Inkasovaných branek mohlo být daleko více, uznal trenér Hyský po fiasku v Plzni

Karviná dostala v neděli večer nařezáno. Porážka 0:5 hosty bolela, ale nebýt systému VAR, možná by si tým trenéra Martina Hyského (48) odvezl ze Štruncových sadů daleko větší příděl. "Výsledek odpovídá. My jsme byli hodně špatní, měli jsme z Viktorky respekt," uznal po utkání Hyský před kamerami O2 TV. "Měli jsme i štěstí na rozhodnutí rozhodčích, protože inkasovaných branek mohlo být daleko více. Odjíždíme s debaklem a s hlavou dole. Musíme se z toho poučit," dodal.

Trenér Hyský je známý svou náročností. I když mu bylo jasné, že je Plzeň jasným favoritem, jistě musel během duelu opakovaně zatínat zuby, když viděl, jak Viktoria školí jeho tým, jasně jej přehrává a sype do sítě gól za gólem. Až do skóre 5:0. "Výsledek odpovídá. Plzeň byla hodně nebezpečná, naše defenzivní část hry byla velmi špatná. Absolutně jsme se nevyrovnali s pohybem a náběhy za obranu. Byli jsme u všeho pozdě, u všeho druzí. Naše reakce na míče za obranu byly opravdu špatné," věděl kouč Karviné.

Plzeň šla do pohodového vedení 2:0 a měla duel pod kontrolou. "Z jednoduchých situací v úvodu zápasu jsme inkasovali góly a přežili jsme ještě další nebezpečné situace. Od začátku jsme do zápasu dobře nevstoupili. Z hlediska defenzivy, ale z pohledu ofenzivy taky ne. Bylo na nás vidět, že jsme měli ohromný respekt ze soupeře," pokračoval v neveselém povídání Hyský. "Nebyli jsme dostatečně kvalitní na míči, leckdy jsme balony vyhazovali. Pod obrovským tlakem, pod který nás domácí dostali, jsme si nedokázali pomoci ani v přechodové fázi," doplnil.

A co víc, hosté museli jít brzy také do deseti, když byl vyloučený Čavoš. "Zápas hodně ovlivnila červená karta, v tu chvíli jsme byli nuceni zalézt dozadu, do bloku. Ukázala se kvalita Viktorky, ta její rozehranost. Pak už to bylo o tom, abychom co nejméně inkasovali. Dál jsme se ale nechovali dobře, bylo tam strašně moc nezodpovědnosti, moc prohraných soubojů. S rychlostí soupeře jsme si dál nevěděli rady," popsal problém kouč poražených.

Taktika do druhého poločasu prý byla jasně daná. "Chtěli jsme zápas zklidnit. Pokyny byly, abychom zalezli do hlubšího bloku, v obranné řadě jsme chtěli hrát jeden na jednoho, ale byly tam proběhy z druhé vlny od Slončíka, Šulce i dalších. S tím jsme si neporadili," uznal Hyský.

Dobře věděl, že ranec inkasovaných branek byl vzhledem k průběhu ještě milosrdný. "Měli jsme štěstí na rozhodnutí rozhodčích, protože inkasovaných branek mohlo být daleko více. Odjíždíme s debaklem a s hlavou dole. Musíme se z toho poučit. Věřím, že mužstvo se poučí a příště budeme důstojnějším soupeřem," uvedl.

Podobně hovořil i jeden z jeho svěřenců Jaroslav Svozil. "Plzeň byla lepší ve všech aspektech hry, musíme si rozebrat, co bylo špatně. Babrat se v tom nemá cenu, ale moc dobrého tam nebylo," konstatoval zklamaný hráč MFK.

"Plzeň má neskutečnou kvalitu a prokázala to. V soubojích jsme byli pozdě, Plzeň měla prostor pro kombinaci a odrazem je výsledek," doplnil s tím, že bylo sice nepříjemné, že šla Karviná ve 26. minutě do deseti, ale na bodový zisk prý stejně nemohla pomýšlet. "Vyrovnanějším soupeřem bychom tentokrát nebyli," uznal s tím, že řada hráčů neustála skvělou atmosféru, v níž se hrálo. "Hodně kluků tady hrálo poprvé," dodal.