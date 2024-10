Jak se Slavia v Jablonci popasuje s četnými absencemi? Ztrátu nedopustí, myslí si expert

Nedělní šlágr Chance Ligy? Duel Jablonce s pražskou Slavií, tedy týmů, které jsou momentálně ve velké pohodě. Sešívaní se vyhřívají v čele tabulky a před reprezentační pauzou vyhráli derby "S". Také domácí se ale rozehráli do parádní fazony, stačí se podívat na, jak v předchozím kole znemožnili pěti góly rivala z Liberce. "Těžký duel by měl bez debat připadnout Slavii," myslí si bývalý trenér a expert Stanislav Levý (66). Zápas označil za hit kola.

Až na prohru v Karviné má v posledních pěti duelech Jablonec parádní bilanci. Ze Slovácka přivezl bod, předtím vyhrál v Ďolíčku. Před reprezentační pauzou doma porazil Hradec Králové 2:0 a v Liberci zosnoval domácím ostudu pětibrankovým přídělem. Díky těmto výsledkům tak Severočeši poskočili do elitní šestky.

"Čekal jsem, že s takovým kádrem udělá Jablonec pod Lubošem Kozlem výkonnostní posun, že bude hrát důstojnější roli. Proti Liberci mě fakt hodně zaujali," přiznává Levý. "Jablonec je kádrem tým pro první šestku, tam mi sedí a tam dle mě patří,"dodává. Před bitvou s vicemistrem ale jedním dechem krotí případný optimismus na straně Severočechů.

"Pro Jablonec by mohly hrát faktory jako sebevědomí nebo domácí prostředí, ale sebevědomá je i Slavia, navíc pražské týmy si v Jablonci svými fanoušky umí udělat příjemnější atmosféru," připomíná Levý i sparťanskou návštěvu, která byla v srpnu velmi výrazná.

Slavii by podle Levého neměly brzdit ani absence několika důležitých hráčů. Kvůli kartám je ze hry David Douděra, mimo jsou zranění Lukáš Masopust, Igoh Ogbu, Ivan Schranz a nejistý je start Tomáše Holeše. Za vyloučení v derby pyká Oscar.

Na absence v průběhu ročníku je sice slávistický trenérský štáb zvyklý, nicméně v této sezoně se ustálila základní sestava a její osa Antonín Kinský – Tomáš Holeš – Oscar – Tomáš Chorý. Možná si bude muset trenér Jindřich Trpišovský vystačit pro nedělní duel jen s dvojící hráčů ze zmíněného kvarteta.

"Jsem přesvědčený, že Slavia má i přes tyto ztráty tak široký a kvalitní kádr, že si ani proti kvalitnímu Jablonci nedovolí nějakou lacinou ztrátu," odmítá Levý pochybnosti, kdo získá tři body "Sešívaní to zvládnou a zvítězí, byť to v žádném případě nebude nic jednoduchého," opakuje.

Diskutovaným tématem číslo jedna je, jak si Slavia poradí bez Oscara. Z dříve nenápadného Liberijce se stal nepostradatelný borec. "Nedokážu si představit, že bychom šli do nějakého zápasu bez něj," přiznal už v srpnu Trpišovský.

Teď tato situace nastane. A to po pořádně dlouhé době. V této sezoně nastoupil Oscar do všech zápasů. Derby nedohrál, proti Plzni byl stažen v poločase, proti Slovácku po hodině. Jinak je jeho konto odehraných minut na maximu.

Pořadí v neúplné tabulce. Livesport

"Za mě přichází v úvahu Filip Prebsl," nabízí Levý řešení a zdroje webu eFotbal.cz potvrzují, že by měl mladý hráč v Jablonci dostat šanci. "Podobný typ hráče to moc není, ale bude se tam hodit. Pokud nebude hrát Holeš, je možné, že by šel i na stopera. Pro hru Slavie je sice Oscar stěžejní, ale myslím, že ho Slavia bude schopna nahradit a jeho ztráta nebude tentokrát tolik znatelná."

Obvyklým strašákem největších klubů je reprezentační pauza. Hráči se rozjedou do všech koutů světa, v tréninkovém areálu zůstane jen hrstka z nich. A trenéři trnou, v jakém stavu se reprezentanti vrátí. I tohle ale Slavia dokáže řešit. Po prvním reprezentačním srazu v této sezoně vyhrála v Mladé Boleslavi 2:0, v březnu po pauze na Slovácku 3:1.

"Jasné je, že nehrozí nerozehranost. Kluci v reprezentacích hrají, navíc jsou na to zvyklí. Stejně jako realizační štáb, který se s tímto potýká dlouhodobě a naučil se s tím pracovat. Taky vědí, jak pracovat se zbytkem hráčů, který v Praze zůstal. Nepředpokládám, že by to bylo cítit," přikyvuje Levý.

Dle něj Jablonec sice zabojuje, ale tři body zamíří do Edenu. "Nedokážu si představit scénář, ve kterém by Slavia utkání podcenila. Je na tom skvěle, válí na všech frontách a ví, že Jablonec svoji kvalitu má. Vypracovala si náskok šesti bodů, nebude to chtít zahodit, čekám absolutní koncentraci," domnívá se.