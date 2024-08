Šebrle se prvním ligovým gólem postaral o výhru Dukly v záchranářském duelu s Dynamem

Premiérový ligový gól Štěpána Šebrleho, syna slavného desetibojaře Romana, přispěl k výhře pražské Dukly 3:0 v šestém kole Chance Ligy nad Českými Budějovicemi. Souboj týmů, o nichž se už před sezonou mluvilo jako o největších adeptech na sestup, rozhodla Dukla v zápase plném šancí ve druhé půli a po druhé výhře se posunula na 13. místo. Naopak Dynamo zůstává bez bodu poslední.

Zatímco v případě domácí Dukly můžeme mluvit o špatném vstupu do sezony, v podání Českých Budějovic je přímo katastrofální. Oba týmy trápí ofenziva, přičemž Pražané v dosavadních pěti zápasech vstřelili pouhé dva góly, soupeř z jižních Čech pak dokonce jediný. Od úvodních minut bylo zřejmé, že oba aktéři cítí šanci své útočné trable prolomit. První vážnou šancí byla v sedmé minutě hlavička čerstvé posily domácích Jakuba Řezníčka, z hranice malého vápna ovšem poslal míč nad bránu.

Hosté se svého momentu dočkali krátce po 20. minutě. Po levé straně unikal směrem k bráně domácích Marvis Ogiomade, fantastickým skluzem ho ale těsně před pokutovým územím zastavil Dominik Hašek. Se spálenými tutovými šancemi se v dalších minutách roztrhl pytel, Quadriho Adedirana ale vychytal brankář Dukly Matúš Hruška a vzápětí domácí Štěpán Šebrle z bezprostřední blízkosti trefil tyč. Navzdory dění na trávníku se tak šlo do kabin za bezbrankového stavu.

Do druhého poločasu vytáhl domácí kouč Petr Rada žolíka v podobě odchovance Sparty Martina Amblera, který si tak odbyl ligový debut. Oživení se projevilo v 58. minutě. Do nebezpečného prostoru hodil dlouhý aut z pravé strany Jakub Hora a Šebrle perfektním volejem poslal balon za záda Viléma Fendricha. Neuplynulo ani šest minut a na Julisce bylo ještě veseleji. Hora poslal svůj aut znovu až do pokutového území, tam ho prodloužil Daniel Kozma a tentokrát to byl Muris Mešanovič, kdo prostřelil hostujícího gólmana.

Střelci Dynama si několikrát v závěru vylámali zuby na ledově klidném Hruškovi, který byl celý zápas pro Pražany velkou oporou. Druhou šanci Adedirana v utkání z velké blízkosti znovu skvělým zákrokem pokryl. Na opačné straně mohl definitivní hřebíček do rakve přidat opět Mešanovič, ani on však nadějnou pozici v gól nepřetavil, stejně tak si po něm vedl Řezníček. V nastavení ho tak musel přidat debutant Ambler, který po rychlé souhře domácích poslal zleva míč do šibenice.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tým Františka Straky musí po dalším neuspokojivém výkonu bít na poplach. Reparát bude celek z jižních Čech skládat proti dalšímu pražskému soupeři a sice Bohemians. Domácí naopak vnesli do svých řad více klidu a v dalším kole na hřišti Karviné mohou opět pomýšlet na bodový zisk.

