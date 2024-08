Góly po autech? Hlava mně to nebere, řekl nespokojený kouč Straka. Mrzí ho i spalování šancí

Když po 2. kole Chance Ligy přebíral František Straka (66) tým Dynama České Budějovice, tryskala z něj energie. Po prohře 0:3 na Julisce, která byla šestou v tomto ročníku nejvyšší soutěže, má ale jeho tým na kontě stále nulu. Doplácí na zahozené šance a chyby v defenzivě. "Neproměněné šance jsou největší zabiják. A vzadu děláme chyby, co se nesmí stát. Jsme všichni obrovsky zklamaní," uvedl v rozhovoru pro O2 TV kouč.

Straka si musel na Julisce připadat jako ve zlém snu. Tým chystal na to, že Dukla může udeřit po dlouhých autech. A přesně to se stalo. Nováček skóroval hned dvakrát. "Mně to hlava nebere, my jsme se na to celou dobu připravovali. Věděli jsme o tom, že Dukla ta dlouhá vhazování má a dvakrát propadneme," kroutil hlavou zkušený kouč. "Pak máme aut my a připravíme Dukle situaci na gól na 3:0, to se nesmí stát. To jsou triviální chyby," zlobil se bývalý vynikající stoper.

Výhrady měl ale i k ofenzivě. "Největší zabiják jsou ale naše šance. Kdybychom v první půli vedli 2:0, tak se nikdo nedivil, hráli jsme dobře, disciplinovaně, ale pak přišly triviální chyby. To se nesmí stát," pravil rozhořčeně. "Když tyhle věci odstraníme, tak budeme vyhrávat. Moc mě mrzí, že nedáváme šance," zopakoval.

Na půdě nováčka se mohl opakovaně zapsat mezi střelce Dynama Adediran, ale i v tutových situacích vyhořel. "Tým potřebuje, aby dal gól, dostal by tím impulz. Musí ty šance dávat, on to dobře ví. Ale nebylo to jen o něm, těch situací tam bylo víc," neházel vinu na jednotlivce Straka.

I když jeho tým podle výsledku dostal nakládačku, stál si Straka za tím, že je výsledek pro jeho svěřence krutý. "Nesehráli jsme špatné utkání, 0:3 je krutých. Nehrajeme špatný fotbal. Mně to mrzí, radši bych použil jiné slovo, ale nechci ho říkat," odpustil si zkušený kouč některý z peprných výrazů.

Dobře ale ví, že je situace kritická a je třeba udělat body. "To je přesně ono. Všichni jsme zklamaní, kluci jsou zdrcení. Vědí, že bylo na body. Musím tým postavit, ukážeme si chyby a v dalším utkání se musíme chyb vyvarovat," plánoval. Dynamo má každopádně pod jeho vedením na kontě čtyři ligové prohry při skóre 1:13 a je pochopitelně u dna tabulky.