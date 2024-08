Gól není zločin: Kliment odmítl dobrodružství a válí. Jeden Ewerton nestačí, poznává Baník

Gól není zločin… Tak zní název nové rubriky Livesport Zpráv, která každý týden rozebírá dění v Chance Lize. Připomenout si tuto pravdu musí v Baníku. Slezané mají po čtyřech kolech na kontě pouhé tři trefy.

Vrací se Baník zpátky do reality? Dva skvělé zápasy proti FC Kodaň alespoň na chvíli všem fanouškům dopřály snít o tom, že se klub dostal na úroveň, kdy může vyzvat na souboj i kvalitní evropské celky, které mu přisoudí los ve zrádných předkolech.

Jenže pak je tu současná ligová bilance: Čtyři zápasy, tři vstřelené branky a šest bodů. K tomu jen dodám, že mezi soupeři Baníku byl jen jeden z elitní šestky minulého ročníku. Připomeňme, že za svými konkurenty Slezané zaostali o parník – na třetí místo ztrácela družina Pavla Hapala 21 bodů. Ano, je to rozhodně značný posun oproti 11. místu z předminulé sezony, ale také je důležité dodat, že klub se již nějakou dobu netají, že boj o třetí místo, respektive pohárová účast, patří do jeho ambic.

V Ostravě věděli, že pokud chtějí bodovou propast zmenšit, musí se zlepšit. Zapracovat na nedostatcích. Trochu to na mě však dělá dojem, že když Baník v létě dotáhl složitá jednání se Slavií o setrvání Ewertona natrvalo, došlo k uspokojení a slevení právě z klubových ambic. Jako by si nikdo neuvědomoval, že to směrem dopředu může být na novou sezonu málo.

Klub, který chce být úspěšný na domácí scéně a k tomu ještě projít do základní skupiny evropských pohárů, potřebuje víc než jen jednoho rozdílového hráče. Jsem přesvědčený o tom, že Baník měl a stále ještě může hledat další Ewertony. Zkvalitnit tým natolik, aby nedocházelo k hluchým pasážím, když hlavní hvězda zrovna odfukuje po náročném programu. Ždímat brazilského křídelníka nelze do nekonečna. Projevilo se to nyní v utkání v Uherském Hradišti, kde i božský Ewe byl na urputnou defenzivu domácích malý.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Další možnosti Pavla Hapala totiž nejsou náhradou 1:1. Na startu sezony je ostravská ofenziva mdlá. Abdullahi Tanko rozhodně nepřipomíná hráče, na kterém všichni viděli cenovku milion eur a více. Filip Kubala s Jiřím Klímou nikdy neplatili za prvotřídní střelce, na kterých by mělo mužstvo stát.

Zvenčí ofenzivu okysličil jen příchod Erika Prekopa (v minulé sezoně osm branek, z toho dvě z penalty). Slovenský útočník sice herním stylem zapadá do představ všech chacharů – na hřišti by nechal pro tým duši. Je nepříjemný. Podstoupí obrovské množství soubojů a za to je odměněn, jako třeba proti Kodani. Ale není to rozdílový fotbalista jako Ewerton.

Právě schopnost udělat něco navíc, mi od baníkovců chybí. Proti Slovácku si i v deseti hráčích dokázali vypracovat tlak, pokutové území zasypali salvou centrovaných balonů, ovšem bez efektu. Adresát se nenašel. Hráč, který by přišel s náhradním řešením, také ne. Podobný průběh mělo i utkání s Hradcem Králové. Tehdy hrál v početní převaze Baník, ale napjatý duel rozhodla až nešťastná sražená rána stopera Ucheny.

Baník udělal pokrok. Umí držet utkání ve svých rukou, naučil se zatlačit a zamknout soupeře, ale potřebuje zvládnout i finální část. Případně změnit herní styl směrem, kde nebude tolik závislý na síle individualit.

Výsledky pátého kola Chance Ligy. Livesport

Řešit finále se naopak náramně daří Janu Klimentovi, který dvěma góly sestřelil Mladou Boleslav a pro Olomouc v tomto ročníku uzmul svými trefami již devět bodů.

Jihlavský rodák nabral momentum, které využil k pěti gólům v pěti zápasech, přičemž analytici zvedají obočí, jelikož olomoucký útočník jede – minimálně podle očekávaných branek – výrazně nad plán.

Už nyní prožívá druhou nejlepší ligovou sezonu v kariéře. Zní to bizarně, ale je to také tím, že po pěti kolech má rovněž čtvrtou nejvyšší minutáž. Zrovna v případě útočníka, který zazářil v roce 2015 na domácím evropském šampionátu do 21 let a vysloužil si přestup z Jihlavy do Stuttgartu, totiž dvojnásobně platí, že jeho největší schopností je schopnost být na hřišti. Vratké zdraví mu v minulosti uštědřilo hned několik ran, ze kterých se Kliment musel sbírat.

Možná i proto došla Adolfu Šádkovi během jara trpělivost, když rozhodl, že s útočníkem, který byl důležitým článkem při postupu do Ligy mistrů v sezoně 2022/23, nepočítá. Vztah s trenérem Miroslavem Koubkem tomu rovněž nepomohl.

Kliment se ve 30 letech stal volným hráčem a polemizoval, jak s kariérou dál naloží. Výběr měl pestrý. Zvažoval z možností v Itálii (Serie B), Řecka či Maďarska. Nakonec si místo zahraničních dobrodružství vybral Olomouc.

Zlákal jej projekt Sigmy, která v létě provedla rekonstrukci kádru a Klimentovi předestřela plán, že z něj bude vysoce postavený člen omlazeného týmu. Někdejší člen širšího reprezentačního mužstva je často chválený za svoji rozmanitost. Nejedná se o obyčejného hrotového útočníka, který by těžil z práce uvnitř pokutového území. "Když máme střelecká cvičení, tak jsou s Lukášem Julišem jako uklízečky," glosoval trenér Tomáš Janotka fazonu olomouckých forvardů.

Klimentovy statistiky proti Boleslavi. Opta by Stats Perform

Haná jako by měla pro útočníky blahodárné účinky. Minulý podzim zde exceloval právě Juliš, nyní sedla forma na Klimenta a před nimi rozdával gólové trefy Mojmír Chytil, načež si vysloužil přestup do Slavie.

Závěr této rubriky tradičně patří mužům v černém. Přiznám se, že občas by nebylo od věci mít po ruce nástroj z hollywoodského sci-fi snímku pro mazání paměti. Člověku by se pak na fotbal možná chodívalo s lehčím srdcem.

Proč musel sudí Jan Machálek v Jablonci čekat na odhalení faulu předcházejícímu jablonecké brance až na VAR, nerozumím. Proč nepotrestal zřetelně simulujícího Davida Puškáče žlutou kartou? Nerozumím. Proč domácí Dominik Hollý nedostal ani za jedno ostré dohrání Angela Preciada žlutou kartu, je rovněž věc, která nejde ruku v ruce s ochrannou hráčů.

V Uherském Hradišti zase Dominik Starý pro jistotu byl od inkriminovaného souboje mezi Filipem Vaškem a Kubalou tak daleko, že neměl ideální postavení, aby viděl, že ostravský hráč dostal úderem loktem do obličeje. Od Vaška, který už hrál se žlutou kartou. Což je ale situace, do které video nemůže vstoupit, tudíž Slovácko na rozdíl od Baníku dohrálo v jedenácti.

Video se však může ozvat v případě hrozby červené karty, kterou sudí na place chybně přehlédl. Provedl tak poslušně v Liberci, kde Ahmad Ghali mimo souboj čistě odehrál balon, na podmáčeném terénu uklouzl, neúmyslně spadl a přitom ublížil sobě a především Janu Kalabiškovi, který kvůli vážnému zranění musí na operaci. Nešťastný zákrok, který dopadl fatálně pro Kalabišku, ale jedná se o akt, který by měl Ghaliho vyřadit ze hry?

Konec. Zmáčknout tlačítko. Na vše zapomenout a příští víkend jedeme nanovo.