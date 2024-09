Hradec po měsíci dosáhl na tři body, doma si přesvědčivě poradil se Slováckem

Slovácko přijíždělo do Hradce Králové s pověstí týmu, proti kterému je velmi nepříjemné hrát. To se ale nepotvrdilo, domácí tým se v utkání devátého kola Chance Ligy dokázal třikrát gólově prosadit, hosty navíc nepustil do žádného nebezpečí. Votroci po výhře 3:0 minimálně na pár hodin poskočili na čtvrté místo.

Bezmála měsíc byly oba týmy bez soutěžního utkání a oba tak vstupovaly do utkání s jasným cílem – zvítězit. Na pocit výhry totiž celky Hradce i Slovácka čekaly dvě kola. S velkou vervou se do utkání pustili domácí, už v sedmé minutě mohl z voleje skórovat Adam Vlkanova, ale mířil jen do míst, kde stál brankář Milan Heča.

Na hodně dlouhou dobu to byla jediná kloudná akce zápasu. Bojovalo se o střed hřiště, přičemž více ze hry měl Hradec, avšak bez většího efektu. To ovšem platilo jen do 34. minuty, kdy Vlkanova ideálně posadil ze standardní situace míč na hlavu Filipa Čiháka, který se nemýlil. Votroci mohli kolem 40. minuty gólový účet ještě navýšit, nicméně Adam Griger svou šanci nevyužil. Tomáš Petrášek po následném rohu sice ano, ale gól nemohl platit kvůli ofsajdu. Hradec tak do šaten odcházel se zaslouženým vedením 1:0.

Statistiky utkání. Livesport

Slovácko do druhého poločasu prostřídalo a dle očekávání se chopilo iniciativy. Hradec se místy vůbec nedostal k míči, ale hostům chyběl moment překvapení, domácí obrana navíc fungovala perfektně. Tlak Slovácka paradoxně zužitkoval Hradec – Michal Trávník chtěl na polovině nahrávat skluzem na své obránce, míč ale ukradl Griger a utíkal směrem do šestnáctky soupeře, kde vymíchal stopery a s přehledem překonal i Heču.

Od druhé branky mělo utkání jasný obraz. Hradec vedení kontroloval trpělivou kombinací a Slovácko působilo trochu odevzdaným dojmem. Toho domácí ještě stihli využít, a to zásluhou Lukáše Čmelíka, jenž se v pokutovém území dostal k míči a hned z první zamířil přesně ke vzdálenější tyči.

Slovácko si bude chtít napravit chuť v týdnu, kdy v rámci poháru zajíždí do Kuřimi, Hradec Králové změří ve stejné soutěži síly s pražským Motorletem.