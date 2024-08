Gól není zločin: Slovácko, go West. Dynamo brání lépe na internetu a Ewerton se opět směje

Roman West prožívá skvělý start do sezony.

Gól není zločin… Tak zní název nové rubriky Livesport Zpráv, která každý týden rozebírá dění v Chance Lize. Hned ve druhém utkání se za Slovácko prosadil Michael Krmenčík (31). Zvučná posila klubu z Uherského Hradiště byla u toho, když Sparta poprvé v lize ztratila body.

Paradoxně začínáme klubem, který měl volný víkend, ale fotbal je svět plný paradoxů, kde často máte naprosto nulovou šanci ovlivnit svůj vlastní osud. Asi tak by se dala popsat epizoda Davida Holoubka v Mladé Boleslavi.

V lednu nastoupil, v srpnu končí. Ve čtvrtek ještě vedl tým v úvodním utkání proti Paksi, kde Mladá Boleslav zachránila remízu 2:2. V pátek byl ze své funkce odvolán. V sobotu byl představen švédský trenér Andreas Brännström. Od konce Karla Jarolíma v únoru 2022 čtvrtý kouč v pořadí…

A tím změny nemusí končit. Portál inFotbal navíc přišel s informací, že klub má opustit i sportovní ředitel Jakub Dovalil, který přišel také v zimě. Vrátit se má ostřílený šíbr Josef Jinoch, jenž působí v Dukle.

Je zvláštní, že tyto tahy provádí v klubu jen pár týdnů po startu nové sezony, ale nezbývá než věřit, že středočeský celek odvetu s FC Paksi zvládne a razantní krok nebude mít na jeho sportovní stránku negativní vliv.

Slovácko, Go West!

Před sezonou to bylo téma – jak bude vypadat Slovácko bez Martina Svědíka? Závěr minulého ligového ročníku nevyzníval pro klub z Uherského Hradiště zrovna pozitivně. Ve skupině o titul uhrál tým pouhé tři body. Bilance 1-0-5 s tuzemskou špičkou nasvěčovala tomu, že Slovácko dost možná opravdu čeká konec úspěšné éry a propad tabulkou.

A když Slovácko oznámilo Svědíkova nástupce, naději ztráceli i poslední optimisté. Roman West totiž nepřicházel k A-týmu s životopisem, který by měl fanoušky naplňovat vírou v udržení se mezi elitní šestkou. Spíš se zdálo, že se vedení rozhodlo jít levnější cestou a pomalu budovat nový tým.

Dlouhé roky působil u mládeže, s Opavou se neúspěšně pokoušel o postup do první ligy, ale nezvládl baráž a v posledních měsících vedl výběr do 19 let, který zachránil od pádu z nejvyšší soutěži.

Pravda je ovšem taková, že po šestém kole nijak zásadně nezaostává za svým předchůdcem. Alespoň bodově. Leckdo může namítat, že fotbal, který Slovácko produkuje, není zrovna esence krásy, ale West má ze střetnutí se Slavií, Baníkem a Spartou pět bodů. Důležité samozřejmě budou zápasy proti klubům z jiných pater tabulky, jedná se ale o příslib, že aura klubu, který byl pro všechny nepříjemný a nikomu se proti němu nehrálo snadno, stále ještě nevyprchala.

Aby však "nové" Slovácko definitivně vystoupilo ze Svědíkovy éry, bude muset trochu víc "go West".

Spartě poprvé nevyšla rotace

Na Letné to však nebylo jen o Slovácku. Lars Friis se mezi předkoly s Malmö (logicky) znovu rozhodl pro rotaci sestavy, ale výsledek museli nakonec honit hráči ze základní jedenáctky, která měla původně sbírat síly na boj o Ligu mistrů. "Neměli jsme dostatečnou kvalitu, zejména v zakončení," posteskl si Friis, který už v poločase stáhl ze hry křídla Ermala Krasniqiho a Kryštofa Daňka.

Myslím, že v případě Pražanů je v jejich současném programu jeden takový lapsus proti Slovácku omluvitelnou záležitostí. Nemám na mysli zrovna chaotické bránění při inkasovaných brankách, to je rozhodně důvod k zamyšlení, ale Sparta herně nijak zvlášť nevybočila ze svého standardu. Slovácko přehrála, dostala jej pod tlak a vypracovala si spoustu střeleckých příležitostí. Měla vyhrát.

Ostatně podobný osud potkal i jejího úterního soupeře. Malmö rovněž protočilo několik hráčů a s Kalmarem, který bojuje ve švédské lize o záchranu, remizovalo 2:2.

Zároveň to ale nemůže pro klub z Letné sloužit jako alibi. Haraslín a spol. by neměli zapomínat na slova, která vyřkl Friis ještě v útrobách Eleda stadionu: "Nezapomeňte, že pokud chcete hrát Ligu mistrů i příští rok, musíte o víkendu zvládnout zápas se Slováckem," přičemž za Slovácko lze dosadit jakéhokoliv účastníka z Chance Ligy.

Ewerton se směje, Baník se směje

Pravděpodobnost, že když se naplní alespoň první z tvrzení, platí i to druhé, se blíží k téměř 100 procentům. Brazilský fotbalista je pro ostravský klub nenahraditelný.

Baník v této sezoně dokázal vyhrát jediný zápas, ve kterém se Ewerton neprosadil či neměl asistenci. Stalo se tak v domácím utkání proti Hradci Králové. V obou duelech proti Urartu, Jablonci a nyní i proti Liberci byl Jihoameričan na střelecké listině.

Proti Slovanu to však zprvu rozhodně nevypadalo na vydařenou neděli pro rubající baníkovce. Domácí v první půli tápali. Hosté měli daleko více ze hry a zdálo se, že za bodovým ziskem kráčí Kováčova družina.

Baník je však "doma" ve Vítkovicích v tomto ročníku stoprocentní a nezměnil to ani druhý poločas. Pavel Hapal přesunul Brazilce nezvykle na pravou stranu a byla z toho tak trochu léčba šokem: dvě branky a obě nesly Ewertonův podpis. U první nachystal gól Eriku Prekopovi a druhý sám poprvé po čtyřech zápasech zařídil sám.

"Moc se mu doprava nechtělo, radši hraje vlevo, ale byl u dvou branek, z toho jednu vstřelil. To se pak hned víc směje," komentoval svůj tah Hapal po utkání.

Ostravský kouč bývá často terčem kritiky za svůj přístup, ale nyní si zaslouží kredit. Pokud Baník zvládne dohrávku s Karvinou, bude nejhůř pátý. Navíc s triumfy proti přímým konkurentům Jablonci, Hradci a Liberci a minimální ztrátou na čelo tabulky.

Statistika a historie je proti Dynamu

Do smíchu rozhodně není pod Černou věží v Českých Budějovicích. Dynamo po střetu s Duklou, se kterou podle mnohých expertů svede souboj o vyhnutí se přímému sestupu, má v kolonce bodů nulu. Léčba specialistou na záchrany Františkem Strakou se míjí účinkem a zatím se jen potvrzují slova o tom, že je mise v Dynamu od samého začátku odsouzena k neúspěchu.

Konejšivá není ani statistika. Z pěti klubů, které měly po šesti kolech nula bodů, se v historii samostatné české ligy zachránil jen Hradec Králové v ročníku 1993/94. Sestup potkal dvakrát Duklu (18/19, 93/94), Příbram (16/17) i Lázně Bohdaneč (97/98).

Není to však jediná starost, kterou na jihu mají. Když v sobotu na sociální síti X bez zábran tweetoval manažer Jiří Müller o poměrech v klubu a jednání s jeho představiteli, reakce na sebe dlouho nenechala čekat.

"Klub SK Dynamo České Budějovice se otevřeně vyjadřuje k informacím, které proběhly během víkendu v médiích, a na síti X ze strany fotbalového agenta Jiřího Müllera. Slova a informace, které v těchto příspěvcích zazněla, jsou lživá. Tyto informace poškozují jméno klubu SK Dynamo České Budějovice i pana Emila Kristka. Klub předal celou záležitost právní kanceláři," ozvalo se Dynamo jen pár hodin před zápasem na Dukle, kde tým inkasoval tři branky.

Kdyby tak fungovala i defenziva Strakova mančaftu…