Hlavatý góly proti Pardubicím neslavil. Kdyby byly do sítě někoho jiného, tak jsou sladší, řekl

Fotbalista Michal Hlavatý byl vděčný za první branky v dresu Liberce, i když je neslavil. Šestadvacetiletý záložník dvakrát skóroval v domácím duelu 5. kola Chance Ligy proti Pardubicím, kde prožil minulé dvě sezony. Na tiskové konferenci po vítězství 3:0 řekl, že by pro něj premiérové góly za Slovan byly sladší, pokud by nepadly zrovna do sítě týmu, k němuž si vybudoval silný vztah.

Hlavatý se pasoval na ústřední postavu zápasu a brankami výrazně přispěl k výhře proti "svým". "Chutnají sladce, protože to jsou první góly v dresu Slovanu. Jsem za ně hrozně rád, že pomohly k výhře, ale k Pardubicím jsem si vybudoval silný vztah. Kdyby byly do sítě někoho jiného, tak jsou určitě sladší," uvedl Hlavatý.

V 37. a 64. minutě utkání dal druhou a třetí branku Slovanu. "Z respektu k Pardubicím jsem ani neslavil, ale branky mi udělaly radost. Pomohly týmu, Slovanu k vítězství i lidem, kteří se odvázali a byli fantastičtí. Jsme rádi, že jsme jim udělali radost," dodal rodák z Hořovic.

Hlavatý byl oporou mužstva. Opta by Stats Perform

Kontakt na nedávné spoluhráče v týdnu před utkáním nevyhledával. "Nějaké špičkování před zápasem proběhlo, ale snažil jsem se to nevnímat. Normálně jsem komunikativní s bývalým týmem, což dříve platilo pro Mladou Boleslav a Plzeň. Ale teď jsem se snažil plně soustředit a s nikým moc nekomunikovat. Soustředit se na naši kabinu a moc nevylézat, což se asi vyplatilo," řekl Hlavatý.

Hattrick v lize ještě nedal. "Myslel jsem na něj, ale červená karta to pak trochu zkomplikovala. Vyhrálo se, nemusí to tolik mrzet," popsal hráč, který má po dnešku ligovou bilanci 121 zápasů a 16 branek.

V Pardubicích působil nejen on, ale také spoluhráči Marek Icha, Denis Halinský, trenér Radoslav Kováč a další členové realizačního týmu. "Když se porazí bývalý tým, hráč pak většinou donese něco do kabiny nebo zaplatí. Takže spíš tak, předem jsme nic nevypisovali," řekl Hlavatý.

Po zápase zašli s Ichou do kabiny hostů. "Jejich nálada byla samozřejmě špatná. Mám tam spousta kamarádů, vzpomínky na Pardubice jsou neoddělitelnou součástí mého života," prohlásil Hlavatý.

Hráči obou týmů budou držet palce pardubickému bekovi Janu Kalabiškovi, který má po nešťastném zákroku a uklouznutí libereckého Ahmada Ghaliho podezření na zlomenou nohu v kotníku. "Bylo to hrozně nevinné. Doktoři a fyzio tým Pardubic říkali, že mu tam křuplo, je podezření na zlomeninu. Honza je hodný kluk, hlavně ať to není nic vážného. Nikdo si nic takového nezaslouží," dodal Hlavatý.

