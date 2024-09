Fanoušci v Řecku mě dodnes milují, říká Krmenčík. Do Slovácka ho zlákal Petržela

Jeho návrat na české trávníky byl jedním z hlavních příběhů ligového léta. Bývalý reprezentační útočník Michael Krmenčík (31) se v tuzemské nejvyšší soutěži objevil po dvou letech a trochu překvapivě zakotvil ve Slovácku. Hned ve svém prvním vystoupení v základní sestavě týmu z Uherského Hradiště gólem a asistencí zařídil remízu na Letné. Teď s týmem pomýšlí na elitní šestku.

“Chtěl bych hrát ve skupině o titul. To je úkol nás všech. Já se k němu pokusím přispět dobrými výkony na hřišti a samozřejmě nějakou tou brankou,” uvedl v rozhovoru pro klubový web Krmenčík, který do Slovácka zamířil po konci angažmá v kyperském Apollonu.

Jeho příchod byl tak nečekaný, že zaskočil i nové spoluhráče v kabině celku z Uherského Hradiště. “Myslím, že kluci byli překvapení, že jsem přišel, ale přijali mě dobře,” zmínil.

V aklimatizaci mu pomohla i čísla z minulosti. Vždyť v nejvyšší české soutěži nasázel už 59 branek. “Něco jsem v české lize odehrál a dal jsem i nějaký ten gól, takže jsem tady, abych ze sebe vymáčkl to nejlepší, pomohl týmu a abychom společně uhráli co nejvíce bodů a měli slušné výsledky,” uvedl fotbalista, který kromě Kypru působil také v Indonésii, Řecku, nebo Belgii.

Krmenčíkovy statistiky. Livesport

“Každá země mě posunula jak lidsky, tak fotbalově. V Belgii jsem vyhrál dva tituly a v Řecku, jsem zase získal pohár, když jsem dal rozhodující gól na 2:1 ve finále poháru proti Olympiakosu. Fanoušci mě tam dodnes milují, a mám pozvání od ultras PAOKu ze sektoru GATE 4. Jednou bych se tam rád podíval na nějaký zápas, protože atmosféra tam vždycky byla fantastická,” řekl Krmenčík o svých zahraničních štacích.

Největší stopu ale zkušený jednatřicetiletý forvard zanechal v Plzni. S Viktorií získal čtyři mistrovské tituly, v červeno-modrém dresu si zahrál Ligu mistrů a v sezoně 2017/2018 získal korunu pro krále střelců.

“Měli jsme v Plzni výbornou partu, takže beru to všechno jako celek. Prostě na všech frontách se nám dařilo. Je to něco, na co budu vzpomínat do konce života a budu o tom vyprávět svým dětem,” uvedl útočník, který si svou image v Plzni výrazně pokazil přestupem do Slavie.

Ve Slovácku tak načíná své čtvrté angažmá v české lize. Velkou roli v jeho příchodu sehrál jeho bývalý parťák z Plzně Milan Petržela. “Pamatuji si ho, ještě když jsem na zápasy chodil jako podavač míčů v dorostu. Milan je pro mě ikona českého fotbalu. On byl důvodem, proč jsem přišel do Slovácka. Měl jsem nějaké další nabídky i z ciziny, ale já už jsem pak nic jiného neřešil,” prozradil Krmenčík.