Pražská Sparta se v posledních sezonách po dlouhém období, kdy se jí nic nedařilo, zvedla a během dvou úspěšných let získala dva mistrovské tituly a postup do Ligy mistrů. Teď ji však znovu dusí vlastní potíže. O nich v dnešním vydání podcastu Livesport Daily hovořil novinář Pavel Janega, zakladatel webu inFotbal, který se obratně pohybuje (také) ve fotbalovém zákulisí. O čem mluvil?

O důvodu Birmančevičovy absence v zápase s Ostravou

"Existuje několik verzí. Ta oficiální linka je známá díky prohlášení, které vydala Sparta. V něm jasně zopakovala, že je zraněný. Na druhé verzi se shoduje víc lidí v zákulisí českého fotbalu a jsou to zdroje, jimž nemáme důvod nevěřit. Už v minulosti se prokázalo, že jsou, co se týká Sparty, velice přesné. Ta verze tvrdí, že Birmančevič není natolik zraněný, aby nemohl alespoň část zápasu odehrát nebo nebýt na lavičce. Mělo dojít k tomu, že po utkání s Plzní vedl Tomáš Sivok, jak sám i řekl, drsnější řeč směrem k hráčům. A během ní se měl ozvat právě Birmančevič. Údajně vyjádřil velký nesouhlas, což stačilo k tomu, aby se se Sivokem porafali. Tomu předcházela nějaká série událostí, nebyl to ten moment, kdy najednou začalo všechno hořet. Byla to sekvence určitých událostí, které vedly k tomuhle. Původně měl proti Baníku hrát, jenže po téhle hádce byl ze sestavy vyřazen. Načež se tak trochu urazil a hodil se marod."

O tom, jaké bude mít případ pokračování

"K prvnímu kroku už došlo. V neděli došlo na pohovory, jak Sparta informovala ï ve svém prohlášení. Hráčům bylo důrazně domluveno, aby se teď k ničemu nevyjadřovali, aby nedělali nic, co by mohlo ještě víc napjaté vztahy poškodit. V sobotu po vydání toho článku mi volal jeden člověk ze Sparty. Řekl mi, nevím, jestli je to pravda, že by měl teď Birmančevič odcestovat do Srbska a tam si zranění léčit. Je divné, že by ho lékaři Sparty neměli pod svým dohledem. O to víc bude zajímavé sledovat, jestli bude povolán do národního týmu a pokud ano, jestli za Srbsko nastoupí."

Livesport Daily #382: Janega Livesport

O tom, zda Birmančevič v zimě přestoupí

"Mám potvrzené informace o tom, že na něj v létě nebyla žádná konkrétní nabídka, čili spekulovat, jestli může být naštvaný kvůli tomu, že ho Sparta nikam nepustila, je mimo. Samozřejmě nevím, jestli třeba teď jeho agenti s něčím nepřišli a jestli to také nehraje nějakou roli. Sparta by ho mohla teď v zimě pustit, pokud bude mít nějakou adekvátní nabídku. Anebo se sportovní ředitel Tomáš Rosický zasekne a aby předešel nějakému precedensu, řekne, že Birmančevič nikam neodchází a bude se ten problém, který v kabině je, snažit vyžehlit."

O kořenech problémů v kabině

"Monitorujeme je od léta. Začalo to už v srpnu, kdy Sparta po postupu do Ligy mistrů zveřejnila na svých oficiálních kanálech fotku čtveřice hráčů z Albánie a Kosova s albánskou vlajkou. To byl moment, kdy Birmančevič, jak to říct kulantně… zpozorněl. Předcházel tomu jeho třaskavý televizní rozhovor po zápase se Slováckem (doma remíza 2:2 – pozn. red.), kdy řekl, že někteří hráči Sparty by si měli uvědomit, jak se bojuje za tenhle klub. Mám potvrzené, že narážel právě na tyhle hráče, tedy na ty, kteří tehdy nastoupili (Krasniqi, Tuci – poz. red.). Pak se pod hrozbou tučné pokuty musel před celou kabinou omluvit. To byl začátek všeho. Myslím, že si tehdy řekl: ‘Tohle nechci podstupovat.’ Po té omluvě následoval zápas v Hradci Králové, kde začal jako náhradník. Kolem 60. minuty mu trenér Lars Friis řekl, ať se jde rozcvičovat, že půjde na hřiště. Birma mu odpověděl, že na hřiště nepůjde, protože ho bolí pata. To byl další důvod toho, proč ho kabina najednou začala vnímat trošku jinak. Někteří lidé ze Sparty mi říkají, že ten problém není jen mezi Balkánci a ním, ale že už ho kvůli tomuhle nemusí drtivá většina týmu."

O národnostní otázce

"Sparta podcenila fakt, že může být problém tyhle hráče skládat vedle sebe. V Česku si neuvědomujeme, jaká je mezi těmihle národy nevraživost."

O absenci lídrů

"Kápo kabiny je Laci, což taky Birmančevičovi nemusí úplně vonět. Je to problém. V minulých letech, kdy tam začalo něco bublat, zasáhli Krejčí nebo Kuchta. Nevím, jestli je teď v kabině někdo takový, aby tenhle balkánský problém vyřešil. Protože jestli tomu opravdu šéfuje Laci a vím, že měl největší slovo ze všech, když se po předchozím ročníku řešily prémie, je ten problém o to větší. Část vedení klubu ho totiž jako lídra nevidí. Už kvůli zmíněným rozepřím na konci minulé mistrovské sezony ohledně prémií."

O fanoušcích

"Aktuálně jsou však zdaleka největším problémem Sparty fanoušci. Někteří z nich vyjádřili Birmančevičovi podporu. Ještě je v živé paměti, pod jakou dekou klub byl, když válčil s vlastními fanoušky. Jestli se s nimi dostane znovu do sporu, může to přerůst do nějaké ještě hlubší krize."