémové adaptaci v Edenu.

Když se pak pustí do rozboru svého postu, vidí ve Slavii i ve Spartě ohromnou kvalitu. "Co jsem viděl Kinského, je to obrovský talent, skvěle čte hru, je klidný. Je to pro mě jednička Slavie, když se zranil Jindra Staněk, tak v brance začne. Tu šanci mu dají a je to správně. To je budoucí reprezentant," nešetřil chválou Zlámal.

"A co se týče Sparty. Vindahl je skvělý gólman, výborně hraje nohama, má výšku i respekt. Pražská S bota na místě brankáře netlačí," doplnil s tím, je zvědavý kromě Kinského i na mladého olomouckého brankáře Stoppena. "Měli jsme v Česku výborné brankáře a nemusíme se bát ani do budoucna."

Bednář: Posily už se nechodí do Sparty vyprdět

Bývalý vynikající útočník Roman Bednář, který je od léta trenérem třetiligového Motorletu, se staví před sezonou do tábora, který čeká další mistrovský titul Letenských. Mistr prý ustojí odchod kapitána Krejčího i trenéra Priskeho. "Sparta se Slavií odskočily konkurenci. Pro mě je ale favoritem na titul Sparta, něco je tam nastavené, funguje to," tvrdí střelec, který si v rudém dresu během kariéry také zahrál.

Myslí si, že mají Letenští k dispozici nejsilnější kádr. Nebylo třeba do něj během léta zásadně zasahovat velkými nákupy. "Dřív se třeba stalo, že Sparta koupila hráče, kteří se šli v jejím dresu v nadsázce řečeno na hřiště vyprdět, ale teď je to jinak. Posilování Tomáši Rosickému absolutně vychází," hlásí spokojeně.

Program 1. kola Chance Ligy. Livesport

Dobře si přitom uvědomuje, že kádr výrazněji nabíjela během léta Slavia. "Konkurence tam bude velká. Myslím, že třeba útočník Chorý, který je na českou ligu nadstandardním hráčem, v základu nezačne. Ale chápu, proč ho Slavia angažovala," konstatuje s tím, že vysoko bude hrát také Plzeň. Zvědavý je na Baník Ostrava, Mladou Boleslav i Liberec. I od těchto klubů čeká, že se budou pohybovat v závěsu za Spartou a Slavií.

"Před Plzní klobouk dolů, jak tam pracují. Hodně lidí Viktorii nevěřilo, ale pod trenérem Koubkem to zvládla v minulé sezoně skvěle. Uvidíme, co Ostrava. Je to velké město a Baník by měl hrát nahoře. Velká neznámá pro mě je před startem ligy Liberec. Těším se na to, jak si tam povede Radek Kováč," nabízí svůj pohled na Chance Ligu před výkopem prvního utkání.